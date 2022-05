¡AMLO en campo minado!

¡AMLO en campo minado!…Quien vaya que hoy llegarà como a tierra caliente, y no a la michocana, o por el calor que està haciendo, sino por como en Cajeme se ha disparado la violencia, es el “Prejidente” de la Naciòn, Manuel Lòpez Obrador, y es que en la vìspera de su arribo mataron a siete, con lo que ya sumaban 41 en el actual mayo, por lo que pinta para ser el màs tràgico en lo que va del año. ¡De ese tamaño!

Con lo que està de màs el señalar con dedo de fuego que Lòpez Obrador estarà llegando entre fuego cruzado a Obregòn, por como las bandas del crimen organizado se han seguido matando, con todo y que hayan reforzado esa regiòn con una supuesta mayor presencia de la Guardia Nacional (GN) y el Ejèrcito, que para el caso no ha servido de nada, porque lo que es hasta ahora no se ha notado la diferencia. ¡Esa es la verdad!

En ese violento escenario el Mandatario de la Naciòn estarà iniciando una gira de tres dìas por Sonora, que el domingo concluirà en Pitiquito, despuès de que ayer aterrizara en “Hornosìo”, arrancando este dìa en ese inseguro suelo obregonense con su rueda de prensa mañanera, donde entre otras cosas anunciarà cuando comenzarà a operar el Hospital de Especialidades de la Capital, que fuera inaugurado en septiembre del 2021.

Aunque si van estar como las fechas que ha dado para la terminaciòn de la reconstrucciòn de la carretera federal de Cuatro Carriles, “pos” ya estuvo, por ser hora de que sigue en las mismas, porque lo que es el citado nuevo nosocomio, que serà administrado por el IMSS-Bienestar, se ha retrasado su funcionamiento por las fallas detectadas en el sistema eléctrico del inmueble y que segùn esto ya estàn siendo reparadas. ¿Serà?

Y en torno a ese mismo àmbito AMLO adelantò que lo acompañará el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, porque aprovecharà su recorrido para firmar el convenio para oficializar la federalizaciòn de los servicios de salud en el Estado, que es algo que ya se habìa anticipado, y que finalmente estaràn formalizando, con la intenciòn de brindarle una mejor atenciòn a los sonorenses.

Por encima de que la temàtica central de su periplo serà la visita que le harà a los pueblos originarios como los yaquis, mayos, seris y guarijíos, para revisaran las obras contempladas en los Planes de Justicia que se han propuesto para cada uno de ellos, por lo que de alguna forma estarà viniendo a darles seguimiento, para lo cual acudirà a la zona de Àlamos, Etchojoa, Sahuaripa y las latitudes pitiqueñas. ¡Asì la agenda!

Aunado a que tambièn manejara que ya con la aviada darà a conocer el avance del proyecto carretero que conectará a Chihuahua con Guaymas, y que està llamada a ser una de los distintivos emblemàticos del sexenio del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, junto con la modernizaciòn del puerto guaymense, por lo que asì estarà cubriendo mucho terreno entre este viernes y el venidero “dormingo”. ¡De ese pelo!

No obstante y que a la par habrìa que ver si dice algo nuevo para contrarrestaer la inseguridad en la Entidad, que no sea la misma retadila con la que ayer saliera el subsecretario de Seguridad Pública en el País, Ricardo Mejía, de que con el operativo “Cero Impunidad” han logrado detener a 181 generadores de violencia en territorio cajemense y que por eso han bajado los homicidios, lo cual denota que viven fuera de la realidad.

Al fin abrirán base policial…Con todo y que se habìan tardado en hacerlo, pero por fin estaràn construyendo una base operativa para albergar a 100 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el área de Guaymas-Empalme; e igual edificarán las instalaciones del C5i, eso en coordinación con el empresariado de esas ciudades, que aceptaron aportar para hacer posibles esas construcciones. ¡Qué tal!

Y para quien dude el como ya urgía el incremento de la fuerza policial por esos lares, ahí tienen lo confesado por el alcalde empálmense, Luis Fuentes Aguilar, al reconocer que a pesar de que los hechos violentos de todo tipo están a todo lo que dan, o imparables, sólo cuentan con 117 policías y tres patrullas para vigilar el casco urbano y la zona del Valle, cuando el requerimiento mínimo es de unos 130. ¡Así el déficit!

Eso viene a explicar el porque la cosa está como está con el hampa al alza, y es que ambas municipalidades casi “hacen milagros” para “peinar” las latitudes que les corresponden, al darse por descontado que la porteña que gobierna Karla Córdova debe estar igual, si se parte que es donde más agentes han matado y es por lo que pocos quieren entrarle a esa chamba, lo que refleja el porque se han apoyado en los guardianes federales.

