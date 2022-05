Vence ruso al Canelo por decisión unánime

DmitryBivol cortó la racha de triunfos del mexicano quien tenía casi nueve años sin conocer derrota; ambos pactaron ir por la revancha

El número uno del mundo fue sorprendido. Casi nueve años después volvió a sentir el sabor de la derrota.

El ruso DmitryBivol tronó a los casinos y también la racha que llevaba el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien cayó por decisión unánime en la T-Mobile Arena de esta ciudad.

Los tres jueces dieron ganador al ruso por 115-113, y así mantuvo su cetro Semicompleto de la AMB en un pleito donde el campeón conectó a la perfección el jab durante todo el combate.

Bivol poco a poco le fue perdiendo el respeto al tapatío de 31 años y quien tenía su única derrota como profesional ante Floyd Mayweather Jr. en septiembre de 2013.

Saúl no encontró la forma de poder pegarla a Dmitry, quien no pudo escuchar el himno ni subir con los colores de su bandera por los temas del conflicto bélico contra Ucrania.

“Canelo” se notó cansado por momentos. Sintió la pegada de un peleador Semicompleto natural.

“Sentí el peso, pero no es excusa, es un gran pelador. Se gana y se pierda y hay que aceptarlo”, dijo al final el tricolor mientras era aplaudido por los asistentes que se quedaron tras la pelea, pues muchos salieron con caras largas después de darse a conocer la decisión.

-Hay cláusula de revancha en el contrato, ¿la quieres?

“Claro que sí, esto no se queda así”, respondió el mexicano, y enseguida el ruso dijo que estaba de acuerdo en dársela.