Està cerca la nueva hepatitis…Y la que sigue siendo la alerta epidemiológica del momento, incluso por encima de la del Covid-19, que ya va de salida, es la referente al nuevo tipo de hepatitis aguda infantil por su origen desconocido, y aunque manejan que a Sonora aún ha llegado, pero dan por sentado que en cualquiermomento pueda aflorar, por lo contagiosa que es, y más porque ya la acaban de detectar en la vecina Sinaloa.

Es por eso que ya mandaran por delante director del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), Héctor Manuel Esparza Ledezma, para que de alguna manera advierta sobre el riesgo que representa esa nueva rara enfermedad que otra vez está poniendo en jaque la salud mundial, después de que en abril pasado fuera descubierta en el Reino Unido y a la fecha ya van más 348 casos casos en decenas de países. ¡De ese pelo!

Porque lo más delicado es que hasta ahora no se sabe que es lo que causa ese mal, como lo confirmara Esparza, y es por lo que adelantara que los Servicios de Salud ya están a la expectativa de la posible aparición de un enfermo con ese padecimiento, por según esto ya sólo ser cuestión de tiempo para que ocurra eso, como ya sucedió en la Entidad sinaloense, Nuevo León, la Ciudad de México y Quintana Roo, que suman 11. ¡Ups!

Sin embargo y a la clásica, quien desde ya está exhortando a guardar la calma, es el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, bajo el argumento de que es una infección del hígado que a su juicio no parece ser de rápida propagación, si se analiza que a un mes de alertamiento que hiciera la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta hoy en día no cundido como podría suponerse. ¿Será?

Pero partiendodel como López-Gatellha fallado en el manejo del coronavirus, por los millones de infectados y miles de muertes que ha provocado en México, es que habría que creerle menos de la mitad, razón por la cual del temor generalizado que ya hay, y con justa razón, al reportarse que entre los pacientesmás delicados llega a requerirse de un trasplante hepático, y que es por lo que algunos niños ya han muerto. ¡Vòitelas!

No en balde es que a nivel local ya “se están curando en salud”, y no precisamente por voz del titular de esa área, José Luis Alomía Zegarra, quien un vez más no está dando la cara, a pesar de lo delicada de la situación, que consideran que también podría tornarse pandémica, y más porque de acuerdo los estudios que se han hecho, la están relacionando con el “Covicho”, porque algunos afectados habían contraído ese virus.

Ya que en base a lo que hasta hoy se ha manejado, la diferencia entre una hepatitis común y la extraña y fulminante, es la rapidez con que esa virulencia puede dañar el hígado, sumado a que no hay una pronta recuperación, de tal forma que el principal problema no es la mortalidad en sí, sino la rapidez con la que afecta a dicho órgano, aunado a que igualmente no exista un tratamiento exacto para enfrentarla. ¡Ñàcas!

Casi por nada es que para la presente semana ya tienen programada una reunión con los integrantes del Consejo Estatal de Salud, a fin de definir medidas preventivas y de orientación, principalmente en el ámbito escolar, por ser el sector máspropenso a contraer ese grave malestar que igual puede llegar a ser letal, cuyos síntomas son fiebre, ojos y piel amarilla, dolor abdominal, diarrea y vómito, entre otros. ¿Cómo ven?

Va el “Gober” a La Sauceda…Quien se volvió a confirmar que en todo está, es el gobernador Alfonso Durazo Montaña, como lo demuestra que el pasado domingo al mediodía “les cayera” a los colectivos ambientales que desde hace dos años trabajan en la limpieza y rescate del parque de La Sauceda, por lo que de esa forma es que los sorprendiera, al hacer un sorpresivo recorrido por esa zona. ¡Órale!

En lo que dan cuenta que no sólo se trató de una visita del Mandatario Estatal para valorarles lo que han hecho por ese abandonado espacio de recreo, que ya tiene más de una década cerrado, sino además para asumir compromisos en lo inmediato, o en el ínter en que se concreta el proyecto que ya anunciara, como es el de convertir esa área verde en algo así como el Bosque de Chapultepec de Hermosillo. ¡Qué tal!

De ahí que con carácter de mientras les prometiera algunas acciones inmediatas, como podría ser lainstalación de riego por goteo, así como habilitar las áreas de descanso con las que contaba y la colocación de malla sombra para que nuevamente sean funcionales, y para lo cual los remitió con Carlos “Bebo” Zatarain, el coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop). ¡Mínimo!

Eso luego de que el “Gober” les hablara con la verdad, al exponerles que el Gobierno del Estado todavía tienen muchas deudas como para llevar a cabo la rehabilitación de esa zona, pero que de alguna manera empezarían apoyándolos con algo, como parte de la buena voluntad que hay, a tal grado que ventilan que ya pactaron una reunión para el próximo martes con ZatarainGonzález, en eras de afinar los detalles para eso.

