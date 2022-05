¡Buscan acabar con tandeos!

Aluzarán paradas de camión

Apoyan el uso del cubrebocas

Sigue SEC sin hacer “la tarea”

¡Buscan acabar con tandeos!…Y el que ahora sí que se está tirando al agua”, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, con lo que es el plan integral que implementarán en aras de solucionar los problemas de abasto del vital líquido que hay en la Capital y de esa forma evitar los condenados tandeos durante la época de verano, por las complicaciones extras que ya está causando la sequía. ¡De ese pelo!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez acaba de anunciar que proyectan una inversión de alrededor de mil millones de pesos para mejorar la distribución a través de Agua de Hermosillo (Aguah), y para lo cual empezarán con la sustitución de las bombas de 80 pozos con equipos que sean más eficientes y permitan una mayor extracción, así como el reforzar la micromedición, por haber una 150 mil tomas sin medidor. ¡Órale!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que son equipamientos que ya tienen muchos años operando, y es por lo que harán la reposición, aunado a lo que tienen que ver con la regulación del abastecimiento, porque mientras en el sector Sur hay mucha presión, para lo que es el Norte se presenta un déficit, por lo que ya están realizando los análisis con el apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras. ¡Qué tal!

Y es algo que ya va en forma, o con toda la formalidad requerida, que el Presimun adelantara que: “Los estudios los debemos tener listos y aprobados por el Fonadin este año, para que el año que entra podamos promover la inversión que sea necesaria. Como gobierno municipal no estamos para promover mejoralitos, queremos soluciones integrales al problema del agua y lo estamos impulsando en ese sentido”. ¡Mínimo!

O séase que así “le están midiendo el agua a los camotes”, como lo refleja el que igualmente manejara que “están echando mano” de un programa que tiene Banobras, que se llama Mejora Integral de Gestión del Agua, y mediante el cual buscan impulsar la inversión pública y privada para garantizarle a los hermosillenses el que no les falte ese elemento acuático, en lo que sí que no deja de ser todo un reto, ante la escasez existente.

Eso porque está ardiente Ciudad del Sol consume cuatro veces más agua de lo que se le suministra a las ciudades capitales como Saltillo, y es por lo que también le invertirán a lo que es la macromedición y medición domiciliaria, para que se le baje a los derroches, porque bastantes desperdicios ya se tienen con las fugas por la red de la tubería, por lo vieja y obsoleta que está, y lo que es otro problemón a resolver. ¡Ups!

Tan por todos lados le está buscando Astiazarán, que igual ventiló que “Hornosìo” se convertirá en el primer municipio de México en operar toda la electricidad de los pozos con energía solar, generando un ahorro de unos $3 millones de pesos mensuales, y cuya licitación para ese sistema ya se lanzó en diciembre, por lo que en los próximos ya días se formalizará para que la “corriente” que use Aguah provenga del sol. ¡Así el dato!

Porque de concretarse esa proyección que se trae el alcalde aliancista, si que sería un antes y un después en ese ámbito para Hermosillo, que por cierto ayer cumplió 322 años de fundación, y con una población de casi un millón de habitantes, y que es por lo que también ya andan a todo lo que dan con lo que es la organización de las Fiestas del Pitic, que se llevarán cabo del 26 al 29 del presente mes de mayo. ¡De ese tamaño!

Aluzarán paradas de camión…Vaya que la que es una muy positiva acciòn, es que ya estèn iluminando las paradas del camiòn urbano, como lo anunciara la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert, o lo que antes era la direcciòn de Alumbrado Pùblico, sobre todo las consideradas como las más conflictivas, y que parecen “boca de lobo”, que suman casi 50, màs los 10 trayectos prioritarios.

En lo que es una estrategia preventiva que forma parte del programa Camina Segura, enfocado a evitar la violencia hacia mujeres trabajadoras que transitan por esas zonas de riesgo, de ahì que la identificaciòn de los puntos a aluzar los decidieran a partir de un levantamiento que hicieron junto con Seguridad Pública, Instituto de la Mujer y el INEGI, para colocar tanto làmparas solares, como led y reflectores. ¿Còmo ven?

Para el caso es que la funcionaria precisara que: “Determinamos 49 paradas que son las de mayor incidencia delictiva y muy enfocadas también al tema de violencia de género, dentro del programa de Camina Segura estamos dividiéndolo en dos etapas; la primera etapa es iluminar las paradas de camión y la segunda es iluminar los trayectos de la parada a lo que son ya las colonias, en donde hay bastante iluminación”.

Màs menos asì està ese proyecto de prevensiòn, que bajita la mano costarà $250 mil pesos, y tan ya comenzò a ser toda una realidad, que se colocaron las primeras luminarias en las àreas de espera que estàn en las afueras del Centro de Usos Mùltiples (CUM); frente al Museo de la Unison; una más en Yáñez y Colosio; y la otra en el exterior del Cbtis 11, en lo que es el inicio hasta hacerlo en el total que tienen programado.

