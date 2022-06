Apunta alto el Tri Femenil en Premundial a celebrarse en Monterrey

La directora nacional Mónica Vergara argumentó sus conceptos de pelear por el título por el gran avance que ha tenido la futbolista mexicana en los últimos cinco años

Fue presentado el Premundial femenil de Concacaf en Monterrey y la entrenadora Mónica Vergara dijo que están para pelearle a las potencias Canadá y Estados Unidos.

La directora nacional argumentó sus conceptos de pelear por el título por el gran avance que ha tenido la futbolista mexicana en los últimos cinco años.

“Hay un cambio generacional que vive Estados Unidos y nosotros también, la competencia que se vive es muy fuerte. Vamos a pelear con todo en los tres torneos, sabemos que habrá retos complicados y seguimos trabajando.

“Estoy comprometida, seré la responsable. Confío en mi equipo de trabajo, en la FMF, en las jugadoras, confío en mi país y sé que podemos dar un golpe. Hagamos de esto algo histórico, es la primera vez que tenemos algo así en nuestro País. México va a brillar en este torneo”, dijo Vergara.

Vergara dijo que el no convocar a Charlyn Corral y Liliana Mercado es por alta competencia que existe actualmente por un lugar en la Selección Mexicana Femenil.

“Agradezco los comentarios, pero no hay tema de conflicto. Es simplemente porque la competencia que hacen jugadoras que vienen con trabajo de seis años, compiten muy, muy fuerte.

“Son grandes ejemplos a seguir. Lili Mercado es extraordinaria persona, líder, Charlyn con experiencia en México y el extranjero, pero no puedo hablar del pasado. Cuando priorizas a tu equipo, lo que vas a buscar, estas son las jugadoras que están en mejor momento”, dijo.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, destacó el crecimiento del futbol femenil en México y espera el apoyo del aficionado regiomontano.

“Hay mucho detrás, este cambio generacional es en base a esfuerzo. No es gratis, todo lo que se logra es en base a un extraordinario esfuerzo de las chavas, el cuerpo técnico. Conseguir o determinar nuestra lista final de seleccionadas es un bonito problema.

“Antes, Moni lo vivió, hace quizá 10 años, poder armar la lista definitiva, era una labor titánica para conseguir a las jugadoras que representaran, ahora es un gran problema que recae en los hombros de Moni”.