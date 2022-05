“Candado$” a los campe$tre$

¡Que estàn los robos “a pasto”!

Ponen muestra a “autoridades”

Toma forma el puente desnivel

“Candado$” a los campe$tre$…Y con respecto a los que por fin van hacer algo, para ponerles “un candado”, es con relación a los que están fraudeando con la venta de terreno$ campe$tre$ irregulares, luego de que el titular del Instituto Catastral y Registral del Estado (Icreson), Gerardo Vásquez Falcón, anunciara que de aquí en adelante los que no estén aprobados por los municipios no podrán registrarse. ¡De ese pelo!

Lo que significa que de aquí pa`l real todos esos predios tendrán que contar con el aval de los Ayuntamientos, además de que deberán estar subdivididos, tener una clave catastral y el respectivo traslado de dominio, por lo que en pocas palabras deberá haber una lotificación con todas las de la ley, porque si no las compras no van a valer, aunque las hayan hecho ante una Notaría, que son las tran$a$ que han estado cometiendo hoy en día.

De ahí porque el exhorto que Vásquez Falcón le está haciendo a la población, para que antes de adquirir uno de esos lotes acudan a los módulos del Icreson a consultar el antecedente registral con el que cuentan, y puedan detectar a tiempo si están “calientes”, o les pudieran estar dando “gato por liebre”, ya que en sus registros aparecerán los datos del propietario, así como si tienen la aprobación del plan municipal. ¡Mínimo!

Al apuntillar que: “Nosotros si no contamos con todos los criterios de calificación, no los podemos inscribir, incluso pueden ir ante un Notario, pero no les venden algo que les llaman propiedad, les vende el usufructo de un lote, pero no se puede adquirir la propiedad hasta que los terrenos campestres cumplan con toda la autorización”, es decir, únicamente estarían adquiriendo una posesión, pero sin mayor derecho. ¡Zaz!

A tal grado han estado esas estafadas, que lo que es alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, recién ventiló que apenas acaban de regularizar los primeros 17 desarrollos particulares de ese tipo, pero también tienen contemplado el entrarle a los ejidales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por a la fecha ya haber detectado que hay más de 100 que carecen de títulos.

Casi por nada es que en el ínter procederán a interponer las respectivas demandas contra las personas que se ostentan como dueños, y que les han “e$tado haciendo el pelo” a los ciudadanos, al venderles lo que no es de ellos, y es que con lo de la pandemia de Covid-19 se pusieron de moda esa clase de fraudes. ¡Pàcatelas!

Y tan ya son una realidad esos procesos judiciales por esas transacciones fraudulentas, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, reveló que del 2018 a la fecha han ejercitado acción penal en siete casos, de los cuales derivaron en dos detenciones en Obregón, y una en Hermosillo, en tanto una persona fue liberada tras reparar el daño a su demandante al recibir la sentencia.

Ese es saldo de los juicios que se han llevada a cabo por esas timadas, falsificadas de documentos y simulación de actos, entre otras vaquetonada$, y sin que se haya evitado que las continúen cometiendo.

¡Que están los robos “a pasto”!…Por si quedaban dudas del como los robos ya “estàn a pasto” en esta Ciudad del Sol, ahì tienen que a los “cacos” de nueva cuenta les ha dado por “volarse” el pasto sintètico que hay en algunos campos deportivos, como en los que estàn contiguos al abandonado parque de la Sauceda, a raìz de que estàn en zonas desoladas y sin una adecuada vigilancia policìaca. ¡Asì la inseguridad!

Asì que ante esa rapiña que ha resurgido en las àreas deportivas y de recreo capitalinas, es que quien deberà actuar para prevenir esos atracos en despoblado, es la directora del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo, Carolina Guerrero Carrazco, al menos poniendo en pràctica una tàctica para ahuyentar, o inhibir a esas clase de ladrones que arrasan con todo lo que se encuentren a su paso y sea vendible. ¡Ñàcas!

Porque en base a lo ventilado por los diferentes presidentes de ligas deportivas, manejan que no se vale lo tanto que han gestionado para tener instalaciones màs dignas, para que de la noche a la mañana las estèn desmantelando, y que es por lo que estàn haciendo un exhorto para que haya màs rondines policiacos, pero principalmente “cayèndole el saco” a Guerrero Carrazco, y màs porque ni siquiera se habìa pronunciado al respecto, cuando es a la que directamente le compete ese problemòn de insguridad, ¡pero què va!

No en balde es que si bien el departamento de la Policía Municipal reporta que en lo que va del año ya han detenido a cinco malandros por de esos hurtos y causar daños, es más que evidente que no ha sido suficiente para ponerles un alto, por como los han seguido cometiendo, sobre todo en el sector Oriente que colinda con la presa Abelardo L. Rodríguez, que es donde dan cuenta que han sido más frecuentes. ¡De no creerse!

