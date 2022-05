Supervisan avances del Plan de Justicia Yaqui

Tanto el jefe del ejecutivo estatal, Alfonso Durazo, como el Presidente de la República llaman a la etnia a trabajar en unidad para beneficio de todas las comunidades yaquis

Los trabajos del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui representan el mayor esfuerzo en la historia nacional para resarcir el error de dejar en el abandono a una comunidad indígena, afirmó Alfonso Durazo al visitar a la tribu yaqui junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En gira de trabajo para supervisar los avances del Plan de Justicia, el mandatario estatal afirmó que ha sido un error histórico relegar al pueblo yaqui y otros pueblos originarios, por lo que el compromiso de su administración y del Gobierno de México será dignificar a estas comunidades y darles mayores oportunidades de desarrollo.

“El Plan de Justicia Yaqui es el mayor esfuerzo en la historia de nuestro país por reparar el error, también histórico, de haber abandonado a esta comunidad. El objetivo del plan es construir un nuevo horizonte de bienestar para esta comunidad”, explicó.

Sin embargo, acotó, para que esto se logre a plenitud debe haber unión dentro de las ocho comunidades que conforman el territorio yaqui, por lo que invitó al pueblo originario a unirse en una sola intención, encaminada al progreso conjunto de la etnia.

“Quisiera expresar con toda franqueza la necesidad de trabajar desde el interior de la etnia por consolidar su unidad. La unidad hace la fuerza. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad.

“Y trabajar en la consolidación de esa unidad los fortalecerá como conducto de comunicación entre el gobierno y los diversos pueblos de la etnia”, sugirió.

Del mismo modo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a los pueblos yaquis a mantenerse unidos para fortalecerse y lograr una mejor calidad de vida, aumentando su capacidad de gestión y desarrollo.

“Pienso que es importante la unidad y si hay diferencias, hay que hablar, dialogar y no cansarnos de dialogar y de hablar. Aunque no lleguemos a acuerdo en la primera, hay que seguir hablando, no romper”.

El mandatario federal escuchó las necesidades del pueblo indígena, como regulaciones fiscales para que algunas comunidades entren a programas de desarrollo y apoyo con recursos para la adquisición de tierras.

Entregan 29 de 37 obras pactadas

A su vez, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, informó que ya se han entregado 29 de 37 obras de equipamiento urbano, y que las obras de saneamiento y agua tienen un avance del 79 por ciento, con un ejercicio de más de mil 722 acciones de vivienda. Añadió que, para el mes de julio, se espera lograr la entrega de 30 mil hectáreas de territorio para la etnia.

Por su parte, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, Aarón Mastache Mondragón, informó que ya se han iniciado los trabajos para el Acueducto Yaqui, mismo que contará con una extensión de 241.7 kilómetros, partiendo desde la presa del Oviachic para llegar, a su conclusión, hasta Bahía de Lobos, con lo que se beneficiará a 34 mil habitantes de las 50 comunidades yaquis que conforman los ocho pueblos de la etnia.

Finalmente, Felipe Estrella Álvarez, secretario de la Guardia Tradicional de Cócorit, manifestó la importancia de la presencia del presidente López Obrador en la comunidad.

“Estimado, señor presidente de la República, reciba un cordial saludo de parte de las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, para nosotros es un honor recibirlo nuevamente, pero es un honor que por primera vez a nuestro pueblo de Cócorit nos visite un alto funcionario del gobierno. No solamente es una visita, sino ver los avances y los proyectos por iniciar”.

Al evento también acudieron Guillermo Valdez Castillo, gobernador tradicional de Cócorit-Loma de Guamúchil; Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Juan Pablo Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda; Marath Bolaño López, subsecretario del Trabajo; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; autoridades federales y tradicionales.