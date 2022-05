¡En el limbo caso del HIMES!

Quitan “Pafas” a borrachales

Indigna crimen de periodistas

Ponen muestra a “autoridades”

¡En el limbo caso del HIMES!…Y lo que no deja de estar por demás raro, es que hasta ya les hayan dictado prisión preventiva a dos de las tres mujeres detenidas por el robo de un niño en Nogales el pasado 7 de mayo, pero en tanto del caso de la otra fémina que cuatro días antes intentó llevarse un recién nacido del Hospital Integral de la Mujer (HIMES) de Hermosillo, es hora de que no han dado a conocer ni el móvil.

Asì de “sospechuda” ha estado la diferencia en esos sonados raptos, aunque en el referente al ocurrido el 3 de mayo en esta Capital no llegó a cooncretarse, cuando Josefina “N”, una joven de 20 años de edad, que se hizo pasar por enfermera y pediatra, y con engaños logró apoderarse de un bebé, pero instantes después fue reportada por la abuela, lo que permitiò que fuera interceptada antes de salir, que sino quièn sabe. ¡Zaz!

Sin embargo lo màs dudoso del asunto es que en el intento de hurto del HIMES no procedieran con la misma celeridad investigativa como lo hicieron con el cometido en la frontera nogalense, y es que con caràcter de mientras ya pusieran tras las rejas a Hiris Yasmín “N.”, de 31 años, y Vanessa Lizbett “N.”, de 22, por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y la sustracción de Alison Guadalupe, de 44 días de nacida.

Ya que con todo y que es un hechos más grave, porque asesinaron a la mamá de la pequeña, y a su nana la golpearon y también intentaron matarla, pero ciertamente que ambos son sucesos que deben quedar plenamente esclarecidos, lo que hasta ahora no ha sucedido con el acontecido en el centro hospitalario del HIES-HIMES, que por su fuera poco ya se supo que ni siquiera está en el programa de “Hospital Seguro”.

Eso sin quitarle méritos el que hubieran resuelto el secuestro de Alison Guadalupe, que ha menos de 24 horas de haberla sustraído de una vivienda ubicada en la colonia La Mesa, que es donde dejaron muerta a su mamá, e inconsciente a la madre de ésta, la rescataron en un casa en Agua Prieta, después de que Hiris Yasmín planeara ese atroz acto delictivo para retener a su pareja al simular un embarazo y posterior parto. ¡Palos!

En lo que es un acontecimiento que sí que estuvo como de película, después de que aflorara que la tarde del día 6 de mayo las secuestradoras abordaron a las víctimas en un área comercial, donde después de ganarse su confianza les ofrecieron raite a su hogar, para luego volver trayéndoles comida y bebida, a la cual le agregaron sedantes para una vez desmayadas atacarlas, y a una de ellas asfixiarla, llevándose a la niña.

Razón por la cual es que ante tanta maldad y las pruebas aportadas, lo que es el Juez no lo pensó dos veces para encarcelas, en lo que concluye el juicio, luego de una audiencia celebrada en pleno 10 de mayo; en tanto que a la tercer arrestada, que es Maribel “N.”, de 52 años, y progenitora de Hiris Yasmín, quedó en libertad por de momento no encontrársele responsabilidad en esos espeluznantes y comentados hechos. ¡Tómala!

Y tanto pánico han causado esas robaderas de infantes, que la misma Fiscal Estatal, Claudia Indira Contreras ya saliera a aclarar y descartar que no tienen ninguna vinculación entre sí, como para despejar las elucubraciones que han cundido, de que pudiera tratarse de una banda, u organización criminal dedicada a eso, y es que ciertamente que ya dos seguidos, o uno tras otro, sí que hacen pensar lo “pìor”. ¿A poco no?

Quitan “Pafas” a borrachales…La que muy seguramente que harà que aumenten la regularizadas de los carros ilegales que actualmente se llevan a cabo, es lo que acaba de ventilar el comisario en jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Alonso Durón Montaño, de que proceden a decomisar los “autos chuecos” cuyos conductores manejan borrachos, o en caso de que incurran en algún ilícito. ¡De ese pelo!

Aun y cuando Durón Montaño precisa que: “Tránsito sigue actuando de la misma manera, un vehículo que esté en proceso de regularización o que de momento no cuenta con placas y comete una infracción, si es un conductor detenido por conducción punible es remitido a la Cevce como siempre ha venido funcionando, no ha cambiado el tipo de operatividad en cuanto a la atención a vehículos extranjeros”. ¡Ni más ni menos!

O séase que la novedad es que están haciendo público el como actúan contra los “chocolates rodantes” que que violan el reglamento, a los que sin mayores miramientos de inmediato los canalizan a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (Cevce), de donde ya está más “cañón” que los rescaten, como sí podría ser del “corralón” municipal, por ya tratarse de una cuestión de contrabando. ¿Qué no?

Al manejarse de que en esos casos ni un tarjetón “Onachafa” lo salva, y menos si no portan ningún tipo de placa, y por el contrario circulan muy “placosos”, de ahí que llegada la hora les salga más barato el darlos por perdidos que reclamarlos, que enfrentar una delito extra con el Fisco, por andar en una “carruaje” contrabandeado, en lo que es algo que no se sabía al respecto, o el como procesan a “los chuecos”. ¡Glùp!

