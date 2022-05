¡Ven viable la desalinizaciòn!

¡Ven viable la desalinizaciòn!…Y por encima de los más de mil millones de pesos que el gobierno federal acaba de aprobarle para diferentes obras, pero el que en ese marco destapó una gran verdad, es el gobernador Alfonso Durazo, como es la referente a que una de las prioridades debe ser el abasto de agua, por lo que ya adelantó que tiene que apostársele al proceso de desalinización, por las recurrentes sequías que hay.

No en balde es que Durazo Montaño apuntillara, que a como cada vez están más secas las cosas, esas desalinadas del mar deberán ser una opción obligada no sólo para la Capital, sino para el resto del Estado, al margen de lo costosas que puedan resultar, por no haber elemento acuático más caro que el que no se tiene, al advertir que la crisis del agua ya nos alcanzó, por como las diferentes presas ya casi están vacías. ¡Zaz!

Es por eso que señalara que el plan debe ser: “Que haya agua suficiente para consumo humano y para la agricultura, preferentemente para los ciclos y que haya agua también para uso industrial, en este momento empezamos a tener ya limitaciones para los segundos cultivos particularmente, creo que el acueducto es ya una infraestructura que presta un servicio insustituible a la ciudad de Hermosillo”. ¡De ese pelo!

De ahí que ante ese seco panorama que pintara el Mandatario Estatal, con todo y lo importante que es el anuncio que hiciera de la confirmación de la rehabilitación del parque de La Sauceda; así como de la Laguna del Nàinari en Obregón; o la remodelación del estadio de béisbol Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa; e igual la terminación del Home Port de Peñasco, pero lo de la falta de agüita es de lo que más preocupa. ¡Ups!

Y tan es una problemática que se ha venido agravando por la carencia de lluvias en el pasado reciente, que lo que es el “Gober” ventiló que incluso ya sostuvo una reunión con el alcalde de la Ciudad del Sol, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para analizar acciones emergentes y hacerle frente al desabasto que ya se está presentando, y eso que todavía no se llega a la etapa más crítica de calor, que es cuando hay más consumo.

Con ese fin es que que el Ejecutivo manejara que el Gobierno Estatal ya trabaja con el Ayuntamiento hermosillense, ahora sí que para “medirle el agua a los camotes”, y ver de qué forma invierten de mejor manera un presupuesto extraordinario de unos $200 millones de pesos para tratar de eficientar el suministro, por como en las llaves ya sólo está saliendo un chorrito del vital líquido, y a veces ni eso. ¡De ese vuelo!

Aun y cuando Durazo no diera mayores detalles, en torno a las alternativas que están evaluando, derivado de esos acercamientos que ya tuviera con “El Toño” Astiazarán y los técnicos de ese ámbito, que tampoco pueden hacer milagros, si es que no llueve a tiempo, ¡y bien!, como dijera el cantante Carìn León, a pesar de que se pronostica que no será así, por lo del famoso fenómeno meteorológico llamado “La Niña”. ¡Glùp!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que tendrán que apurarle a eso, porque los que son los hermosillenses ya se están quejando de tandeos de agua, sobre todo en el Norte de esta “Capirucha”, donde ya le batallan para llevar a cabo sus actividades esenciales diarias, por el racionamiento que están padeciendo, por en algunos casos recibir el servicio por unas horas, y a los que mejor les va sufren de baja presión.

Con todo y que Astiazarán ya ayer salió a aclarar que no son tandeadas, sino un problema de distribución, pero no de suministradas, pero que será resuelto en los próximos días cuando hagan la reposición de las válvulas de presión en los 80 pozos que operan, ya que al aumentar la demanda se dificulta la distribuida.

Exhiben a Rectora de Unison…Si se analiza que en cada proceso de adminsiòn de la Unison siempre ha habido reachazados y no se habìan quejado, la que esta claro que ha seguido mostrando una falta de tacto, es la rectora María Rita Plancarte, como lo denota las manifestaciones que ahora le hicieran ante sus oficinas los jòvenes aspirantes y sus familiares, para demandar que amplíen el número de espacios. ¡Pàcatelas!

Así está la enésima exhibida que le están dando Plancarte Martìnez, y no precisamente por estar haciendo bien las cosas, en esta ocasiòn con lo que tuvo que ver con la fase de inscripciòn 2022 para el estudiantado recièn egresado del nivel preparatoriano, y en parte por no estar orientando adecuadamente a quienes aspiraban a convertirse en parte de la comunidad universitaria de la “Uni” y no lo lograron. ¡Palos!

Eso explica el llamado que le hicieran a la tachada de insensible de doña María Rita, para que cuando menos mejoren los sistemas de selección para ingresar a la Máxima Casa de Estudios, en aras de garantizar el máximo de lugares, por cada año ser más los que se quedan fuera de la posibilidad de cursar una carrera, y más cuando de pilón ni siquiera les informan correctamente sobre las alterativas extras que hay. ¿Qué no?

