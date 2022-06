Alerta a usuarios por virus de WhatsApp la Unidad Cibernética de la SSP

Los delincuentes aprovechan las festividades del Día del Padre para engañar a las y los usuarios de esta red social

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió alerta por mensaje falso que circula vía WhatsApp de un supuesto “Concurso Día del Padre Corona 2022”, informó Luis José Manuel Montaño Sánchez.

El director general de la Unidad Cibernética de la SSP, externó que los delincuentes aprovechan las festividades para engañar a las y los usuarios a través de la popular red social, con una supuesta promoción de hieleras de una reconocida empresa cervecera la cual, al acceder al mensaje, contiene un virus que infecta los equipos.

La unidad llamó a la ciudadanía a no caer en este fraude y a extremar medidas de prevención para no ser víctima de la ciberdelincuencia, como no proporcionar información personal; no confiar en enlaces o links acortados; no compartir códigos o contraseñas; y evitar otorgar permisos.

Con la emisión de las alertas por parte de la Unidad Cibernética, también se busca crear conciencia entre las y los usuarios para que no compartan información sin antes verificar su autenticidad.

Para información o asesoría comunicarse con el equipo certificado de la Unidad al teléfono 800-77-24237 o al correo electrónico [email protected]