Gestiona lana extra Alcalde

¡Detienen a un ex Te$orero!

Minimizan intento de rapto

Amenzan a “carros chuecos”

“Muy monos” los de Salud…Quien acaba de dejar en claro que no se ha quedado de brazos cruzados y por el contrario a seguido gestionando recursos extraordinarios ante la Federación para el rubro de la seguridad, y en especial para el equipamiento de la Policía Municipal, es el alcalde Antonio Astiazarán, eso tras la eliminación del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). ¡De ese pelo!

Para el caso es que Astiazarán Gutiérrez ventilara que, con el apoyo del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ha seguido tocando puertas ante la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, a fin de que autoricen un recurso extra para los municipios que son prioritarios, como es el caso de Hermosillo, y con eso de alguna manera compensar la desaparición del citado fondo federal, aun y cuando hoy hay más inseguridad. ¡Zaz!

Al resultar por demás incongruente el que hoy en día han aumentado los niveles de violencia, pero en contraparte han reducido los presupuestos para el ámbito policíaco, y es ahí donde está el detalle, como decía Cantinflas, cuando se supone que debería ser todo lo contrario, y es por lo que en muchos municipios el crimen organizado ya ha rebasado a las corporaciones locales, y no es para menos, al estar más equipado.

No en balde es que “El Toño” Astiazarán apuntillara que lo que es en esta Capital la administración pasada recibió $106 millones de pesos a través de Fortaseg para equipar a la “Polichota” hermosillense, pero lo que es en la actual no han recibido “ni un peni” para eso y es por lo que han estado insistiendo, en aras de contar con oficinas más dignas y mejores condiciones laborales para los elementos policiales. ¡Esa es la idea!

Más menos así está el planteamiento del “Presimun” aliancista, al resaltar que: “Sin cero apoyo de otros niveles de gobierno, estamos logrando algo que era impensable, pasar de 70 a 300 patrullas en la ciudad, de las cuales 220 van a ser eléctricas para generar un ahorro importante al gobierno municipal, pero sobretodo, generar mejor la seguridad en la ciudad”, por lo que así ha continuado haciendo más con menos. ¡Qué tal!

En lo que es un posicionamiento que hiciera en el marco de la entrega de 10 nuevas “pericas” que funcionan con energía eléctrica para la Comandancia Zona 4 Cortijo Unison, con las que suman 16 de esas unidades que están circulando, de un total de 220 que esperaban para el presente 31 de mayo, pero que se han retrasado por el problema de la falta de chips a nivel mundial, y que es por lo que están en estambay. ¡Así el dato!

Con todo y eso el Munícipe adelantó que existe la promesa de que en los próximos días estarían llegando otras 30 y con la meta puesta de que para el venidero junio ya les cumplan con el contrato que tienen estipulado, y que consiste en esos dos centenares y cacho de vehículos que debían haber sido entregados el último de mayo, pero que por ese efecto de la pandemia de Covid-19 no se concretara en tiempo y forma.

Aunque lo que es a la par Astiazarán no ha dejado de buscarle el como haya una mejoría para los policías en todos los sentidos, como lo exhibe que también destapara que ya traen entre manos un proyecto para que toda la electricidad que se consume en las siete comandancias sea solar y así tener un ahorro mucho mayor, ya que de esa forma se estaría pagando alrededor de un peso o menos por cada kilowatt hora. ¡De ese vuelo!

¡Detienen a un ex Te$orero!…La que sì que està siendo una excepciòn, es la segunda detenciòn de la que fuera objeto el ex Te$orero del Ayuntamiento de Empalme, Carlos Arbayo Àngulo, por el presunto desvìo de recursos pùblicos y peculado, por un monto estimado en unos $12 millones de pesos, que segùn esto cometiera en el trienio 2015-2018, del ex munìcipe, Francisco Genesta Sesma. ¡Pàcatelas!

Eso luego de que a Lázaro Carlos, el también ex cabecilla del Partido del Trabajo (PT), del que es dirigente estatal Ramón Flores, los agentes de la Agencia Ministerial Investigadora (AMIC) le ejecutaran una orden de aprehensión más, de las cinco que interpusieran en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), y es por lo que de nuevo terminara en el penal de San Germán en Guaymas. ¡Tómala!

Ante lo que se saca por conclusión que a Arbayo Àngulo es al ùnico que hasta ahora le han documentado muy bien los “manoteo$” que le imputan, y que dizque perpetrara en complicidad con su esposa, como para que sea el ùnico al que hasta el momento han encarcelado, porque lo que es contra su ex jefe, “El Pantico” Genesta Sesma, simplemente no han procedido en consecuencia, para que rinda cuentas claras. ¡Vòitelas!

