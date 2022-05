¡Que “no se ponen cámara”!

¡Que “no se ponen càmara”!…Y la que quedó demostrado que nomás es de palabra, es la tan cacaraqueada prevención policíaca, como lo exhibe el que no se escuchara ninguna reacción, como tampoco una respuesta en torno a la ventaneada que recientemente hiciera el alcalde, Antonio Astiazarán, de que en Hermosillo sólo funcionan cuatro cámaras de videovigilancia, de las 144 que hay instaladas. ¡De ese pelo!

Cuando se supone que es algo que debería de regular la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como parte del apoyo que le proporcionan a los municipios, en aras de procurar que estén más seguros, sobre todo los considerados como prioritarios, cual es el caso de esta Capital, Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, Nogales y San Luis R.C., que no se duda y que estén igual, o “pìor”, que es lo más probable. ¡Tómala!

Si se parte de que no obstante y que esta Ciudad del Sol es la localidad más grande del Estado, pero de acuerdo lo destapado por Astiazarán Gutiérrez, resulta que a ese camarerìo no se les dio un mantenimiento oportuno, al no hacerse la inversión que para el caso se requería, y es por lo que hoy en día sólo están de adorno en los principales cruceros, contrario a lo que se intuía, de que a través de ellas se estaba vigilando.

Así de desprotegidos están los hermosillenses, y muy seguramente en el resto de los principales municipios, y aunque pretextos podrá haber muchos, como por ejemplo que el gobierno federal desapareció el Fortaseg, que era un fondo que se otorgaba para el fortalecimiento de la seguridad, y del que esta “Capirucha” recibía $106 millones de pesos que destinaban para equipamiento, pero lo cierto es que algo debe de hacerse. ¡Mínimo!

En lo que manejan que es una falla que no es de ahora, sino desde hace rato, por lo que a ese grado es que no están “echando mucho ojo”, al estilo del big brother, por no estar operando ese sistema de monitoreo, que en teoría debería de estar enlazado al Centro de Control: Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), que es un área de rastreo que depende de las instancias estatales. ¡Pàcatelas!

De esa forma es que quedara al descubierto que no están echando el extra con el uso de esa tecnología, al para nada estar ¡bien cámaras!, de ahí que “El Toño” Astiazarán adelantara que ya están haciendo un diagnóstico para proceder a repararlas, como un primer paso para rescatarlas, después de que otras instancias simplemente no han mostrado interés, aun y cuando son una herramienta para contrarrestar la creciente inseguridad. ¡Ups!

¿Es un rajòn “lìder” sindical?…Por si le faltara algo, el que de pilòn señalan que ahora està resultando un rajòn, y lo que le sigue, es el cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, Salvador Díaz, al aflorar que van a solicitar la revocación del contrato colectivo firmado con las autoridades en noviembre pasado, dizque porque hay varios clausulas sin cumplirse. ¡Ajà!

Con esa ni tan novedad ahora está saliendo “El Chava” Díaz Olguín para grillar y de alguna manera sumarse al movimiento de protesta que traen los jubilados y pensionados de la Comuna hermosillense, a los que les cancelaran los vales de despensa y demás por no ser empleados activos, al pretextar que en el caso de ellos supuestamente están pendientes basificaciones, nivelaciones y permisos prejubilatorios, entre otras cuestiones.

De ahí que ventilara que en la asamblea sindical que celebraran el pasado 24 de abril propusieran y aprobaran la nulidad de ese acuerdo laboral con la municipalidad, pero que ahora el próximo domingo 15 de mayo lo someterán a una votación definitiva en otra de esas asambleítas que “arma”, por ser un requisito que establece el Tribunal de Justicia Administrativa, que es la instancia ante la que harán esa petición. ¡Vòitelas!

Más menos así está la reculada del ni tan Salvador de ese gremio sindicalero, al señalar y reconocer que: “Se requiere las dos terceras partes para ello, estamos hablando de 800 trabajadores del total de mil 250 agremiados. De aprobarse en votación, el día martes 17 de mayo estarían presentando el oficio de nulidad al Tribunal de Justicia Administrativa”, por lo que así está su enésima rebelión en pro de su cau$a. ¡A ese punto!

Casi por nada del sentir que hay, de que a ese grado está llegando de desconocer sus propios acuerdos, por la forma en que ahora los está manipulado, según esto por en la práctica ya no estar recibiendo lo de ante$, y es por lo que esta semana ya reiniciaran con sus protestas, al realizar dos manifestaciones, ahora plantándose primero en la salida Sur de la ciudad, y luego en la entrada Norte, pero durante muy poco tiempo. ¡Zaz!

