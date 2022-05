No respetan a la “autoridad”

Llega la misteriosa hepatitis

Al fin procesan a “robachico”

¡Que no le falta al de la SEC!

No respetan a la “autoridad”…Para que vean hasta donde está llegando ya la falta de respeto hacia la “autoridad”, para prueba está el enfrentamiento que ahora se acaba de registrar en Obregón, entre un grupo armado y elementos de la Marina en la colonia Villa Bonita, con un saldo de dos sicarios asesinados, cuatro lesionados y tres detenidos, así como el decomiso de armas de fuego, equipo táctico y autos. ¡Palos!

En lo que es una tracatera que tuvo lugar la tarde del mièrcoles, cuando los marines detectaron una camioneta sospechosa de la marca Jeep, Cherokee, color blanco, misma que circulaba por la calle Paseo de la Paz, a quienes les marcaron el alto para una revisión, pero al hacer caso omiso, o “mandarlos por un tubo”, como dice el dicho popular, es lo que propiciò que iniciara una persecución con ese resultado fatal. ¡Tòmala!

A ese punto es que los del crimen organizado ya se creen dueños de las diferentes plazas en las que se mueven, como por ejemplo la cajemense, y para evidencia està el que en esta ocasiòn en su huida los tripulantes de la camioneta empezaron a realizar disparos contra los integrantes de la milicia, quienes repelieron la agresión matando a dos de los pistoleros, uno de los cuales quedó en el asiento del copiloto, y otro recargado sobre la puerta trasera del lado izquierdo, sin que resultara ningùn militar herido. ¡Vòitelas!

Pero para quien dude el como la mafia ha seguido ganando terreno y desafiando al gobierno, al amaparo de la polìtica de “abrazos no balazos”, para seña està lo acontecido ese mismo dìa en la comunidad de Nueva Italia, en el municipio de Múgica, en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, donde un comando delincuencial hizo huir a un convoy del Ejército y la Guardia Nacional, lo que està de no creerse. ¡De ese pelo!

Y es que a travès de las redes sociales circuló un video que se hizo viral, en el cual se observa como los delincuentes van detrás de los vehìculos de los militares, al seguirlos en sus camionetas y gritàndoles consignas, luego de que le sacaran a enfrentarlos y optaran por “poner pies en polvorosa”, por lo que a ese grado estuvo la humillaciòn, de ahì que lo mìnimo que se dijera, es que asì ya està el mundo al revès.

Eso por como hoy en dìa los patos le estàn tirando a las escopetas de la milicia, de ahì el cuestionamiento que surgiera de manera generalizada, de que si ¿En qué País vivimos?, por como ahora el “Narco” es el que està persiguiendo a los que se supone que estàn para poner orden, y es que no osbtante y que los citados “mañosos” se les pusieron al tu por tu, simplemente no les respondieron, por lo que asì dieron pena ajena.

Con todo y que es de entenderse el actuar, o esa “arrugada” de las “fuerzas” armadas, despuès de lo que ayer declarara en su conferencia mañaner el “Presi”, Manuel López Obrador, de que en su administraciòn se cuida a los soldados y agentes federales para evitar enfrentamientos, pero que igualmente se proteje a los miembros de las bandas del hampa, bajo el argumento de que también son humanos. ¿De què les dan ganas?

Es por eso que contra lo que las mayorìas pensaron, pero lo que es para López Obrador se tratò de una “actitud responsable”, lo que habla del porque las mafias andan tan alzadas, y haciendo correr a los “sardos”, como tambièn hace poco aquì se pusiera de manifiesto, cuando por rumbos de Caborca hasta las patrullas les quitaron a los policìas estatales, de ahì que eso lo “pìor” todavìa podrìa estar por verse. ¡Ni màs ni menos!

Y màs cuando a AMLO le reviraron que a los criminales no hay que cuidarlos, sino encarcelarlos. ¿Què no?

Llega la misteriosa hepatitis…Ahora sì que por si algo faltara, resulta que la humanidad apenas està saliendo de la pandemia del Covid-19, cuando ahora surgió un nuevo tipo de hepatitis aguda infantil que acaba de llegar a Mèxico, y en específico a Nuevo Leòn, luego de que la secretaria de Salud de esa Entidad, Alma Rosa Marroquín, reportara los primeros cuatro casos, por lo que ya emitieron una alerta epidemiológica.

Al ser un raro padecimiento que desde hace meses ha venido cundiendo en el mundo, despuès de que apareciera en Europa, para luego detectarse en los Estados Unidos, donde ya van 109 menores con esa enfermedad, y cinco muertes, y es que al igual que el coronavirus se ha extendido y proliferado, sin que se sepa que la causa, que es lo más grave de ese insaludable suceso, que tambièn presumen que podrìa ser viral.

Sin embargo y por encima del desconocimiento y desconcierto que hay sobre ese misterioso mal, que igual es letal, el hecho es que ya está en la República Mexicana, como lo destapara Marroquín Escamilla, para màs que los operadores del sector salud federal, del que es titular el gris y fantasmal de Jorge Carlos Alcocer Varela, por ser los que debieron haber anunciado esa mala nueva, pero asì està la descoordinaciòn que hay.

Aunque dentro de lo malo reportan que los menores afectados estàn estables y monitoreados en hospitales pùblicos y privados, por lo delicada que es esa infecciòn representada por una inflamación en el hìgado que pude llegar ser mortalmente fulminante, como lo exhibe que el 90% de los pacientes que han sido atendidos entre los gringos han tenido que ser internados, y un 14 % ha requerido trasplante de ese òrgano. ¡Òrale!

