Dice AMLO “tierrita volada”…Y los que muy seguramente que desde le pasado sábado andan más alzados que nunca, son los integrantes de la tachada de ganona y abusona tribu yaqui, luego de la promesa que les hiciera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de entregarles 30 mil hectáreas de tierra, eso en el marco del encuentro que sostuviera con esa etnia para supervisar los avances del Plan de Justicia. ¡De ese pelo!

En lo que es un compromiso con el que López Obrador sí que está diciendo “tierrita volada”, con relación a los tratos que los miembros de ese grupo étnico pudieron haber hecho en su momento con gran esa extensión de terreno, al hablarse de que la mayor parte primero la rentaron y ya después la vendieron, de ahí que sea el anuncio más polémico que hiciera en su gira de tres días por Sonora, y que ayer terminara en Pitiquito. ¡Zaz!

Toda vez que AMLO una vez más victimizó a los yaquis, al considerarlos como el sector indígena más maltratado en la historia de México, y según él hasta posiblemente del mundo, y es por lo que “se le puso” el reintegrarles esas tierras, pero pasando por alto los derechos de quienes las trabajan y son sus propietarios, porque lo que son ellos tienen fama de que no les gusta trabajar, por más que “los quieran enseñar a pescar”.

De esa forma es que “dejó la víbora chillando”, porque hasta fecha dio para llevar a cabo la reasignación de ese territorio, al adelantar que regresará el próximo 21 de agosto para hacer la respectiva entrega, cue$te lo que cue$te, por lo que ahí mismo instruyó al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton, quien lo acompañaba, a transferir lo que se necesite para esa restitución, al anunciar que la intención es comprarlo.

Y aunque aclaró que no se tratará de una expropiación, pero dio a entender que tendrán que ceder la posesión de esos predios, ante lo que se intuye que será “a chaleco”, y no precisamente porque les vayan a llegar al precio a los dueños, por que la tirada es que en tres meses queden liberadas para volver a entregarlas; e igual autorizó mil 700 millones de pesos para la ampliación del distrito de riego y el acueducto. ¡Ni más ni menos!

A ese grado les han seguido dando por el lado a quienes impunemente mantienen bloqueada la carretera federal de Cuatro Carriles, cobrando una cuota, o extor$ión por pasar, tan es así que ahora están saliendo con que también quieren que les cedan el cerro Tetakawi de San Carlos, Nuevo Guaymas, y que es un punto que limita las colindancias con los seris, dizque para promover sus artesanías y gastronomía en esa zona. ¡Ajà!

Por lo que así anduvo de dadivoso el Mandatario de la Nación, porque igual en la cumbre que también tuviera con los alcaldes sierreños en Sahuaripa, ahí “palomeó”, o les aprobó $50 millones de pesos para caminos a cada una de las localidades de Bacanora, Yécora, Rosario, Ónavas, San Javier, Soyopa, Arivechi y Quiriego, y obviamente que para la municipalidad anfitriona, por lo que terminaron riéndose solos. ¡Mínimo!

En tanto que previamente y en el arranque de esa visitada número17 que iniciara en Obregón ya había adelantado unas buenas saludables, como el haber dado a conocer el mes en que empezará a operar “al cien” el Hospital de Especialidades de Hermosillo, que será en septiembre; sumado a que se firmó el Plan de Salud para el Bienestar para federalizar los servicios a través del IMSS y beneficiar a personas sin seguridad social.

Pero por si eso fuera poco, lo que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, ventiló que esta Capital tendrá el cuarto Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de esa institución en el País, que estará en el viejo Hospital General del Estado, y para lo cual invertirán $80 millones de pesos, para que los residentes puedan perfeccionar sus conocimientos. ¡Qué tal!

Por cierto que los seris rechazaron la propuesta de Andrés Manuel de dejar de otorgar permisos de caza del borrego cimarrón hasta no ver avances en cuanto a agua, salud, vivienda y educación, con todo y que le aclararon que no es un asunto cerrado, ni olvidado, pero se esperarán hasta ver resultados. ¡Flop!

Balconean a agitador sindical…Quien ya le mandò a decir a los del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo que si para que tanto brinco, estando el suelo tan parejo, es el alcalde Antonio Astiazarán, al revirarles que les han cumplido con la totalidad de lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, y es por lo que no se justifican los bloqueos de calles que han realizado en los últimos días. ¡Tómala!

Así está la desenmascarada y ventaneada que Astiazarán Gutiérrez le “está pegando” al cabecilla de esa organización sindical, como es el tildado de grillo de Salvador Díaz Olguín, al reiterarle que lo pactado en el convenio de diciembre pasado se los han respetado puntualmente, razón por la cual es que le advirtiera que no irán más allá del presupuesto y las prestaciones acordadas, por más manifestaciones que hagan. ¡Pàcatelas!

