A la buena de Dios hospitales…Y como una cosa lleva a otra, pues resulta que el intento de secuestro de un recién nacido en el Hospital Integral de la Mujer del Estado (HIMES) el pasado 3 de mayo, sacó a flote que es un centro hospitalario que no cuenta con la certificación de “Hospital Seguro”, lo que significa que carece de códigos de seguridad para actuar ante ese tipo de casos y otras emergencias. ¡De ese pelo!

O séase que con eso se explica todo, o el porque una mujer vestida de enfermera, de nombre Josefina, y de 20 años de edad, con toda la facilidad del mundo ingresó al HIMES y se apoderó de un bebé, y que no logró sacar y llevarse porque la abuela se dio cuenta y lanzó la señal de alerta, porque lo que son los guardias de la cuestionada empresa de “Inseguridad” Atlas, ¡bien gracias!, según esto por pasársela “en la baba”. ¡Ñàcas!

Y es que de acuerdo a la evaluadora del programa “Hospital Seguro”, Clotilde Tejeda, maneja que desde el 2019 a nivel nacional existen una serie de normas de seguridad homologadas en las instituciones públicas de salud, entre los cuales se encuentra el llamado “Código Rosa”, mismo que capacita al personal ante un intento de robo de un infante, en lo que es un protocolo que en esta ocasión nomás no activaron. ¡Pàcatelas!

Lo que exhibe que ahora sí que operan a la buena de dios, a pesar de lo que inventara, o se sacara de la manga el director del HIES-HIMES, Héctor Manuel Esparza Ledezma, ya que podrá decir misa, pero con esa intentona de rapto de un infante quedó evidenciado que no están dentro de ese programa avalado por el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual evalúa la capacidad de respuesta ante cualquier fenómeno.

Pues en base a lo expuesto Tejeda Santibáñez, quien sí que “les puso el dedo en esa llaga”, las unidades de salud como las ventaneados deben contar con la regulación del “Hospital Seguro”, mismo que contempla una actualización cada dos años, para poder ser certificado como nosocomio ante el Consejo General de Salubridad, lo que deja entrever que lo más probable es que su personal no estácapacitado para reaccionar.

Al resaltarse que los vigilantes debe tener una capacitación de cómo trabajar en un hospital, por haber diferencias que son muy especificas y diferentes a la vigilancia de otras empresas, entre ellas el control de acceso, tanto de los empleados, como de los pacientes, quienes deben tener su propia entrada con la debida identificación, y que es donde pudo haber radicado la confusión por las que se “les coló” la “robachicos”.

No en balde es que aflorara el dato por parte de los mismos trabajadores, de que no es el primer robo que frustran de un pequeño en el HIMES, dizque por previamente haberse presentado otro, pero sin que se hiciera público, ya según esto “lo taparon” para que no se hiciera escándalo, lo que pone en duda a la compañía que tienen contratada para vigilar, y que es la Atlas, por presuntamente estar dejando pasar de todo. ¡Vòitelas!

Ya que sóloestá comisionado un elemento en la recepción y el área de consultas, además de dos cámaras de videovigilancia, una en el exterior, y otra en el interior, pero a pesar de esa deficiencia, lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomìa Zegarra, es hora de que no se ha dignado a la dar la cara, cuando menos para justificar esas fallas; aunado a que de Josefina no se ha vuelto a saber nada, o que es lo que “cantó”.

¡¡Dicen fuera los cubrebocas!!…Ahora sì que tal como se veìa venir, desde ayer Sonora ya se uniò a los Estados en los que el uso del cubrebocas dejò de ser obligatorio, luego del anuncio que hiciera el gobernador, Alfonso Durazo, en el marco de su conferencia de prensa de los martes, luego de que el Consejo Estatal de Salud derogara la Ley 171 del 2020 que lo exigía, eso ante la baja de contagios de Covid-19.

Toda vez que derivado de la mínima actividad con la que se mantiene esa pandemia desde el 29 de abril a la fecha, y tras haberse vacunado al 96% de la población, es que tomaran esa decisión de eliminar esa medida preventiva que ha servido para mitigar ese virus que era letal hasta antes de la llegada de la vacuna, y que es por eso que los no vacunados deberán seguir portado esa mascarilla, así como el personal de salud. ¡Órale!

A la par de que la colocación de tapetes y filtros en espacios cerrados tampoco serán necesarios, por lo que asíestará de relajada la cosa ahora, después de que se pasara la prueba que representara la pasada Semana Santa, en la que existía la duda y el riesgo de que los tumultos playeros y en los centros de recreo vacacionales pudieran provocar un rebrote, cosa que afortunadamente no ocurrió, por ya haber un inmunidad de rebaño.

