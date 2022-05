Sindicalizados municipales retomarán protestas

Ven poco avance en acuerdos. El dirigente sindical, Salvador Díaz Olguín dijo que están pendientes basificaciones, renivelaciones, prejubilaciones, apoyos de salud, dentales y servicios funerarios

Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo retomaran las manifestaciones y bloqueo de calles ante la falta de compromisos por parte de la autoridad para cumplir los acuerdos del contrato colectivo de trabajo.

Salvador Díaz Olguín, secretario general del Sindicato, dijo que se acordó en el pleno de delegados retomar las acciones de protesta a partir de hoy ante los avances poco positivos por parte del gobierno municipal a las cláusulas del contrato colectivo.

Entre los puntos pendientes están, las basificaciones, renivelaciones, permisos prejubilatorios, riesgo laboral, apoyos de salud, dentales y servicios funerarios, además del bono de puntualidad, falta de equipamiento para las diferentes áreas, entre otros.

“Empezaremos semana tras semana con las exigencias correspondientes, hasta lograr el objetivo que es, que el Ayuntamiento deje de tomar decisiones unilaterales en favor de ellos y no a favor de los trabajadores”, subrayó.

A partir de esta semana iniciarán las movilizaciones de protesta, afirmó, y continuarán hasta lograr su objetivo, aunque les lleve semanas o meses, hasta que la autoridad municipal cumpla con sus exigencias.

“Estamos más unidos que nunca, y vamos a demostrarle al Ayuntamiento que no vamos a ceder, no por el hecho de que nosotros no hecho nada, no significa que no vamos a exigir las cosas”, finalizó.