Completaràn esa lista las ubicadas en Luis Encinas y Rosales, Solidaridad y Colosio, Solidaridad y Santiago Healy, Solidaridad y Periférico Norte, Plutarco Elías Calles y Benito Juárez, Colosio y Matamoros, Olivares y Progreso, Juárez y Seguro Social, Vildósola y Cultura, Encinas y Reyes, Encinas y Navarrete, Agustín Zamora, San Miguel y Perimetral, y es que sì algunas estaban muy inseguras por lo obscuras que estàn.

Apoyan el uso del cubrebocas…Quien no anda tan errado, es el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al proponer que se siga utilizando el cubrebocas en los camiones urbanos para evitar el Covid-19, independientemente de la derogación de la Ley 171 propuesta por el Gobierno del Estado, al ser un medio de transporte muy riesgoso por viajar “echos bolas”. ¡Tòmala!

Es por eso de la advertencia que està haciendo Peinado Luna, al señalar que como consecuencia de la falta de ruleteros que actualmente hay en todas las rutas, es lo que genera que se presenten aglomeraciones en el interior, lo que pone a los pasajeros en una condiciòn de vulnerabilidad contra ese virus que no se ha ido, y que por el contrario continùa en el ambiente, lo que hace que siga siendo un peligro latente. ¡De ese vuelo!

Aunque como para que quedara màs claro es que apuntillara que: “Van muy llenas las unidades, camiones sobrepoblados, donde no hay absolutamente ninguna sana distancia, y donde somos vulnerables a los contagios, porque además no sabemos de los usuarios que vayan a bordo quiénes se vacunaron y quiénes no; entonces es muy importante seguir usando el cubrebocas, particularmente al interior de las unidades”.

Razòn por la cual es que dejara asentado, que al margen de la eliminaciòn que se haga de esas mascarillas protectoras, la cuestiòn es que deberà ser una decisión personal la de continuar utilizandolas, al igual como el resto de las medidas sanitarias ya conocidas para cuidar la salud, faltandole decir que los “Rulas” tambièn deberìan incluirse como los obligados, al igual como los hospitales y entre los no vacunados. ¿Què no?

Al respecto y de acuerdo a lo agendado, hoy en el Congreso del Estado debatiràn la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal para dejar sin efecto esa prohibiciòn, aunque la duda que hay es si la someteràn a una votaciòn de manera directa, o sin tocar baranda, o la turnaràn a la Comisión de Salud, que lo màs probable es que ocurra los primero, por como los diputados de Morena son mayorìa. ¡Se aceptan apuestan!

Sigue SEC sin hacer “la tarea”…Los que tal parece que ni por las malas entienden, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es mandamàs o menos Aaròn Grageda, y para prueba està el que nomàs no cumplen su palabra, como lo exhibe el que los Padres de familia de la escuela primaria “Socorro Berumen Guevara”, localizada en la colonia Gómez Morín, se les volvieran a manifestar. ¡Zaz!

A ese grado es que los paterfamilias de ese plantel han seguido “levantados en armas” y para seña està que el martes ahora bloquearan el bulevar Progreso, a la altura de la calle Agustín Zamora, para exigirles a Grageda Bustamante y compañìa que les definan una fecha en la que les instalarìan los once nuevos aires acondicionados que les robaron y la reparaciòn de los 45 que hay, pero que ya no estàn “al cien”. ¡Ñàcas!

Ya que como dice el dicho, nomàs les dijeron que sì, pero no les dijeron cuando, y es por lo que de nuevo estàn protestando, con el cierre de vialidades, y advirtiendo que asì continuaràn para ver quièn se cansa primero, porque lo que es desde la semana pasada han mantenido cerrado ese centro escolar, con la finalidad de que les solucionen ese problema, para que sus hijos regresen a las clases presenciales. ¡Pàcatelas!

Pues desde que las “ratas de dos patas” hurtaron esas “refrìs”, los estudiantes no han vuelto a las aulas por el caloròn y la posibilidad de enfermarse, y es por lo que ya han radicalizado sus manifestaciones, haciendo pagar a justos por pecadores, como es afectando a los automovilistas por como los bloquean por un buen tiempo, pero sin que hasta ahora eso haya sido suficiente para les cumplan lo prometido. ¡Cuando menos!

Asì està esa enèsima “quemada” para el sector educativo y en especìfico para Grageda Bustamante, quien por lo que se ve y no se pregunta, sigue sin dar el ancho en esa materia, o al menos ese es el sentir general que hay, y principalmente de los papàs de las escuelas en las que carecen de lo màs bàsico, si se toma en cuenta en algunitas ni con los servicios màs elementales cuentan, como agua y “luz”, ya no se diga “aires”. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]