Es por lo que ante esa buena nuevade Durazo Montaño, se daba por descontado que en lo que también fuera la celebración del Día de las Madres, sí que los festejos iban a ser menos tensos y de ¡fuera mascaras!, y es que hasta la Secretaría de Salud ventiló que ahora la actualización del número de casos no será a diario, sino cada semana, y que por cierto hasta el último corte ya sumaban 165 mil 639, con 10 mil 119 muertos. ¡Ups!

A ese punto ya está laconfianza contra esa enfermedad, como lo refleja “el fuchi” que le hicieran a la más reciente jornada de vacunación, que fuera para los menores de 12 a 14 años, así como para jóvenes de hasta 17 años, a quienes les faltaba alguna dosis, porque lo que es en Hermosillo únicamente acudió el 40% de los que esperaban, es decir, menos de la mitad, por lo que ojalá y que “en su salud no lo vayan hallar”. ¡Zaz!

Continúa sumando el Alcalde…Quien ha seguidohaciendo más con menos, es el alcalde Antonio Astiazarán, como lo exhibe la nueva entrega de equipamientoque les hiciera a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) y Servicios Públicos, al asignarles trece de las quince máquinas con las que contarán esas áreas para continuar con la reparación de la Capital. ¡Qué tal!

Casi por nada es que Astiazarán Gutiérrez dijera que: “Reparar Hermosillo empieza por casa, empieza equipando a nuestros elementos de Servicios Públicos y Cidue que trabajan a diario para mejorar nuestra ciudad”, “Las prioridades del gobierno tienen que ser las prioridades que tiene la gente; y la gente afuera está esperando mejores calles, un Hermosillo más limpio, mejores servicios públicos y una mejor ciudad”.

Para el caso es que “El Toño” Astiazarán destacara que ambas dependencias nunca habían contado con tanto equipo, después de la adquisición de esas unidades seminuevas, con una inversión de $35.6 millones de pesos para prestar mejores servicios, al señalar que: “Para nosotros es muy importante que cuenten con todas las herramientas de trabajo y esto es una de las muchas cosas que haremos para que se sientan mejor”. ¡Mínimo!

En lo que es una renovación de implementos que tendrá múltiples beneficios, como lo reconociera la titular de la Cidue, al señalar que con eso tendrán mucho ahorro en lo que se refiere a la renta de esos equipos, a la vez que podrán laborar en más puntos y tener a esta Ciudad del Sol en mejores condiciones, ante lo que se saca por conclusión que ya no tendrán pretextos para hacer la chamba “al cien”, como dicen los chavos. ¿Qué no?

Pero por si eso fuera poco el mandamás de Servicios Públicos, Sergio Pavlovich, adelantó que para el próximo mes de junio contarán con 25 nuevos camiones recolectores, y es que de los 73 que hay solo 48 salen diariamente a ruta a cubrir el servicio en tres turnos, porque el resto se la lleva en los talleres por diferentes desperfectos mecánicos, de ahí la urgencia de renovar ese parque vehicular de limpieza y en eso están.

No andaba tan errada Canirac…Vaya que lo que no andaban tan errados, son los de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora, con la propuesta que se traían entre manos para plantearle al sector Salud, como era el que quitaran algunas de las restricciones sanitarias contra el coronavirus, derivado del como ha venido disminuyendo ese mal. ¡De ese vuelo!

Si se analiza que ante los cambios que acaba de anunciar el Consejo Estatal de Salud, está de más el resaltar que sí tenía lógica la proposición que ya estaban“cocinando”, vía el dirigente de la Canirac, Manuel Lira, para ponerse al nivel de otras capitales, como por ejemplo la Ciudad de México, donde ya comenzaron a bajarle a la prevención, al dejar de usar los tapetes sanitizantes en los accesos, así como el gel, entre otras.

Aunque es una petición que ya estaba “muy cantada”, después del posicionamiento que recién se manejara por las instancias oficiales previo a la Semana Mayor, de que podría dejar de utilizarse el cubreboca en los lugares abiertos, o en reuniones familiares y de amigos, siempre y cuando todos estén inmunizados con sus esquemas completos, y que es lo que finalmente ayer seconcretó con un cambio a la respectiva legislación.

Porque lo que es Lira Valenzuela y compañía proponían que primero se cancelara lo del tapeterío que colocan al ingreso de esos comederos, para luego continuar con desaparecer los termómetros infrarrojos con los que le miden la temperatura a la clientela, y ya después el seguir con el que dichos tapabocas no sean una obligación en las zonas abiertas al público, y queden a nivel de opcionales, lo que por fin ya ocurrió. ¡Ni más un menos!

Más menos ese era el plan de los de la Canirac, porque lo último era el ya no aplicarse del líquido antibacterial y el andar con la boca y nariz cubierta, siempre y cuando siga la reducción de los infectados en el Estado, que se espera y que así sea, mientras la gente se siga vacunando luego de pasados los cuatro meses después de aplicarse la última, por ser la forma en que pueden mantenerse protegidos. ¿Cómo ven?

