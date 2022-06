Acusan de violencia a Luis Enrique Guzmán

La esposa del hijo de Silvia Pinal reveló en unos audios que la golpeó debido a que hirió su ego; “es un abusador”, afirma

Luego de que Luis Enrique Guzmán negó las acusaciones de violencia en contra de su pareja Mayela Laguna, se filtró a medios un audio que demostraría los actos de abuso en la relación.

En los audios se escucha cómo Mayela le revela a otra persona que el hijo de Silvia Pinal la golpeó luego de que hace tres meses se dieron a conocer unas grabaciones donde ella hablaba mal de la familia de Luis Enrique.

“Me pegó, wey, me dio una putiza. Nomás me pegó por los audios, güey. Porque le di en todo su ego y porque todas y cada una de las cosas que dije fueron verdad”.

Dio a entender que se separó de Luis Enrique tras cinco años de matrimonio y del nacimiento de su hijo, Apollo. Además de que se quedó con la administración del negocio que ambos emprendieron.

“No, me dejó la pizzería por completo y ya con eso me conformo, güey. Y sí, sí le voy a pedir cada vez más y hasta coche. Yo no me siento mal, la neta”.

Mayela Laguna puntualizó que no se siente culpable por lo que había dicho anteriormente en las grabaciones de marzo pasado donde hablaba mal de la familia Pinal.

“Es la verdad, es un abusador y me vi corta en los audios. Ahorita ya me extraña, ya se quiere venir a vivir para acá también”.

Al respecto, Mayela ya salió a decir que el audio fue divulgado por una amiga que era de su entera confianza y la traicionó, ya que se encontraba en un momento de enojo.

En un live a través de redes sociales agregó que cuando salió de la casa que compartía con Luis Enrique hubo un enfrentamiento, pero que al final era un tema que debe trabajarse en pareja.

Las declaraciones filtradas confirmarían lo que una revista dijo respecto al comportamiento violento que Luis Enrique tenía con su esposa, ya que incluso llegó a golpearla.

Por lo mismo, esta semana el hijo de Silvia Pinal aseguró que emprendería acciones legales contra la publicación que divulgó la información.