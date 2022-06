Acarician Warriors el campeonato de la NBA

Golden State venció 104-94 a Boston en el Chase Center para ponerse arriba 3-2 en las Finales de la NBA

Los Celtics no se cansaron de cometer errores en el último periodo, y eso fue aprovechado por los Warriors, que están a una victoria del título de la NBA. Golden State venció 104-94 a Boston en el Juego 5 celebrado en el Chase Center para ponerse arriba 3-2 en las Finales de la NBA.

El Juego 6 será en el TD Garden, de Boston, el jueves por la noche, y en caso de ser necesario, un séptimo se celebraría en este mismo manicomio californiano el domingo.

Stephen Curry no anduvo fino y no metió un solo triple en nueve intentos en el partido, pero el resto de sus compañeros lo apoyaron.

Klay Thompson terminó con 21 puntos, incluidos cinco triples, mientras que Andrew Wiggins agregó 26 unidades.

Stephen apenas metió 16 tantos.

Warriors ha llegado a seis Finales en ocho años, y busca su cuarto anillo en ese lapso.

Ya con el marcador a su favor y con amplia diferencia, el coach Steve Kerr le dio minutos al mexicano Juan Toscano enla última parte del juego.

Al final del partido, Draymond Green, quien terminó con 35 unidades, aceptó que poco a poco se ha sentido mejor.

“Empecé a tomar mi ritmo en el Juego 3 y en el Juego 4 ya me sentía mejor, y hoy me siento como en los viejos tiempos. Puedo esperar esa misma energía y esfuerzo para el Juego 6”, comentó el delantero Draymond Green, quien ha sido abucheado y hasta recibido insultos de los fanáticos en Boston.