Así están los acuerdos a los que Alfonso llegara con las agrupaciones Ciudadanía Activa, Amigos del Humedal y Crea un Bosque Urbano, y los que aclaran que quedaron grabados, por lo que “El Bebo” Zatarainsí que está de obligado a cumplir la palabra del Ejecutivo, quien por cierto ese Día del Maestro también prometió becas para los hijos de los profesores, quienes además recibieron un alza de sueldo del 7.5%

¡Sigueel cierre de escuelas!…Al que vaya que por donde quiera “le sigue brincando la liebre”, o las protestas, es a Aarón Grageda, el de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), y para prueba está el que ahora fueran los padres de familia del Jardín de Niños Nezahualcóyotl, ubicado en la colonia Villa de Seris, los que tomaran el plantel porque desde hace un año que no cuentan con el servicio de intendencia. ¡Tómala!

Lo anterior porque presuntamente Grageda Bustamante y sus malas compañías han resultado de esos que “les dan la mano y agarran el pie”, al denunciar que no les ha importado el que por tanto tiempo no haya un conserje, eso al “conchudamente” abusar de que los paterfamilias se pusieron a hacer el aseo, por lo que al parecer es por eso que menos les resolvieron esa problemática de falta de limpieza que aún enfrentan.

Y es que como vieron que asumieron la responsabilidad de limpiar los salones y hasta los sanitarios, incluidas las áreas verdes, en lo que es una acción que les salió contraproducente, porque al detectar que estaban haciendo esa chamba que no les correspondía, pero que lo hacían por la salud de sus hijos, es que desde entonces han ignorado las reiteradas gestiones que han hecho al respecto ante la SEC. ¡De ese vuelo!

Es por lo que los papás inconformes optaran por asumir medias extremas a la hora de manifestarse, como lo hicieron ayer al no dejar entrar a laborar a los “profes”, como una medida de presión para ver si así son escuchados, después de que “por las buenas” simplemente “los han bateado”, y que es por lo que le están apostando a que por las malas ahora sí les hagan caso, lo que todavía está por verse. ¡Ni más ni menos!

O séase que asíestá la recurrencia de esas manifestadas contra Aarón, por encima de la buena voluntad que ha exhibido, a no ser que únicamente “sea de los dientes para fuera”, pero aun así quiere pensarse que todo eso es producto de que le han estado quedando mal sus operadores, como lo denota el que ya han sido a “tiro por viaje”, o un díasí y otro también, en lo que es una deficiencia que aquí y en China ya se salen de lo normal.

No cobrarán por verificación…Con todo y que suena a que està “arreglado”, pero al que hay que abonarle algo, es al “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, como es el que ayer anunciara que siempre no cobrarán por la revisión vehicular obligatoria que una vez más tendrán que hacer a nivel nacional los dueños de autos particulares con más de cuatro años de antigüedad, y que se hablaba que costaríaunos mil pesos.

Pues lo que es López Obrador en su conferencia, o “misa” mañanera, hizo como que “le corrigió la plana” a la Secretaría de Economía, al salir con que no le habían informado sobre esa disposición, misma que hasta ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de cumplir con parte de las obligaciones que tiene México con el extranjero, la cual deberá empezar a ponerse en práctica desde el venidero mes de noviembre.

No obstante y que lo que nadie le cree a AMLO, es que dijera que hay cosas que deciden las Secretarías sin consultarlo, ni mucho menos tomarlo en cuenta, cuando es de sobra conocido que si alguien está al tanto de todo, es el Presidente de la República, y más de lo que pasa al interior de su gabinete, por en teoría ser el “máximo” jefe de la Nación, y que es por lo que se pusiera en duda esa justificación que diera. ¡Pácatelas!

En esos términos está ese enésimo reversazo, referente a esa cobranza, a la usanza como el que se hiciera con lo de la regularización de los “carros chuecos”, o de procedencia extranjera, que primero anunciaran que tendría un costo de alrededor de $10 mil pesos, para terminar quedando en $2 mil 500 “del águila”, y que es lo mismo que de nueva cuenta volverá a suceder, al declarar que: “No vamos a estar bolseando a la gente”.

Dicho de otra forma, lo que es esa verificada de las condiciones físico-mecánicas saldrá “de a grapa$”, para pasar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, con lo que pretenden reducir los accidentes viales, al garantizar que estén en condiciones aptas para circular, eso una vez que hagan la respectiva modificación de los que ya se había aprobado, a partir del cambio que les está haciendo Andrés Manuel, por ser el que manda. ¿Qué no?

