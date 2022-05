¡“Muy monos” los de Salud!

¡“Muy monos” los de Salud!…Y para quien dude del como ya está afectando lo del cambio climático y los “desarreglos” de los humanos, ahí tienen que después de la pandemia del Covid-19 han empezado aparecer y resurgir más enfermedades raras, como ahora la llamada viruela del mono, y que es por lo que ya activaran una nueva alerta sanitaria mundial, al ser detectada en varios países, incluido los Estados Unidos.

Por lo que así está esa alarma que ahora ha cundido por ese mal, que también es conocido como “monkeypox”, el cual se transmite por vía respiratoria, pero que por las características de más menos un centenar de casos que ya se han atendido de esa infección, que es parecida a la varicela, todo apunta a que la transmisión ha sido por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales. ¡De ese pelo!

Ese es el cuadro de dicho padecimiento que se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías -inflamación en los ganglios- y erupción en manos y cara, y que es lo que más ha impactado y atemorizado a la comunidad mundial, y que se contrae a través del contacto con animales o entre personas infectadas, o materiales contaminados, aunque es poco contagiosa, además de que no tiene tratamiento y generalmente se cura sola.

A ese punto está el brote de esa virulencia símica, y que ya está tras lomita, o muy cerca de Sonora, por el paciente que ya hay entre los gringos, y que es un hombre que recientemente viajó a Canadá, donde por cierto hasta ese momento ya también tenían ubicados a otros 13 contagiados, por lo que así se ha expandido, después de que inicialmente se descubriera en el Reino Unido, y se diseminara por Europa. ¡A ese grado!

Pero mientras que la viruela del mono ya anda rondando al Estado, lo que son los de la Secretaría de Salud, cuyo titular es José Luis Alomía Zegarra, sí que han seguido “muy monos”, en lugar de cuando menos orientar a los ciudadanos sobre esos nuevos padecimientos, como tampoco lo hicieron con la igualmente temida hepatitis infantil aguda de origen desconocido, contra la que por el estilo no advirtieran. ¡Vòitelas!

O séase que eso refleja el que así han seguido fallando en materia preventiva, por como Alomìa Zegarra y sus malas compañías no están siendo reactivos y mucho menos activos, a la hora de “echarle aguas” a la ciudadanía, mínimamente para mantenerla informada sobre el riesgo de esas infecciones que han estado surgiendo, como también de un nuevo virus parecido al èbola hemorrágico, pero que es mal letal. ¡Ups!

Rechazan cambio camionero…Ahora sì que si quieren escuchar al pueblo, como dicen los gobiernos de la 4T, la que no tendrà que buscarle mucho al plan de transformaciòn transporteril que se trae, es la directora del Transporte estatal, Lirio del Castillo, luego de los resultados arrojados por una encuesta ciudadana que acaba de presentar la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), cuyo líder es Ignacio Peinado.

Y es que ante la propuesta de modificación que ha planteado del Castillo Salazar, de los cuatro mil 758 encuestados de la UUH, tres mil 984, que representan el 84%, opinaron que no se requiere un cambio de rutas, sino el integrar más camiones al servicio para acortar los tiempos de espera, que oscilan entre los 25 y 50 minutos; en tanto que el 2%, equivalente a 97 pasajeros, manifestaron que sí se requiere una ajustada.

Para el caso Peinado Luna señaló que llegado el momento debería ser mínima esa cambiadera, y no de fondo como quieren hacerla, porque a como pretenden implementarla sería contraproducente, por lo que en base a esa visión asentó que: “Se plantearon cinco modificaciones particularmente y dos rutas. Una modificación sería en la ruta tres, cinco, ocho, 17, y las nuevas rutas nuevas serían la 21 y 22”. ¡Ese es el plan!

Tan es así que recordara que hay un dato que es elemental, y que de alguna forma muestra lo que se requiere, como es el que entre los años 2004 y 2005, antes de que se constituyeran como empresas camioneras, según esto había circulado no menos de 450 ruleteros en las 19 rutas, y en contraste en la actualidad solo están habilitados de 250 o 260, cuando la población ha ido creciendo, no decreciendo, lo que resulta incongruente.

