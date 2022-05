Tiene Tigres femenil un pie en la final y vencen a Chivas 2-0

El Rebaño perdió el invicto de 20 partidos en el juego de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil

Agencias

Las Chivas quedaron heridas de muerte. Apostaron a no ser goleadas y perdieron 2-0 ante Tigres en el partido de Ida de las Semifinales en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

De paso, el Rebaño perdió el invicto luego de 20 partidos.

El Rebaño debe ganar el próximo lunes en el Akron por dos goles de diferencia sin recibir ninguno ante la segunda mejor ofensiva del torneo que en fase regular anotó 43, y que en Liguilla registra 11 goles y un gol en contra.

Chivas sabía que los primeros minutos del inicio del juego sería resistir el vendaval de Tigres.

Tras lo sucedido con la goleada al Atlas, el técnico Juan Pablo Alfaro sabía que todo el equipo debía mantener la concentración al máximo para no permitir que su adversario anotara y de ahí detonara todo su poderío ofensivo.

Al 6′ Tigres daba el primer aviso con un disparo de Lydia Rangel, pero la portera Blanca Félix recostó para atrapar el balón.

Apenas pasaron dos minutos para que Stephany Mayor se animara también a tirar fuera del área, pero una defensa rojiblanca alcanzó a tocar el esférico, lo que le restó potencia a su disparo para que de nuevo Félix alcanzar a desviar.

Chivas contó con la fortuna de que al 19′ Jaqueline Ovalle tuvo que salir de cambio por lesión, lo cual bajó la revolución de Tigres, y sirvió para que el Rebaño se acomodara y controlara el ritmo.

Hasta el 34′ el Guadalajara logró generar peligro con un remate de cabeza de Anette Vázquez que detuvo la arquera de Tigres.

En el 41′ Joseline Montoya centró por derecha, pero Vázquez no llegó puntual a la cita para cerrar la diagonal.

Para la segunda parte, la apuesta de Juan Pablo Alfaro fue la misma, aguantar para desesperar a Tigres, pero el esquema de cerrar espacios y perseguir a las atacantes pasó factura a las piernas, y todo se derrumbó al 62′ cuando Mayor mandó servicio al área para que Mia Fishel conectara de cabeza y enviara al fondo para el 1-0.

Tigres no tuvo piedad y siguió al ataque ante el desconcierto de las Chivas, por lo que al 77′ Uchenna Kanu aprovechó los descuidos en la defensa para rematar de cabeza y firmar el 2-0.

Será un partido a matar o morir’

Juan Pablo Alfaro se mostraba desconcertado. El 2-0 en contra ante Tigres en el partido de Ida de las Semifinales de la Liga MX Femenil dejó frustrado al técnico de las Chivas; pero a la vez tiene la seguridad que el próximo lunes en el Estadio Akron mostrarán un rostro distinto ya que el criterio para avanzar es su posición en la tabla General, por lo cual deben ganar por dos goles de diferencia sin recibir ninguno.

“Literal será un partido a matar o morir, tendremos que plantear bien el partido, necesitamos que asumir riesgos medidos, ya lo hemos hecho. Es un marcador alcanzable, tenemos que proponer el partido para darle la vuelta, el partido lo tenemos que proponer nosotros si es que queremos avanzar a la Final”, dijo el entrenador de las Chivas en conferencia de prensa en el Estadio Universitario.