Desairan a Rectora de Unison…Y como es bien sabido que la forma es fondo, es por lo que suponen que la que quedó más que evidenciado que para nada está en el ánimo, es la por algo ya tachada de gris rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, luego de que a la pasada ceremonia del Día del Maestro sólo acudiera el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda.

Ya que contrario a otros años, cuando asistía la primera autoridad del Estado, en esta ocasión comisionaron como representante a Grageda Bustamante, a un acto celebrado en el Centro de las Artes de la Unison, y es por eso de la percepción que quedara, de que así estuvo el desaire para Plancarte Martínez, ante lo que “pagaron el pato” los catedráticos homenajeados por 25 años y hasta medio siglo de servicio. ¡Glùp!

Con todo y que estilan que era de esperarse que ese homenaje no tuviera el nivel de antes, por como dizque María Rita no ha puesto de su parte, a la hora de sumarle al fortalecimiento de “los puentes” que ya tenía el Alma Mater, y que dicen que ha venido perdiendo por la política de aislamiento que ha implementado, y cuyos malos resultados ya se están viendo, como por ejemplo con esos vacíos que le están haciendo. ¡Palos!

De tal manera que por eso ya se diga, que al estar a un mes de cumplir el primer año en el cargo, ya está dando señas de no estar respondiendo a las expectativas que de ella se tenían, y que no eran muchas, por no ser un perfil que tenga fama de movida, como tampoco de los que les gusta sumar, y para muestra está el que ya ha comenzado a nadar contra corriente, por la decepción que dicen que ha causado su casi nulo trabajo.

Aunque es de entenderse que María a las primeras de cambio “no esté dando el ancho”, si se toma en cuenta que llegó a ese “hue$o” producto de las circunstancias, o de que su antecesor, Enrique Velázquez Contreras, ya no quisiera reelegirse por un periodo más, y es por lo que entrara casi casi como de relevo, pero por lo visto sin estar preparada para esos trotes, o niveles, como ya se está demostrando. ¡De ese tamaño!

Pondràn un freno a los cafres…Sin hacer mucho cacaraqueo, pero a los que les estaràn poniendo freno, es a los conductores de vehìculos automotores a los que “les gusta aplastarle a la chancla”, o el acelerador, luego de que por medio de un decretazo el gobierno federal acaba de limitar las velocidades a las que deberàn de circular, con lo que es la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¡Asì el plan!

Eso porque la intenciòn es la de bajarle a los accidentes viales, de aquì pa`l real en una calle sólo podrá conducirse a 30 kilómetros por hora; mientras que en una avenida primaria sin acceso controlado la velocidad serà de 50 kilómetros por hora, y ya en los carriles centrales de vías de acceso controlado podràn ir a 80 kilómetros por hora; mientras que en la carretera el límite màximo será 110 kilómetros por hora. ¿Còmo ven?

En esos tèrminos està la novedad con esa nueva legislaciòn que ya es un hecho, luego de que acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y la cual aplica para todos los municipios y Estados del País, por lo que ahora las legislaturas locales cuentan con 180 días para aprobar las respectivas reformas que armonicen lo dispuesto en esa norma, para que empiece a entrar en vigor en seis meses. ¡Ni màs ni menos!

De tal manera que de la noche a la mañana estàn oficializando ese cambio, con el argumento de que es con base en evidencias científicas de carácter nacional o internacional, a fin de mantenerlas por debajo de niveles que permitan el salvaguardar la vida e integridad de las personas que se desplazan en automoviles, pero como la confirmaciòn se dio de un dìa para otro, es que pareciera que no consultaron ni a la almohada. ¡Dicen!

Aun asì es una modificaciòn que se prestarà para elucubrar lo “pìor”, como es el que propiciarà el que aumenten las “mordida$” contra quienes le aceleren de màsa, porque en las carreteras estales se manejarà a 80 km/h, y ya dentro de las zonas urbanas a 50 km/h, y los autobùses lo haràn a 95 km/h, y a 80 km/h los del transporte de bienes y mercancías, de ahì que lo mejor serà el llevàrse la calmada. ¡Esa esa la idea!

No osbtante y por encima de lo que se diga, pero lo que es el Jefe de Trànsito capitalino, Manuel Arvizu Quintero, junto con sus muchachitos ya tendrà màs elementos para actuar contra los cafres del volante.

