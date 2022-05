¡Paran recolección de basura!

Hace “Gober” “corte de caja”

Ni los “rinocerontes” se salvan

Suman beneficios a profesores

¡Paran recolección de basura!…Los que ya no se conformaron con seguir bloqueando calles, son los alebrestados jubilado$ y pen$ionado$ del Ayuntamiento de Hermosillo que exigen la restitución de una serie de prestaciones que son ilegales, y es que ahora llegaron al grado de manifestarse en las instalaciones de Servicios Públicos Municipales, donde ayer les cerraron el paso a los camiones recolectores de basura. ¡Zaz!

A ese extremo ya están afectando a los hermosillenses, al en esta ocasión entorpecer un servicio que es básico para la ciudadanía, como es el de la limpieza, luego de que a eso de las 3:00 horas, ahora sí que “le madrugaron” a los llamados “tirabichis”, al no dejarlos salir a cumplir en tiempo y forma con su trabajo, provocando un retraso en esa recolección en más de 70 mil hogares del Sur de la ciudad. ¡De ese pelo!

Por lo que con esa enésima acción de protesta, sí que dichos ex trabajadores se estarán echando encima a las mayorías, al no haber nada que las “encabr…ite” más, que “el de la basura” no pase por sus casas a la hora acostumbrada, y “pìor” tanito si por esa causa no pasaran, y todo porque a un grupito de inconformes se les puso perjudicar a los ciudadanos de esa manera, a pesar de que ninguna culpa tienen de sus problemas.

Sin embargo y de acuerdo a los ventilado por el cínico vocero de ese movimiento de protesta, un tal Jesús Orduño García, simplemente “les valió cuerno” el que la gente se quedara por más tiempo con los desperdicios en sus viviendas, al ventilar que a ellos lo único que les interesa es meter presión a costa de lo que sea y por encima de quien tengan que pasar, a fin de que les den la respuesta que quieren escuchar.

Con lo que una vez más se puso de manifiesto que lo que les importa es que sigan otorgándoles dichos beneficios a los que no tienen derecho, como la entrega de vales de despensa, gastos funerarios, médicos y hasta para el pago de la “luz”, como lo denota el que sean una manifestaciones con las que ya tienen desde inicio del año, a pesar de que les han reiterado que es un conflicto que habrá de resolverse en los tribunales.

De ahí que el de Servicios Públicos, Sergio Pavlovich, les revirara que: “Independientemente de la lucha que pueden tener, que es muy respetable, no tienen porqué afectar un servicio tan sentido como la recolección, la basura se puede ir tanto al relleno sanitario como al centro de transferencia, entonces hemos estado desviando las rutas al centro de transferencia, esperemos que no quieran ir a bloquear ahora este lugar”. ¡Son capaces!

Eso al Pavlovich Escalante apuntillar que las unidades de las 112 rutas salieron con una retrasada de unas dos horas, por lo que iban a levantar los desechos más tarde de lo habitual, y para lo cual tuvieron que sacarlas por una vía alterna, por lo que para cuando los bloqueadores se dieron cuenta que de todos modos estaban saliendo por otro lado, es que decidieron retirarse del lugar, pero de alguna manera el daño ya estaba hecho.

O séase que ese es el nuevo caos que propiciaron un medio centenar de esos agitadores, según esto porque los han ignorado, cuando lo cierto es que hasta ya les han “dado palo” a los amparos que han promovido, y es por lo que nuevamente están resurgiendo con sus bloqueos, pero ahora radicalizándolos, al ya estarse metiendo con la operatividad de la Comuna, en detrimento de Juan Pueblo, que “ni vela tiene en ese entierro”, o lío.

Hace “Gober” “corte de caja”…Quien hizo un positivo corte de caja de la visita que hiciera el fin de semana el “Presi”, Manuel Lòpez Obrador, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como lo remarcara en su conferencia de ayer, al detallar que serán más de $8 mil 200 millones de pesos los que invertirán en el 2022 para enfrentar los históricos rezagos de las comunidades indígenas, así como para el rescate de parques.

Casi por nada es que el Mandatario Estatal calificara la gira de tres días de López Obrador como de muy productiva para la Entidad, porque por primera vez estarán atendiendo las necesidades de los olvidados pueblos originarios, por medio de los planes de justicia para los guarijìos, mayos, yaquis y seris, y es que las obras en su mayoría se llevarán a cabo con recursos federales. ¡De ese tamaño!

Al Durazo Montaño “apechugar” que en la generalidad de los casos el Gobierno del Estado sólo apoyará con la elaboración de los proyectos ejecutivos, razón por la cual es que AMLO públicamente le encargara la supervisión, pero sin dejar de reconocerle su capacidad de gestión, como lo refleja que en el último acto del pasado domingo, hasta la mano le levantara en señal de aprobación. ¿Cómo ven?

Y como nobleza obliga, es que el “Gober” valorara en toda la extensión de la palabra, el que ante la difícil situación financiera en la que todavía se encuentran las arcas estatales, es lo que hace importante el contar con el respaldo federal para avanzando y garantizarle los servicios más elementales a la población y atender las principales demandas de salud, educación e infraestructura en todos los municipios. ¡Mínimo!