No por nada es que “El Toño” Astiazarán sentenciara que se apegarán al pacto que “El Chava” Díaz firmara con su puño y letra, y para cuya revisión de los puntos de dicho documento, a fin de darles seguimiento, incluso sostienen reuniones semanales, y que es por lo que sorprende que ahora estén saliendo con que hay un incumplimiento, o de que a “Chuchita” la bolsearon, cuando en la práctica hay una evaluación constante.

Al asegurar que les han fallado con los uniformes, nivelación de sueldos y basificaciones, ante lo que Astiazarán dijo que: “La basificación y nivelación de sueldos, sobre todo en la parte de nivelación, viene determinado que se va autorizar un monto de hasta $250 mil pesos al mes, eso se está cumpliendo, lo que pasa es que si queremos más pues no está firmado así y no tenemos ni presupuesto para ello”. ¡De ese vuelo!

Más menos en esos términos está la desmentida que le están dando al ni tan Salvador, y la balconeada por ser de esos que no tienen palabra, por después salir con que quiere mà$ de lo que inicialmente negociara, como es en la cuestión en la que demanda que le autoricen más bases, cuando no está especificado en el contrato, por lo que el gobierno municipal no está obligado a basificar a más empleados, por “más de gritos que peguen”.

“Ponen freno” a motociclistas…Con todo y que Navojoa tiene fama de ser un pueblo motociclero, pero ciertamente que en “Hornosìo” deberìan seguir el ejemplo de los operativos que estàn implementando para reducir y evitar accidentes de motocicletas, sobre todo de los repartidores de comida rápida de las distintas plataformas digitales que “se untan” con la leyes de vialidad, al no respetar los altos ni nada. ¡Ñàcas!

Es por eso que son unos cafres motorizados que ya se han convertido en una amenaza para los demás, pero principalmente para ellos mismos, y prueba de ello es que en un fin de semana en “Polvojoa” llegaron a registrase varios choques fatales de ese tipo, muriendo tres jóvenes, dos de ellos de 16 años, y uno más de 20 años, y es por lo que optaran por colocar retenes preventivos para verificar que cumplan con las normas.

Porque según lo declarado por el director de Tránsito Municipal, Jesús Paulo Yépiz Sandoval, advirtió que: “Vamos a poner mano dura para que se respete la Ley de Tránsito, como es utilizar el casco protector, licencia de conducir y evitar que en la motocicleta viajen más de dos personas”, porque a veces transportan a la esposa con todo y chamacos, sin importarles que los pongan en riego. ¡Así la imprudencia!

Ciertamente que se habían tardado en actuar, como lo exhibe el dato revelado por Yépiz Sandoval, de que de enero a la fecha han tenido lugar más de 300 percances donde han estado involucradas motos, por ser el medio de transporte más usado entre los navojoenses, de ahí que quien debería “poner sus barbas a remojar”, es su homólogo hermosillense en esa área, Ramón Arvizu Quintero, por aquí no “hacerse malos quesos”.

Y más porque por estos desnaranjados lares se le agrega el peligro que representan los baches que abundan, tan es así que hasta muertes han provocado, por quienes han “salido volando” y no han vivido para contarlo.

Proponen reportar los postes…En la que vaya que aplica la popular expresiòn de que: ¡Es bueno saberlo!, es en la recomendaciòn que està haciendo el comandante de Bomberos capitalino, Juan Francisco Matty Ortega, referente a que los postes que signifiquen un peligro en la vía pública, deben ser reportados al número de emergencia del 911, derivado de que en esos casos las ciudadanía no sabe a quién recurrir. ¡Glùp!

De ahí la importancia de la “luz” que está dando al respecto Matty Ortega, si toma en cuenta que las mayorías ignoran cómo proceder ante una riesgosidad como esas, y que no precisamente son causadas por la época de lluvias y sus vientos, sino generalmente por automovilistas que se estrellan contra ellos, y que es por lo que quedan ladeados, o dañados, y muchas de las veces a punto de caerse, y es donde radica la peligrosidad.

En esos términos están “las aguas que está echando” Juan Francisco, o la orientación que le está dando a los ciudadanos, para más que los de “Desprotección” Civil, instancia en la que a nivel estatal cobra un tal Juan González Alvarado, y que es a la que “le dan el pitazo” los operadores del 911 para que actúen en consecuencia y prevengan a la población de un posible desgracia por lo del posterío en mal estado. ¡Ouch!

Al estilarse que dependiendo de la empresa de quien sea el poste, se les notifica para que procedan a la reparación, o cambio, entre las que están la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las relacionadas con la telefonía y comunicación, aunque las principales urgencias tienen que ver con la corriente eléctrica, por lo peligroso del cableado cuando el tráfico pesado, o los tráileres llegan a derribarlos, y que es muy recurrente.

Por lo que así está el ¡S.O.S! que está lanzando el también apodado “jaque” Matty, para que la gente sepa como reaccionar ante una contingencia de esas, si se analiza que cada vez son más recurrentes. ¿Qué no?