Aun y cuando aclaran que la mayorìa de los infantes que enferman se recuperan, ademàs de que desde ya estàn descartando que la vacuna contra el Covid podrìa ser la culpable, ya que la edad media de los afectados es de dos años, pero sin dejar de investigar si tiene alguna relación con el virus SARS-Cov-2, con todo y que los iniciales que fueran ubicados en Gringolandia no se habìan contagiado del Cobicho. ¡De ese vuelo!

Màs menos asì està el ¡S.O.S! mundial que ya hay, porque ya iban màs menos 300 infectados en 209 países, en niños de entre un mes y 16 años, cuyos efectos de ese extraño malestar son dolor abdominal, muscular, diarrea, vómito y fiebre, aunque el más característico es el color amarillento en la piel y los ojos, pero lo que es por estos lares, ni siquiera habìan alertado, y mucho menos prevenido. ¡Pàcatelas!

Y un mal sìntoma de ello es que el secre de Salud estatal, Josè Luis Alomìa Zegarra, ni tan solo había tocado el tema, y eso que es epidemiològo, pero pues sus contactos a nivel central estàn igual. ¿Asì còmo?

Al fin procesan a “robachico”…A la que finalmente vincularon a proceso, es a una tal Josefina, de 20 años de edad, por el pasado 3 de mayo intentar robarse una bebè recièn nacida del Hospital Integral de La Mujer (HIMES), aunque con muchos vacìos, por hasta el momento darse a conocer el motivo por el que lo hizo, cuando a estas alturas ya debieron haberla declarado, pero siguen sin “soltar prenda”. ¿Còmo ven?

En esos tèrminos està esa resoluciòn a medias que ayer ventilaran, en torno a ese intento de rapto que hizo que todo mundo pusiera las cejas en alto, y que ayer se hiciera pùblica por medio de la Fiscalía estatal, y es que de no haber sido por la reacciòn de la abuela de la pequeña, que es la que alertò contra la acciòn de esa mujer que se camuflajeò de enfermera y pediatra, es que tal vez no la hubieran interceptado antes de salir del HIMES.

Es por lo que ahora esa instancia investigadora tendrà un término de tres meses para hacer indagaciones complementaria, no obstante y que ya dieron a entender que la “robachicos” en cuestiòn no pudiera estar en sus cabales, al adelantar que solicitaràn una valoración psicológica de su perfil, para corroborar si había tenido un embarazo y se le sometiò a un legrado, y es por lo que pudo haber quedado “tocada”. ¿Serà?

No en balde es que a la par señalaran que no dejaràn de lado la posibilidad de hacer una investigación con perspectiva de género, que es algo que estàn analizando, en cuyo ìnter ya la estàn procesando por el delito de privación ilegal, pero con todo y eso lo ùnico cierto es que se trata de un asunto que han manejado con mucho hermetismo, o de una manera no tan abierta como el caso de Nogales que se suscitara cuatro dìas despuès.

Toda vez que lo que son Hiris Yasmín “N”, de 31 años, y Vanessa Lizbeth, de 22 años, quienes sustrajeron a Alison Guadalupe de 44 dìas y asesinaron a su mamá, ya se calcula que podrìan alcanzar penalidades acumuladas de más de 100 años por las imputaciones de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, robo agravado y la privación ilegal por el delito de secuestro agravado, en tanto que Josefina quièn sabe. ¡Ñàcas!

¡Que no le falta al de la SEC!…Al que vaya que no le ha faltado, es al secretario de Educaciòn en el Estado, Aarón Grageda Bustamante, como lo denota el que ahora se le manifestara un grupo de maestros interinos para exigir la agilizaciòn en la asignaciòn de plazas, ya que al acudir a la sede de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y no obtener respuesta, en protesta bloquearon el transitado bulevar Colosio.

Porque a decir los manifestantes nomàs “les han jugado en dedo en la boca”, como lo refleja el que en esta ocasiòn hasta desayuno les ofrecieron, pero solamente para “dorarles la pìldora”, y tratar de apaciguarlos, porque a la hora de la hora nuevamente se estàn “tirando la bolita”, al salirles con el pretexto de que no hay presupuesto, cuando hay profesores que han esperando por una estabilidad laboral desde hace 10 años.

A ese grado llegó la inconformidad contra Grageda y sus malas compañìas, al recriminarles que fueron dos mil mentores los que hicieron un examen, y que a partir de los resultados obtenidos en el mismo, es que la SEC tiene la obligaciòn de distribuir esos puestos, obviamente que en base a la disposibilidad de vacantes que haya, no obstabte y contra todo lo esperado, sòlo los mandaron a que cotejaran las listas. ¡De ese tamaño!

Al denunciarse que la tachada de buròcrata de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros de la SEC, un tal Josefina Elena Olivarría Guízar, “les echò puro rollo”, al ùnicamente recordarles lo que estipulan los protocolos, y el que segùn esto todavìa se encuentran en tiempo y forma para esa reparticiòn, al manejar que las actuales tienen una vigencia hasta el 31 de mayo de 2021. ¡Así se las manejaron!

Y si a eso se le agrega las fallas que ha presentado el programa que recièn anunciaran, como es el “Prepason 2022” para ingresar a la preparatoria, por las dificultades para ingresar al portal www.prepason.sonora.edu.mx, pues sí que a Aarón le hace falta “una limpia” con un chamàn del Palo Verde, por ya ser muchos los taches que se le han venido acumulando, y no precisamente por ser muy eficiente.

Correo electrónico: [email protected]