Pero cualquiera que sea el caso, lo que es Carlos nuevamente está siendo puesto a disposición de un Juez, y no precisamente por haberse portado bien, sino supuestamente por haber malversado “lana” del erario municipal por medio de una serie de transferencias electrónicas, las cuales no tenían soporte documental, legal, o contable alguno, por lo que habrá que ver qué declara, y a cuantos “echa de cabeza”. ¡Ñàcas!

De tal forma que el proceso judicial contra Arbayo Àngulo podrìa ser la punta del hilo de una posible madeja de corrupciòn, si se parte de que a Genesta también lo han acusado de lo “pìor”, o hasta de haber desmantelado la suburban que tenía asignada, pero lo raro es que nomás no le han “echado el lazo legal”, a no ser y que pudiera ser el siguiente, después de ese juicio contra quien le manejaba los dineros. ¡Ajà!

Minimizan intento de rapto…Con todo y el antecedente que hay, pero del que no se ha vuelto a decir ni media palabra, es del intento de robo de una bebé de 1 año 9 meses que ahora se presentara en Obregòn, despuès de los que tuvieran lugar en Hermosillo y Nogales, lo que deja entrever que pudieran estarse volviendo normales, en lo que es un hecho que ya fuera denunciado ante la Fiscalìa Estatal. ¡Asì de grave!

Porque de acuerdo a lo denunciado por la apanicada madre, el frustrado rapto tuvo lugar la mañana del pasado viernes en la calle Veracruz, de la colonia Campestre, cuando un hombre y una mujer descendieron de una Van blanca y pretendieron arrebatarle a la niña, por lo que en una reacción instintiva la protegió y corrió, además de ser auxiliada por otra persona, y es lo que evitó que se la llevaran. ¡De ese tamaño!

O séase que así estuvo esa nueva intentona de secuestro que la mamá afectada hiciera pública por las redes sociales, y específicamente en Facebook, donde narró como es que de milagro salvó a su hija de los robachicos en cuestión, porque a pesar de que se alejó de ellos, pero que aun así continuaron persiguiéndola, lo que provocó que se cayera, aunque nunca dejó de sujetarla, y es por lo que no la despojaron. ¡Palos!

En esos términos está ese suceso que fuera confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al ser reportado al número de emergencia del 911, y es por lo que se generara una intensa movilización policiaca, pero sin que se detuviera a nadie, porque dichos presuntos secuestradores alcanzaron a huir, de ahí que la psicosis no se hiciera esperar entre los obregonenses, por la inseguridad que de por sí ya hay en esa localidad.

No obstante y para más que las propias autoridades, es la afligida progenitora la que le hizo un llamado a la población en general a tener mucha precaución al salir con sus hijos, a raíz de lo que le sucediera, cuando son las instancias oficiales y de seguridad las que deberían estar lanzando ese ¡S.O.S!, además de implementar una campaña de prevención, por ser una realidad el que los roba niños podrían estar al acecho. ¡A ese grado!

Amenzan a “carros chuecos”…Y partiendo de la amenaza que recièn lanzara la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río Sánchez, es más que obvio que ya no hallan como hacerle para que los dueños de los “carros chuecos”, o de procedencia extranjera que son ilegales, acudan a regularizarlos, de ahí que advirtiera que estaban por dar a conocer lo que les harán a quienes no los legalicen. ¿Cómo ven?

Sin embargo, los propietarios de esos “autos chocolates” ya están “curados de espantos”, porque nunca les han decomisado esos vehículos y por el contrario en el último tiempo los han solapado más, como lo exhibe el que ya no se los están quitando con el simple hecho de traer una placa actualizada de alguna organización “Onachafa”, así como licencia y una aseguranza para circular como “Juan por su casa”. ¡Ni más ni menos!

Por lo que después de esa impunidad que hay, no se sabe con que medida de coerción pudiera salir la Lola del Río para obligarlos a que “enderecen” sus “carruajes”, en lo que es el proceso de regularización que está vigente y que terminará el próximo septiembre, y el cual tiene un costo mínimo de $2 mil 500 pesos por unidad, pero ni así lo han querido aprovechar la gran mayoría, por salirles más barato andar en la ilegalidad.

Si se analiza que de los 150 mil automotores que se proyectan mexicanizar aquí, apenas sumaban poco más de 15 mil, y eso que Sonora es de los Estados donde más han regularizado, por lo que ya se imaginarán el como estarán los demás, lo que viene a confirmar que eso de manejar uno de esos carritos ya se volvió una vaquetonada y no una necesidad, porque de esa forma se evitan pagar placas, multas, e impuestos en general.

Como lo prueba el que antes ponían como justificación el que no autorizaban una regularizada de esas, pero ahora que ya está en marcha, y sin que sea muy costosa, son pocos los que se han registrado en el Registro Público Vehicular (Repuve) para cumplir con ese trámite y estar derechos, al punto de que casi casi les están rogando para que lo hagan, por lo que así continúan estando el mundo al revés en el sexenio de la 4T. ¡Glùp!

