¡Cae alumna a alcantarilla!…Y lo que sí que ya está más grave de lo que se pensaba, es el mal estado en que se encuentran las escuelas de Primaria, con todo y que es una anomalía generalizada en todos los planteles de nivel básico, que también abarcan los Preescolares y de Secundaria, aunque es más notable en las primeras, y para prueba está el que ahora una niña cayera en una alcantarilla abierta. ¡De ese pelo!

Pero a la clásica y para “lavarse las manos” como Poncio Pilatos, lo que es la directora de ese centro escolar llamado “Manuel González Franco”, Elizabeth Yee Ortiz, el cual se ubica en la colonia Valle del Marqués, al Sur de Hermosillo, salió con que dicho sistema para el desfogue de agua se encontraba en las afueras del perímetro de área educativa, pero reconociendo que no estaba bien informada de lo sucedido. ¡Tómala!

En lo que es un accidente que está de no creerse, mismo que ocurrió a la hora de salida, de acuerdo al reporte que hicieran las maestras, porque lo que es Yee Ortiz quedó más que demostrado que “no está al tanto” de lo que pasa en ese inmueble educativo, que en teoría está bajo su “responsabilidad”, por lo que igualmente desconocía la condición de la estudiante, de ahí que dijera que hablaría con los papás. ¡A ese grado!

Aunque lo que hace presumir la gravedad del suceso y de que tal hueco sí representa un verdadero peligro para el alumnado, es que la Unidad de Protección Civil estatal optara por clausurar ese edificio del saber por el riesgo que significaba, pero sin que Elizabeth y compañía lo denunciaran, lo que denota que es una evidente negligencia que pudo haber pasado a mayores, aunque se ignora como está la menor. ¡Zaz!

Eso si se analiza que tuvo que ser la familia del infante afectada la que interpusiera el reporte ante Protección Civil, de la que es titular Juan González Alvarado, porque lo que es Yee ¡bien gracias”, cuando es la primera instancia que debió haber reaccionado y hecho eso, después de que se le hiciera del conocimiento de ese comentado percance, para el que habría que ver si está vigente el famoso seguro escolar. ¿Será?

Con todo y que es de entenderse esa indolencia oficial, si se toma en cuenta que ni la misma Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra Aarón Grageda, había dicho “esta boca es mía” al respecto, no obstante, y que era para que luego luego se hubieran puesto a hacer la tarea preventiva en ese sentido, por incluso tener un área de Seguridad Escolar, ¡pero que va!, al simplemente nuevamente dejar pasar. ¡Pàcatelas!

Es por eso del porque consideran que Grageda Bustamante nomás “no se la ha acabado” con las reiteradas protestas que casi a diario ha venido enfrentando, como desde hace mucho no se veían, y no es para menos, por ser de los que se la llevan a puras promesas, y para evidencia está la última manifestación de los padres de la escuela “Socorro Berúmen Guevara”, de la colonia Solidaridad, por la falta de aires acondicionados. ¡Ups!

Sin embargo lo que ya representa un ¡S.O.S!, es que una estudiante se precipitara a un hoyanco, lo que hace alertar sobre los peligros que les pudieran representar el pésimo estado en que llegado el momento pudiera estar el sistema eléctrico por los cables “pelones”, así como la falta de agua para los baños, por aquello de que a México ya llegara la misteriosa hepatitis infantil, y puros de esos riesgos. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que ya ayer en el marco de la celebración del Día del Maestro, lo que es Grageda adelantara que revisarán el reforzamiento de las medidas sanitarias para evitar contagios de esa enfermedad del hígado, a raíz de la que ya se registraron los primeros cuatro casos en Nuevo León, por lo que para esta semana programarán una reunión con el Consejo Estatal de Salud para analizar posibles estrategias extras.

“Ta` rara” falla de hospital…Vaya que la que provocó muchas dudas, es la causa por la que una vez màs anunciaran la posposiciòn de la inauguración del Hospital General de Especialidades de esta Capital, y que según esto ahora es porque detectaron problemas en las instalaciones eléctricas, las cuales repararán en un mínimo dos meses, y con una inversión de $96 millones de pesos. ¡De ese vuelo!

Ante lo que deducen que por el millonario monto que costará la reparación de esa falla y el tiempo en que la llevaràn a cabo, es por lo que se deja entrever que casi casi lo volverán a poner, con todo y que adelantaran que es algo que no pagará el Gobierno del Estado, sino que será con cargo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo es director es Juan Antonio Ferrer Aguilar, y quien dizque estaba a cargo de la supervisión.

Aunado a que se supone que son obras que cuentan con una garantía de las constructoras, para responder por si algo falla y con eso contemplar la respectiva arreglada, pero aquí lo raro es que el Insabi es quien estaría “pagando el pato”, o más bien esa millonada, cuando no es cualquier error, sino uno que tendrá un costo millonario, y es por de los “sospechosìsmos” que han surgido, y no es para menos, por ser muchos pesos.