Motivo por el cual es que ponderara que: “Ahora firmamos el convenio con el IMSS, y ustedes saben, como lo anunciamos, que eso representará para este año una inversión de $2 mil 100 millones de pesos por parte del IMSS, más los hospitales de Navojoa, los que les falta un poquito de trámite, el de Guaymas ya está muy avanzado, y el de San Luis Río Colorado, y en el caso de las clínicas de Obregón están ya por concluirse.

Eso aunado a que también se aprobó la conclusión del Hospital de Especialidades de esta Ciudad del Sol, y hasta de pilón lo que es el proyecto Home Port de Puerto Peñasco, que hoy día está en un proceso jurídico.

Ni los “rinocerontes” se salvan…El que vaya que viene a incrementar la mala fama de la inseguridad que hay en esta desnaranjada Capital, es el sonado atraco del que fuera blanco un camiòn de transporte de valores, de los llamados “rinocerontes”, de la empresa Servicios Panamericano de “Protección”, del que los ladrones se llevaron un millonario botín de alrededor de cuatro millones de pesos. ¡De ese vuelo!

En lo que es un asalto con el que quedò evidenciado que dichas compañìas no son tan blindadas y mucho menos seguras como parecen, y para seña està la facilidad con la que esta vez los despojaran de ese dineral, en las afueras de una tienda Oxxo ubicada sobre el bulevar Morelos, en la colonia Bachoco, cuando dos sujetos sorprendieron al conductor del camiòn mientras esperaba a sus compañeros que hacían un retiro.

Así estuvo esa atracada registrada cerca de las 17:00 horas -cinco de la tarde-, luego de que los hampones armados “agarraron en la baba” al citado chafierete, a quien sometieron y amagaron para que se retirara del lugar con todo y vehículo, dejándolo abandonado calles más adelante, pero ya esposado al volante y con un cachazo en la cabeza, quitándole las armas, así como una bolsa negra con el dinero recolectado en la jornada.

En esos términos tuvo lugar esa asaltada de película, pero para nada improvisada y sí planeada, como lo exhibe que “los cacos” ya eran esperados por un tercer involucrado, a bordo de un automóvil sedán, color blanco, al parecer marca Nissan, línea Sentra, con vidrios polarizados, en el que se dieron a la fuga; mientras que los otros empleados al salir del comercio de conveniencia y no ver a su colega reportaron el hecho.

Más menos así está ese suceso delictivo que viene a “calentarle la plaza” a la secretaria de “Inseguridad” del Estado, María Dolores del Río Sánchez, por como ya está pasando de todo, porque si ya ni los del Panamericano están seguros, a pesar de que andan armados, ya sabrán lo que le pueda esperar a un simple ciudadano, aun y cuando esos guardias no están demostrando el tener muy buenos protocolos preventivos.

Suman beneficios a profesores…Y el que llegando y llegando, y ya le està sumando beneficios al profesorado, es el recièn nombrado dirigente de la Secciòn 54 del SNTE, Javier Ceballos Corral, y para prueba está el convenio que acaba de firmar con la Defensoría Pública de Oficio del Gobierno del Estado, para brindarle certeza patrimonial, familiar y personal a los trabajadores de la educación. ¡A ese grado!

Aunque Ceballos Corral aclaró que es un beneficioso pacto para el magisterio estatal que no es producto de la casualidad, sino que es la primera de las tres respuestas que les diera el ejecutivo, Alfonso Durazo, en el marco de la pasada ceremonia del Día del Maestro, y que es para respaldar a más de 17 mil empleados agremiados, por lo de esa manera es que está empezando su labor con el pie derecho. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que Javier destacara que: “Nosotros le solicitamos al gobernador tres cosas; viviendas, becas para hijos de los trabajadores de la educación, y defensoría jurídica, personal, patrimonial y familiar gratuita para los trabajadores y sus familias, viendo el contexto como está el Estado, y el número de trabajadores de la educación, nosotros requerimos como organización sindical poderles ofrecer una seguridad”. ¡Así el dato!

De tal forma que en el tema de la vivienda puso como ejemplo que hay un rezago muy fuerte y que luego de tres años de no otorgarse créditos del Fovisssteson, lo que es la administración estatal autorizó un crédito por $75 millones de pesos, para cuyo sorteo hubo tres mil inscritos, entregándose unos 500 créditos para ampliación, o remodelación, por montos que fueron de los $130 mil pesos, hasta los 500 mil “del águila”.

En lo referente a las becas Ceballos apuntó que tras años de dejarse fuera a los “Profes” por considerarse que solo los que tenían un sueldo bajo podían acceder a ellas, la organización sindical creó un programa con ese fin y actualmente tienen becados a cuatro mil de sus hijos; aunado a que próximamente conveniaràn con el Instituto de Becas y Crédito Educativo para que también les destinen recursos para ampliar esa materia.

