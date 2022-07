Acopia Sonora 10 preseas en atletismo en los Juegos Nacionales Conade 2022

Fueron una de oro, cuatro de plata y cinco de bronce

La delegación de Sonora tuvo otra excelente jornada en el atletismo en el estadio “Héroe de Nacozari” tras agregar una decena de preseas en la segunda jornada de las categorías Sub 20 y Sub 18, de las cuales una fue de oro, cuatro platas y cinco bronces, en acciones durante los Juegos Nacionales Conade 2022.

En la categoría Sub 18, Sonora hizo el 1-3 en el podio de ganadores en la prueba de salto triple varonil, gracias a Pablo Iván Félix y Leonardo Rosales, que terminaron con una marca de 14.34 y 12.96 metros, para ganar el oro y bronce, respectivamente. La plata se la llevó el sinaloense, Alejo Bátiz, con un salto de 14.03. El otro sonorense, José Carlos Ortega, finalizó en la cuarta posición con 12.94 metros.

Uno de los metales argentos sonorenses correspondió a Dennis Camila Arvizu en el heptatlón femenil Sub 18, tras sumar un total de cuatro mil 628 puntos en las siete pruebas que compitió. Stephany Miranda, de Baja California, ganó la presea de oro con cuatro mil 815 unidades y el bronce se lo quedó María García Roiz, del Estado de México, con cuatro mil 562 puntos.

Al concluir las diez pruebas del decatlón, el sonorense Abimelec Zamorano, en la Sub 20, subió al podio para recibir el metal plateado, al totalizar seis mil 294 puntos; escoltado por los bajacalifornianos Pablo César Vargas, ganador del metal áureo con seis mil 403 unidades; y Jaime Yahir Damián, bronce con cinco mil 785.

Por su parte, el relevo varonil Sub 20 de Sonora se quedó con el metal de plata en los 4X100 metros, luego que Óscar Daniel Valdez, Víctor Gabriel Galaviz, René Jesús López y Víctor Daniel Muñoz cronometraran 42.13 segundos. El metal dorado fue para el relevo de Sinaloa, que detuvo el reloj en 41.69 segundos, mientras la presea de bronce quedó en manos de Tamaulipas, que registró 42.73.

Mientras que en el salto triple Sub 20 marcaron un 2-3, a través de Valeria Uribe, ganadora de la plata, con 12.04 metros; y Emily Robles, que se adjudicó el bronce, con registro de 12.00 metros; medallista de oro fue la nayarita Fernanda Márquez, con 12.15.

La sonorense Melany Castro cruzó la meta en el tercer lugar de la prueba de 100 metros con vallas Sub 18 femenil para colgarse la medalla de bronce con un tiempo de 15.18 segundos, la ganadora del oro fue la nayarita Wendy Hernández (14.75) y la plata Adriana Muñiz, de Veracruz (14.78).

Otra presea de bronce para Sonora cayó en los relevos 4X100 varonil Sub 18, después que el equipo conformado por Álvaro Salazar, José Carlos Ortega, Ernesto Canchola y Carlos Figueroa, cruzaron la meta con 43.15 segundos. El metal dorado lo ganó Puebla con 42.73 segundos y la plata para Nuevo León con 43.06.

La última de bronce de la jornada la consiguió el relevo sonorense 4X100 femenil, integrado por Valeria Carolina Uribe, Andrea Aguilera, Kristelle Yamilet Cedano y Karen Aramburo, que se ubicaron en la tercera posición, con un tiempo de 48.42 segundos.