Pero lo que demuestra que eso de las unidades motrices americanas ya es una vaquetonada, o un cuento de nunca acabar, es que hoy en día ya no hay pretexto para no mexicanizarlos, o “enderezarlos”, pero ni así lo hacen, como lo denota la poca afluencia que ha habido para aprovechar ese proceso que está vigente y que durará hasta septiembre, a pesar de que sólo tiene un costo $2 mil 500 pesos, pero prefieren no pagar nada.

Indigna crimen de periodistas…Lo que ya es por demàs lamentable y condenable, es que los asesinatos de periodistas se estén volviendo normales, como lo refleja el que en cinco dìas hayan matado a tres comunicadores, Luis Enrique Ramìrez de Sinaloa, y ahora a dos en Cosoleacaque, Veracruz, como es a Yessenia Mollinedo y Johanna García, directora del portal El Veraz y reportera, respectivamente. ¡Ñàcas!

Toda vez que con esos nuevos homicidios de profesionales del periodismo ya suman 11 en lo que va de 2022 y 35 durante el actual sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y sin que se vea que hagan algo diferente para contrarrestar esos mortales atentados contra la libertad de expresión, y en lo que Sonora no es la excepción, por estar entre los Estados con más asesinatos, al hasta la fecha ya contabilizar 7. ¡Pàcatelas!

A ese grado es que se le volviera a “calentar la plaza” a López Obrador, después de que Mollinedo Falconi y Sheila Johana fueran acribilladas a mansalva el pasado lunes en las afueras de una tienda Oxxo de esa Entidad veracruzana, que por cierto es donde más han asesinado reporteros, y para prueba está que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a través de Twitter se pronunciara contra esos crímenes. ¡Órale!

Porque lo menos que dijo Salazar, que por cierto es de ascendencia mexicana, es que se trata de un “acto cobarde y malvado”, que no solamente atenta contra la sociedad mexicana, sino contra toda la comunidad internacional, de ahí que le pidiera al Gobierno mexicano el que haya una respuesta de a deveras ante esa creciente violencia contra la Prensa, que no sean los clásico protocolos que han servido para maldita la cosa.

Más menos así estuvo el llamado gringo para que la gestión de AMLO implemente una acción urgente y extraordinaria de prevención, por estar visto que las que han promovido hasta ahora no han dado resultado, al seguir esas mataderas, y que es por lo que a nivel estatal también deberían de “poner sus barbas a remojar”, con todo y que en el nuevo sexenio ha estado más “calmada la cosa”, pero ya ven que todo puede pasar.

Por cierto que lo que es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ayer se reunió con Salazar en Phoenix, Arizona, en aras de darle seguimiento a temas binacionales fronterizos relacionados con seguridad, energías renovables y proyectos de infraestructura, con el fin de atraer inversiones que generen más empleos para los sonorenses y estadounidenses, abordando también lo del retiro de las vías del tren del Centro de Nogales.

Ponen muestra a “autoridades”…Ahora sì que los que estàn haciendo màs que ni las mismas “autoridades”, son los ejidatarios de la comunidad serrana de La Aduana, y es que para evitar otro siniestro como el incendio forestal suscitado el pasado 23 de abril en la Sierra de Álamos, instalaron un comité de vigilancia para supervisar que no suban turistas, a fin de que no ocurra otra quemazón. ¿Cómo ven?

A ese extremo están previniendo en lugar de volver a lamentar, según se deduce de lo anunciado por el comisario suplente de esa población del Sur del Estado, José Luis Valdez Solano, y no es para menos esa precaución que están tomando, después de que fueron más de mil 500 hectáreas las afectadas por esas incendiadas en ese lugar, y es que además de la vegetación dañada se calcinaron cercos perimetrales. ¡Ouch!

Luego entonces derivado de esa quemada que alcanzara resonancia nacional, es por lo que están vigilando que no suba ninguna persona hacia los sectores boscosos, al menos en el periodo antes de que inicie la época de lluvias, que es en el venidero mes junio, por la presunción que hay de que las personas que hacen senderismo son las que la causaron y que es lo que todavía están investigando, pero sin que se vea para cuando aclararlo.

Con lo que queda en claro que de esa manera le están poniendo la muestra a instancias que se supone que son las encargadas y obligadas a preservar y proteger esas áreas verdes, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde no se sabe si todavía está un tal Juan Manuel Vargas López, y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde cobra Leticia Carrasco Valenzuela, ¡pero qué va!

Si se analiza que hasta ahora y a pesar de los pesares, o de esos desastres ecológicos, se ignora que hayan hecho lo más mínimo en materia preventiva, o lo que cuando menos están haciendo por su cuenta Valdez Solano y compañía, por a ellos sí interesarles el que no vuelva surgir el fuego y menos el que agarre vuelo, por ser su territorio, y del que dependen sus actividades económicas, y es por lo que lo están cuidando.

Es tanto el riesgo que hay por la aridez existente, ante la falta de agua, que donde reportaron el surgimiento de otra quema de esas, es en el poblado de El Realito, en lo que es la región del municipio cajemense. ¡Vòitelas!

Correo electrónico: [email protected]