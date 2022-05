Tigres dominan a Cruz Azul por un gol a cero

Los cementeros no aprovecharon su superioridad en el número de jugadores y los felinos se llevaron el juego de ida

Cruz Azul no pudo aprovechar que tuvo superioridad numérica en el partido por más de 30 minutos y se llevó la derrota ante los Tigres por marcador de 1-0, quienes, sin emplearse a fondo, lograron ganar por la mínima diferencia para tratar de manejar el encuentro de vuelta de los cuartos de final, que se jugará el próximo domingo en el Volcán.

El partido que parecía estar bajo control para los felinos, comenzó a desdibujarse en el inicio del segundo tiempo, pese a tener la ventaja de un gol, pues en un par de minutos sufrió la expulsión de Nicolás Diente López y de su técnico Miguel Herrera, dejando incertidumbre dentro del campo de juego y en la zona de bancas.

La anotación para la escuadra regia llegó en el primer tiempo, luego de un remate sin mucho peligro por parte de Jesús Dueñas, que atravesó el área celeste, ante la displicencia de la defensa, que nada pudo hacer y solamente vio como lentamente el balón se incrustó en el fondo de su portería para el 0-1 en el marcador.

De poco sirvió el buen momento que atraviesa Sebastián Jurado bajó los tres postes de la meta de La Máquina, pues había tenido dos grandes intervenciones para evitar la anotación de los felinos, incluso arriesgando el físico, pues tras un choque con Juan Pablo Vigón, se le sometió al protocolo de conmociones para determinar si podía seguir jugando, que fue lo que decidió el médico encargado de revisarlo.

No obstante, a los 10 minutos de haber comenzado la parte complementaria, el partido dio un vuelco, pues Nicolás López le propinó una patada en el rostro a Luis Abram y tras la revisión en el VAR, se le mostró la tarjeta roja al uruguayo, que para mala fortuna no se iría solo, pues tras los reclamos de Miguel Herrera al silbante Fernando Hernández, el estratega de la escuadra regia también se fue expulsado.

Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica y el momento del partido, pues se fue con todo al ataque, teniendo un par de oportunidades en los botines de Ángel Romero y Christian Tabó, quienes se toparon con dos buenas intervenciones de Nahuel Guzmán, que no dejó que el empate llegara a la cancha del Estadio Azteca.

Posteriormente Uriel Antuna y Santiago Giménez también aparecieron con dos remates, que carecieron de puntería, pues ambos se fueron por encima de la portería rival.

Los dirigidos por Juan Reynoso no dejaron de luchar, tratando de igualar la pizarra, pero no pudieron descifrar el parado de la zaga defensiva de Tigres y terminaron llevándose la derrota en casa, teniendo una tarea complicada para el duelo de vuelta en el Estadio Universitario, en el que deberán de ganar por dos goles y tratar de no recibir ninguno, si es que quieren avanzar de ronda.