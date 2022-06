Asesinan al rapero Trouble en Georgia

Mariel Semonte Orr, quien tenía 34 años de edad, era amigo de Drake y The Weeknd

El rapero Trouble, colaborador de artistas como Drake y The Weeknd, fue asesinado a tiros en un allanamiento de morada después de una noche de fiesta.

El sello del rapero, Def Jam Recordings, confirmó la muerte de la estrella de 34 años, cuyo verdadero nombre es Mariel Semonte Orr, en una publicación de Instagram.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con los niños, los seres queridos y los fanáticos de Trouble”, señaló la compañía en un comunicado. “Una verdadera voz para su ciudad y una inspiración para la comunidad que representaba con orgullo. QEPD Skoob (su otro seudónimo con el cual era conocido)”.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada dentro del complejo de apartamentos Lake St. James en Conyers, Georgia, según informó la oficina del alguacil del condado de Rockdale. Los investigadores dijeron que el nativo de Atlanta recibió un disparo en el pecho y fue declarado muerto en la escena.

Y si bien no se han realizado arrestos, las autoridades obtuvieron una orden de arresto para Jamichael Jones, de 33 años, buscado por acusaciones de asesinato, allanamiento de morada y asalto agravado.

Las autoridades informan que Orr se estaba quedando con una compañera no identificada cuando Jones irrumpió en la casa y le disparó.

Y aunque Jones y Trouble no se conocían, el sospechoso se había involucrado en una “disputa doméstica” con la mujer, según Jedidia Canty, oficial de información pública del Departamento del Sheriff del condado de Rockdale.

Pocas horas antes de su muerte, Trouble subió fotos a Instagram de sí mismo bebiendo y riendo con amigos en un club privado, según el Daily Mail.