Es por eso que “Nacho” Peinado está haciendo un llamado para que las decisiones se determinen tomando en cuenta la opinión del pasaje, para que sea accesible en términos financieros sin afectar la economía familiar, y que el usuario no tenga que caminar mucha distancia, es decir, que sea eficiente y de calidad, como lo marca el derecho humano a la movilidad que ya se elevó a rango constitucional. ¡Así la obligatoriedad!

Que si revisan las guarderías…Aun y cuando pareciera que no, pero manejan que se ha mantenido la revisiòn de las guarderìas en la Entidad, porque a decir del director de Inspección y Vigilancia de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jesús Valenzuela Torres, en lo que va del año se han inspeccionado 71, con dos suspensiones en forma temporal en Hermosillo y Obregón. ¡A ese punto el saldo!

Al Valenzuela Torres asegurar que se trata de una checada que es permanente para ese tipo de inmuebles, y que forma parte del Programa Anual de Inspecciones para las 148 estancias que operan en los diferentes municipios, para darle cumplimiento a la Ley 5 de Junio y Ley 282 de Protección Civil, que es la que se creara a raíz del trágico incendio de la Guardería ABC en el 2009 y en el que murieran 49 infantes. ¡Órale!

De ahí que el funcionario destacara la importancia de que esos changarros que albergan pequeños estén actualizados sobre las medidas preventivas, como es el que tengan en orden su programa interno de protección civil, que debe incluir los protocolos en caso de una emergencia, al requerirse de extintores, alarmas, salidas de emergencia, instalación eléctrica, condiciones en la estructura y otros lineamientos.

Y tan les están aplicando el reglamento, que puso como ejemplo las que se suspendieran en la Ciudad del Sol y Cajeme, cuya primera ya reinició operaciones al subsanar las observaciones y recomendaciones que le hicieran, mientras que la segunda permanece cerrada hasta que se determine que ya no existen condiciones de riesgo en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la seguridad de los menores que ahí cuidan. ¿Será?

Más menos ese es el panorama preventivo que pintara el brazo operativo del titular de esa coordinación, Juan González Alvarado, pero sin que hasta ahora hubieran hecho mucho ruido al respecto, cuando lo cierto es que se hace necesario que “cacaraquearan más el huevo” en ese sentido, para que por un lado la ciudadanía sepa que están regulando ese renglón, y por otro los empresarios del ramo estén al día en cuanto a la normatividad.

Sofocan incendio de película…El que vaya que estuvo de pelìcula, es el incendio recientemente registrado en un cuarto trasero de una sucursal del cine Cinemex, ubicada en una plaza comercial localizada sobre el bulevar García Morales y Solidaridad, ya que debido al peligro que llegó a representar, es por lo que tuvieron que evacuar a los cinéfilos de dos salas que se encontraban cerca del siniestro. ¡De ese vuelo!

Ya que al detectar una enorme nube de humo que comenzaba a salir del techo, es por lo que de inmediato lo reportaron a los bomberos, quienes acudieron como primeros respondientes y controlaron la situación, por lo que el lugar quedó bajo su resguardo, en lo que se disipaba la humareda y ya no existiera riesgo, con todo y que en esta ocasión no se pasara más que del mero susto, al por fortuna no haber personas lesionadas. ¡Glùp!

Y por cierto se trató de un sabadazo muy ardiente, y no precisamente por el calorón que estaba haciendo, y es que en el edificio de la antigua Banca Cremi, en pleno Centro de la ciudad, o en la calle Pino Suarez, entre Elías Calles y Monterrey, también se registró un connato de incendiada en una planta eléctrica, derivado de una falla, lo que dejó a un hombre con lesiones leves al intentar desconectarla. ¿Cómo ven?

Sin embargo, lo que son los “tragahumos” nuevamente “se la rifaron” y la hicieron de salvadores, al acudir y sofocar los chispazos eléctricos que “ya había agarrado vuelo”, al hacer contacto con una silla de escritorio, restos de cartón y papeles; además de que se encontraron con la persona lesionada, que era el encargado de seguridad, quien presentaba dificultades para respirar por el humo que había inhalado. ¡A ese grado!

De tal forma que esa recurrencia de llamaradas sí que debe ser una llamada de alerta para el de la Unidad de Protección Civil Estatal, Juan González Alvarado, para mínimamente abocarse a inspeccionar las condiciones de seguridad contra incendios que guardan ese tipo de establecimientos, y es que previamente ya también se había quemado un restaurante de comida china, de ahí que más les valdría el prevenir antes que lamentar.