Por lo que así están los asegunes en torno a ese enésimo retraso de ese centro hospitalario localizado sobre los bulevares Colosio y Quintero Arce, y que vendrá a reemplazar al viejo Hospital General del Estado, y es que nomás no quedó ni para abril ni para mayo, y quién sabe si ahora para julio, que es la nueva fecha que están dando, por todavía faltar lo que es el equipamiento de alta tecnología, que habrá que ver cuánto tarda. ¡Glùp!

Y más porque sin mayores “viriguaciones” luego autorizaron el recurso para esa reparada que tiene que ver con la “corriente”, y sin llamar a cuentas a las compañías que lo hicieron mal, ya que al manejarse que ahora las cosas son diferentes, es por lo que se esperaba que cuando menos les exigieran la reposición del trabajo, pero no fue así, de ahí la pregunta del por qué la Federación es la que estará apoquinado eso. ¿Qué no?

Se ahorra “lana” el Alcalde…Quien està claro que ahora tendrà mà$ posibilidades de donde “echar mano” en materia de “lana”, es el alcalde Antonio Astiazarán, derivado de que acaba de reestructurar la deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Hermosillo, con lo que para empezar se contará con la tasa más baja de México, por lo que así está el logro con relación a ese refinanciamiento que le acaban de aprobar. ¡Qué tal!

Al hablarse de que “bajita la mano” y producto de esa operación, desde ya en la presente administración proyectan tener un ahorro de $123 millones 902 mil 207 pesos en el gasto por ese deudòn, al reducir la sobretasa que por sus financiamientos pagaba el municipio, por lo que de ese tamaño está ese acierto, y que es por lo que Astiazarán Gutiérrez señalara que rinde frutos el ordenar y transparentar las finanzas. ¡Órale!

No en balde es que el “Presimun” alianciasta resaltara que es una renegociación que pudo pactarse gracias a los resultados que ha dado el Plan de Fortalecimiento Financiero que implementaran desde el inicio de su administración, pero sin dejar de agradecer el apoyo que les brindara la Banca de Desarrollo de Banobras y Banorte, aunque más específicamente la primera, por ser la más benévola por su corte gubernamental.

Ya que lo que es con Banobras firmaron créditos por una suma de $500 millones de pesos, con una tasa de TIIE +0.84%; y uno más que totalizó los $708 millones 939 mil 879.48 pesos, con un interés TIIE del +0.89%, los cuales se destinaron para liquidar trácalas que se tenían con las instituciones financieras Multiva, Bansi, Banco Azteca y Cofidan, por lo que así es como volvieran a empezar de nuevo. ¡Mínimo!

Lo que explica porque por otro lado afloró que la Ciudad del Sol registró un avance del 64.5%, respecto al 2021, en lo referente al uso del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño, que es algo que mide cada año la Secretaría de Hacienda federal, con lo que ascendió de la posición 14 a la 11, de entre 56 evaluados, por lo que de ese nivel es la eficiencia y transparencia del “Toño” Astiazarán.

Que van pa`tras los Ceresos…Partiendo de que los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no mienten, vaya que los que han ido para atrás como el cangrejo son los Ceresos, o centros de readaptación social del Estado, cuyo coordinador es Nicolino Giuseppe Cangiamilla Enríquez, como lo pone de manifiesto, o lo saca a flote la màs reciente evaluaciòn que se hiciera al respecto. Porque de acuerdo a los datos arrojados por esa inspecciòn realizada por la CNDH, Sonora aparece entre las Entidades con las càrceles tanto federales, como estatales, con las calificaciones màs baja, incluso reprobatorias, lo que es un reflejo de que no se han seguido haciendo bien las cosas en ese àmbito, despuès de que no hace muchos que estaban con un nivel aprobatorio, lo que habla de que asì ha estado el bajòn. ¡Palos!

Y una prueba de ello es que entre las “Penis” federales (Ceferesos) “pìor” evaluadas está la No 7 de Durango, con un 6.75%; mientras que la No 11 de por acá “no hace malos quesos”, con un 6.72%; en tanto que el mejor evaluado resultó el centro femenil de Morelos, con 8.52%; eso al detectarse anomalías en la atención de adultos mayores, así como la falta de personal de seguridad y custodia, y puras de esas fallas. ¡Ñàcas!

Aun así y en lo que es una irresponsabilidad que ya le toca más directamente a Nicolino Giuseppe, està que la regiòn sonorense tambièn es donde los centros de reclusiòn estatal no pasaron la prueba de eficiencia, al igual que en la vecina Baja California, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, por lo que en esos términos están quedando a deber. ¿Cómo ven?

Así está el tache para Cangiamilla Enríquez y la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río Sánchez, por ser de la que depende esa àrea carcelaria, entre otras cosas por una mala clasificaciòn de los reos, y el no separar a los procesados y sentenciados, y la mala higiene de instalaciones, por citar unas.

