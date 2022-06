Antonio Banderas producirá teatro junto a Andrew Lloyd Webber en español

El actor y el compositor formaron la compañía Amigos para Siempre a fin de producir teatro, musicales y espectáculos en español en diversas partes del mundo

El actor Antonio Banderas y el compositor Andrew Lloyd Webber unieron fuerzas para crear la compañía Amigos Para Siempre (APS), cuyo objetivo es otorgar licencias, producir teatro, musicales y espectáculos en español, así como impulsar trabajos para los mercados de habla hispana en el mundo.

“Antonio Banderas no solo es de la realeza del entretenimiento, también es una de las mentes más creativas y versátiles con las que he tenido el placer de trabajar. Asociarme con Antonio para llevar mi trabajo, así como otros títulos brillantes de Broadway y el West End, a los mercados de habla hispana, es realmente emocionante”, comentó Webber en un comunicado de su página oficial.

“Si bien millones de personas ya apoyan nuestros espectáculos y escuchan nuestra música, el talento musical y teatral que surge del mundo de habla hispana es extraordinario y no veo la hora de trabajar con Antonio para brindar la más alta calidad de producciones en español para el mundo”.

Los derechos en español de los espectáculos de Webber serán cedidos a APS por la compañía ReallyUsefulGroup.

Algunos de los espectáculos destinados a las adaptaciones en español son: El Fantasma de la Ópera, Sunset Boulevard, Jesucristo Superestrella, Evita, Cenicienta, José el Soñador, y School of Rock.

El nombre de la compañía, Amigos Para Siempre, deriva de una canción que Webber compuso para los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 en Barcelona, que fue interpretada en la ceremonia de clausura por Sarah Brightman y José Carreras.

“Tuve el gran privilegio de trabajar de cerca con Andrew durante la grabación y filmación de su célebre musical Evita, en 1996, pero fue cuando vi Jesucristo Superestrella a principios de los años 70 que me apegué a la música y al teatro”, añadió Antonio Banderas en el comunicado.

“No estaría mal decir que me convertí en actor debido a la enorme influencia y la fuerte impresión que experimenté cuando vi los musicales de Andrew. Tener la oportunidad de trabajar con uno de los compositores más respetados y admirados de todos los tiempos, ofreciendo sus increíbles obras para el público de habla hispana, es uno de los aspectos más destacados de mi carrera en el mundo del espectáculo”.