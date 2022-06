Alerta Patrulla Fronteriza a migrantes

Les aconsejan se cuiden del narco y otros peligros; Cártel del Noreste, polleros, desierto, cruce del río y altas temperaturas son los riesgos que enfrentan los migrantes en la frontera de Tamaulipas con Texas

La presencia del Cártel del Noreste en Tamaulipas ha inhibido el arribo de caravanas migrantes en parte de la frontera con Texas y aquellos que se aventuran a llegar solos, son víctimas de la violencia que ejerce esta organización criminal, reconoció Greg Burwell, comandante adjunto de la Patrulla Fronteriza en el sector Laredo.

En entrevista para Grupo Imagen, reveló que de acuerdo con los propios migrantes que han sido asegurados, los integrantes de este cártel llegan a cobrar hasta 8 mil dólares (60 mil pesos) por el derecho de paso rumbo a la frontera, que algunos pagan, sin imaginar lo que viene por delante.

Ellos son muy violentos, son capaces de cualquier cosa, los migrantes que cruzan los llevan muchas veces a casas que les dicen de seguridad, que no tendrían porque llamarlas así porque no tienen nada de seguro, yo digo son escondites y después comienzan a extorsionarlos o los convierten en mulas para llevar droga y realmente estamos hablando de algo que es trata humana que ya no es contrabando”, afirmó.

El sector Laredo de la patrulla fronteriza ha detenido de octubre de 2021 a la fecha a alrededor de 84 mil migrantes, en un 80 por ciento de origen mexicano.

Una cifra similar a la registrada en el mismo año fiscal de 2020-2021, la mayoría de ellos, mexicanos, pero también haitianos, venezolanos, guatemaltecos y hondureños que bajo el Título 42 son regresados de inmediato al país por donde ingresaron.

“Aquí nadie se entrega, la gente que cruza el río trata de escaparse, de esquivar toda la tecnología para evadir el arresto, en otros sectores, un 50 o 60 por ciento, a veces más la gente cruza y se entrega”, señaló.

El funcionario agregó que en este mismo tiempo se han localizado 51 personas muertas, 29 de ellos connacionales mexicanos, los demás centroamericanos y 13 permanecen sin identificar.

Riesgos latentes

Los riesgos son latentes, pues de lograr evadir a los miembros del CDN, los migrantes se enfrentan a condiciones extremas por las altas temperaturas que llegan hasta los 40 grados, falta de agua y alimentos, así como riesgos por lo agreste del camino y el cruce del Río Bravo.

“Peligro constante hay de todo y de esas muertes la mayoría ocurre en los ranchos por deshidratación”, advirtió.

Para realizar la misión de contener la migración ilegal y rescatar a las personas, los cerca de 2 mil elementos del sector Laredo, hacen uso de vehículos todo terreno, lanchas de patrullaje sobre el Río Bravo, caballos para la zona de difícil acceso y más recientemente, drones con mira nocturna que permiten acudir de manera oportuna hasta donde se localizan migrantes, según comentó el agente especial, Raymond Rivera, responsable de maniobrar esta tecnología.

“Tiene dos cámaras infrarrojas, más un láser infrarrojo, es un láser de precisión que cuando tenemos la persona localizada con night visión lo podemos ver y acudir en su apoyo.

En nuestro trabajo y en rescate la tecnología, nada de esto lo teníamos hace 12 años cuando entré. Yo creo que hemos podido rescatar más personas y sobre todo ahora en los tiempos de calores”, explicó.

Adicional al equipo para localizar a personas que ya ingresaron a territorio estadunidense, se tienen dispuestas al menos 13 torres móviles de emergencia en los 135 millas de este sector (217 kilómetros) que permiten al migrante o a sus acompañantes solicitar ayuda por medio de un botón directo al 911 y con el mismo GPS del teléfono de la persona se puede coordinar el rescate vía aérea, en vehículo o a caballo. En estos 8 meses se han logrado 6 mil intervenciones directas que permitieron salvar la vida del migrante.

“Son seis diferentes lenguas para que las personas entiendan y se queden para recibir ayuda”, destacó la agente Valdez al detallar la utilidad de estas torres de salvamento, como las conocen.

La Patrulla Fronteriza, dependiente del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, reconoce que el fenómeno migrante desde Centroamérica se agravó a partir de 2017, teniendo un descenso con la pandemia, pero ahora ha regresado no solo a los números previos al covid-19 sino que sigue en aumento y representa un gran reto el contenerlo.

Nosotros enfrentamos otro problema, porque gran parte de nuestros agentes están atendiendo el procesamiento de los extranjeros que nos mandan otros sectores, entre 500 y 600 al día, y no están en campo para efectuar arrestos y tareas de rescate, no los tenemos porque están apoyando en el procesamiento.

Mientras no se cambien las políticas, haya un mejor sistema va a seguir aumentando. A nosotros nos agobia mucho porque sabemos que eso quiere decir más muertos y más dificultades para las familias que vienen”, advirtió el comandante adjunto de la patrulla fronteriza en Laredo.