Al ser de sobra conocido que partiendo de los promedios conseguidos en el examen, aún se hace un corrimiento de listas para ocupar los que dejan los alumnos que se arrepintieron de tal o cual licenciatura, de ahí el señalamiento para que Plancarte y compañìa hagan su mejor esfuerzo, a la hora de colocar al mayor nùmero, y si se puede hasta con la apertura de nuevos grupos, al aumentar la matrìcula. ¡Ajà!

Resurgen las Fiestas del Pitic…Y tras dos años de pandemia, o de que el Covid-19 aguadeara las Fiestas del Pitic, desde èste “juebebes”volveràn a resurgir en sus ediciòn 2022, y de una forma por demás seguras, como lo anunciara el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, y para lo cual ya está listo el operativo policial en el que participarán 200 agentes para procurar que haya ambiente familiar.

Por lo que asì estarà el fiestòn que se llevarà a cabo del 26 al 29 de mayo para conmemorar el 322 aniversario de fundaciòn de “Hornosìo”, y en el que participarán casi mil artistas, la mayoría locales, y donde se espera una afluencia de 80 mil asistentes, teniendo como figura principal al cantautor del momento, el caborquense de Christian Nodal, que es quien lo cerrará el próximo domingo, frente al Museo de la Unison. ¡Órale!

Derivado de eso que desde hoy empezarán con el clásico cierre de calles en los alrededores del Centro Histórico, y las que están contiguas a los palacios de gobierno, así como las ubicadas donde estarán montados los diferentes escenarios que habrá, a fin de garantizar el tránsito peatonal restringiendo la circulación vehicular, para ahora sí que llevar la fiesta en paz, y sin desgracias que lamentar por posibles accidentes.

Ciertamente que al retomarse ese evento artístico cultural, sí que se espera una asistencia nunca antes vista, por como la ciudadanía está ávida de salir, después de tanto tiempo de encierro por lo de la epidemia, y más porque todos los espectáculos de esa festividad conmemorativa serán gratuitos, por lo que con más razón los van a disfrutar, y es por lo que se vaticina que podría haber unos verdaderos tumultos, o “un gentío de gente”.

Y si a eso se le agrega que habrà venta de cerveza y que no colocaràn retenes antialcohol en el primer cuadro de la ciudad, “pos” con eso ya estuvo que los que acudan se van a relajar màs, aunque el exhorto que hacen es a llevàrseal tranquilos y con moderaciòn, sobre todo a la hora de manejarse con responsabilidad, porque ya si “le van a pegar al vidrio”, lo mejor es que lleven un conductor designado, o resignado a batallarlos. ¡Ouch!

Hacen uno-dos en DIF-Sonora…La que vaya que ha seguido haciendo el uno-dos con la primera dama estatal y presidenta honoraria del sistema DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo, es la directora de esa dependencia, Lorenia Valles Sampedro, y para seña està la supervisiòn que recièn hicieran del programa Desayunos Escolares del ciclo escolar 2021-2022, en beneficio de 130 mil estudiantes del nivel Primaria.

Casi por nada es que a Lorenia y a Rocìo se les acaba de ver ponièndose el delantal en el Poblado Miguel Alemán, al acudir al plantel Profesora “Adelina Ramírez Yanez”, para de primera mano ver el como les sirven el almuerzo, que puede ser de los calientes, o frìos, a los alumnos que estàn en condiciones de vuelnerabilidad, y que con eso les aseguran el pan de cada dìa, o al menos un comida. ¡Ni màs ni menos!

Y a tal grado han cumplido con esa cruzada asistencial, con la que sì que han dejado un buen sabor de boca, que se resaltara el dato de que hasta el momento se han otorgado 23 millones 591 mil 291 raciones alimentarias, cumpliendo con el noble propósito de brindarle a los escolapios alimentos nutritivos, por aquello de que en panza llena y contenta se sabe que “entran mejor las letras”, o la asimilaciòn del conocimiento.

Es por lo que con sobrada razòn Chávez Murillo destacara al hacer uso de la palbra que: “El gobernador tiene mucha fe en la educación porque es el medio para superar cualquier adversidad y que las niñas y niños puedan acceder a un futuro feliz, para que la educación cumpla ese objetivo es importante que estén bien alimentados”, por lo que ese es el motivo por el que le estàn dando buen sazòn a esa misiòn. ¡Què tal!

A la par de que Valles Sampedro ponderara la importancia de la alimentación en la educación para fomentar el aprendizaje en educación básica, además de reconocer el esfuerzo de los comités escolares, docentes, personal del DIF Sonora y DIF municipales por el trabajo conjunto que realizan para que la mesa quede servida y que con ese modelo los infantes puedan desayunar todos los días hábiles del calendario escolar.

Toda vez que vìa los Programas Alimentarios atienden en mil 969 planteles públicos del Sistema Educativo Nacional en municipios, comunidades rurales, urbanas e indígenas con muy alto grado de marginación.