Sin embargo y después de esa obvia “manita de cochi” que le hicieran a los empresarios de por esos rumbos para que apoquinaran, se intuye que dentro de poco estarán en mejores condiciones para hacerle frente a los hampones, al aflorar que hasta un arco carretero tienen contemplado colocar para la identificación de los vehículos que transitan por esas dos municipalidades, incluyendo a San Carlos. ¡Ni más ni menos!

Por lo que algo es algo, y ojalá que sea una estrategia que repliquen en otras regiones que están igual de inseguras, o “pìor”, como las de Obregón, Caborca, Altar y hasta llegar a San Luis R. C., como lo denota el que por esos puntos ya es muy peligroso transitar de “nochì” por las carreteras, y es por lo que recomienden hacerlo de día, aunque la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, diga todo lo contrario.

“Ajustaràn” los campe$tre$…Ahora sì que despuès del proceso de regularización de terrenos campestres anunciado por el Municipio hermosillense, los que no lo hagan es porque no quieren, o porque ya es pura vaquetonada, a partir de las facilidades que les están dando, como lo acaba de afirmar la titular de Sindicatura Municipal, Zaira Fernández, ya que el inscribirlos será gratuito para lo que es el inicio. ¡Órale!

Y es que en base a una investigación realizada, se detectó que de 100 de esos predios que hay en esta Ciudad del Sol, sólo 17 están regulados, o en regla, y del resto únicamente 35 tienen la propiedad privada y cumplen con los requisitos para ser regularizados, mientras que 65 están irregulares y no ofrecen una certeza patrimonial a las familias que adquirieron un lote, al no poder escriturarlo, por lo que así está el riesgo. ¡Zaz!

Es por eso que con ese esquema de inscripción la pretensión es la de prevenir que se continúen cometiendo delitos con la compra-venta ilegal de esas lotificaciones por parte de empresas desarrolladoras que han aflorado y abundado en el último tiempo, como lo prueba el que hasta casos de fraudes ya se han presentado, algunos de los cuales la misma Comuna ya ha denunciado ante la Fiscalía Estatal. ¡A ese extremo!

Casi por nada es que Fernández Morales apuntillara que: “Tenemos ya desarrollos en Hermosillo, terrenos que están totalmente regulados que son 17, que están en la página y en el portal del Ayuntamiento, están los que vamos a meter en proceso de regularización que ya tienen la propiedad privada y pueden caber perfecto en este programa de regularización”, por lo que así está la invitación, pero la cuestión es que ahora quieran.

Sumado a que Zaida aclarara que uno de los requerimientos básicos para llevar a cabo esa registrada, es que se trate de tierras privadas, es decir, que no sean ejidales, porque de ser así no procederá el otorgamiento de la autorización municipaloide que están promoviendo, en aras de que a la población no “le $igan haciendo el pelo”, y es por lo que antes pueden acudir a checar en que condición jurídica están. ¡Mínimo!

Cumplen con “Cero Baches”…Para los que pensaban que el programa “Cero Baches”, que se lanzara el pasado 15 de febrero, había “caído en un bache”, quien ventiló que ha sido todo lo contrario, es el “Presi” Antonio Astiazarán, al ventilar que ha sido exitoso en el sentido de que no han tenido que devolver el dinero del impuesto Predial a algún ciudadano, al haber reparado a tiempo los 100 que se han reportado. ¡Así el dato!

Aun y cuando reconoció que es un sistema al que le ha faltado promoción, y es por lo que exhortó a los ciudadanos para que descarguen la aplicación móvil de Hermosillo Gob y ahí los reporten, pero dentro del apartado de “Cero Baches”, para que sea reparado dentro de siete días hábiles, para lo cual deberá tomársele una fotografía y ser subida en esa apps, y cuya condición es que esté al corriente en el pago del Predial.

Al Astiazarán Gutiérrez precisar que: “Hay gente que recurre al reporte ordinario a través de la aplicación móvil pensando que ese es el programa “Cero Baches” y son dos cosas distintas, dentro de la misma aplicación hay un apartado especial para el programa, es importante que la población no se confunda y esté aplicando el programa”, y es por lo que un centenar de los que se han bacheado parecieran pocos. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que cada hoyanco de esos en el pavimento equivale a un metro cuadrado, del aproximadamente un millón que se calcula que hay en la “Capirucha”, y que deben ser producto de desgaste natural o por perforaciones hechas por Agua de Hermosillo por alguna reparación, aunado a que solo es una denuncia por contribuyente, y una sola vez por año, por lo que esos son “los candados” que tiene. ¡Vòitelas!

Es importante resaltar que “El Toño” Astiazarán aclarara el dato, respecto a que no son los únicos cráteres viales que se han tapado, pero sí bajo esa modalidad, lo que más bien habla de que no ha sido muy utilizada, y es por eso de la invitación que reiterara para que pongan a prueba al área que corresponda, quien tiene la obligación de atenderlos en una semana, o de lo contrario tendrán que devolver la$ entrada$, o los prediales.