En esos términos está ese “fierro en la lumbre” para Carolina, a quien se le “está viendo muy fuera de la jugada”, por hasta ahora no haber operado nada en ese sentido preventivo, lo que denota el porque es una robadera que ya se hizo pública, por como los hampones con todo el tiempo del mundo han ido a cortar grandes extensiones de ese material, y hasta en cuadros para poder comercializarlo en el “mercado negro”.

Ponen muestra a “autoridades”…Ahora sì que los que están haciendo màs que ni las mismas “autoridades”, son los ejidatarios de la comunidad serrana de La Aduana, y es que para evitar otro siniestro como el incendio forestal suscitado el pasado 23 de abril en la Sierra de Álamos, instalaron un comité de vigilancia para supervisar que no suban turistas, a fin de que no ocurra otra quemazón. ¿Cómo ven?

A ese extremo están previniendo en lugar de volver a lamentar, según se deduce de lo anunciado por el comisario suplente de esa población del Sur del Estado, José Luis Valdez Solano, y no es para menos esa precaución que están tomando, después de que fueron más de mil 500 hectáreas las afectadas por esas incendiadas en ese lugar, y es que además de la vegetación dañada se calcinaron cercos perimetrales. ¡Palos!

Luego entonces derivado de esa quemada que alcanzara resonancia nacional, es por lo que están vigilando que no suba ninguna persona hacia los sectores boscosos, al menos en el periodo antes de que inicie la época de lluvias, que es en el venidero mes junio, por la presunción que hay de que las personas que hacen senderismo son las que la causaron y que es lo que todavía están investigando, pero sin que se vea para cuando aclararlo.

Con lo que queda en claro que de esa manera le están poniendo la muestra a instancias que se supone que son las encargadas y obligadas a preservar y proteger esas áreas verdes, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde no se sabe si todavía está un tal Juan Manuel Vargas López, y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde cobra Leticia Carrasco Valenzuela. ¡Así el fiasco!

Si se analiza que hasta ahora y a pesar de los pesares, o de esos desastres ecológicos, se ignora que hayan hecho lo más mínimo en materia preventiva, o lo que cuando menos están haciendo por su cuenta Valdez Solano y compañía, por a ellos sí interesarles el que no vuelva surgir el fuego y menos el que agarre vuelo, por ser su territorio, y del que dependen sus actividades económicas, y es por lo que lo están cuidando.

Es tanto el riesgo que hay por la aridez existente, ante la falta de agua, que donde reportaron el surgimiento de otra quema de esas, es en el poblado de El Realito, en lo que es la región del municipio cajemense. ¡Vòitelas!

Toma forma puente desnivel…Y para los que ya lo creìan cuestiòn olvidada, como dice la canciòn, el que por el contrario trascendiò que ya està tomando forma, es el proyecto de renovación del puente desnivel del bulevar Luis Encinas, al punto de que esperan colocarlo en el programas de obra para el presente año, con lo que se convertirìa en uno de los distintivos del trienio del alcalde, Antonio Astiazaràn. ¡Què tal!

Para el caso hacen saber que vìa el Instituto Municipal de Planeación Urbana y de Espacio Público ya se presentó el respectivo anteproyecto para la reconstrucciòn de dicho pasadizo vial, el cual contempla una inversión de màs menos unos $45 millones de pesos, porque la intenciòn es la de terminarlo en la presente gestiòn de Astiazaràn Gutièrrez, por lo que tentativamente el plan es iniciar con los trabajos en èste 2022.

Ya que la pretensiòn de esa transformación es la de evitar accidentes por la baja altura de la estructura, que mide 3.80 metros, por lo que se elevarìa hasta los 4.50 metros; y a la vez mejorandose el entorno de los cruceros que están contiguos, a fin de que haya un tráfico más fluido; y se incrementarìa el paso inferior de dos a tres carriles; ademàs de incluir un àrea para ciclistas y el peatón, sin dejar de lado el drenaje pluvial.

Ante lo que aseguran que la visiòn del “Toño” Astiazaràn es pensar en todo, con el propósito de que ese antiguo y pròximamente modernizado puentecito sea otra cosa en cuanto a vialidad, pluviosidad, seguridad, forestación e imagen urbana, entre otras cuestiones que tienen proyectadas, con lo que le estarìan dando un cambio total, que vendrìa a “levantar” esa zona, porque se le darìa un toque modernista. ¡Òrale!

Toda vez que actualmente y desde hace muchos años, es una especie de tùnel de circulaciòn que ha estado olvidado y descuidado, sumado a que ha sido escenario de constantes percances por el tràfico pesado que ahì ha chocado y se ha quedado atorado, por lo “chaparro” que està, al no haberlo proyectado con una altitud para ese tipo de camiones, por lo que asì estarà la transformada de la que serìa objeto. ¡Esa es la idea!

