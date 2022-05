Hoy marcharán buscadoras

¡“Sueltan” balazos en antro!

Hay fecha pa´sistema laboral

“Le llueve” al titular de SEC

Hoy marcharàn buscadoras…Y como después de desaparecido un hijo ya nada es igual, es que para las madres buscadoras de los diferentes colectivos de búsqueda ya no hay motivos para celebrar, razón por la cual es que hoy 10 de mayo, más que festejar el Día de las Madres, realizarán una marcha para recordar los rastreos incansables que han llevado a cabo para dar con el paradero de sus familiares. ¡De ese pelo!

Porque según lo adelantado por Cecilia Delgado la líder de Buscadoras por La Paz, este martes en que se agasaja a las jefas del hogar aprovecharàn para hacer que se visilice ese movimiento con el cual ya llevan màs de dos años, para lo que haràn caminata en esta Capital portando lonas con las fotos de sus hijos, misma que iniciará a las 18:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía, para terminar en la Plaza Zaragoza. ¡Tòmala!

Con todo y que aclaran que serà un manifestaciòn pacìfica para exhibir que aùn falta mucho por hacer en esa titànica misiòn de encontrar a sus parientes perdidos, y en lo que es algo que han venido abriendo camino, de ahì que no sòlo estèn invitando a las integrantes de esa agruapaciòn, sino tambièn a la ciudadanìa en general para que se sumen a esa acciòn con la que ya han localizado 260 cuerpos en más de 100 exploraciones

Y es que por màs que las instancias gubernamentales de todos los niveles en el ùltimo tiempo las han estado apoyando en esa labor que llevan a cabo para hallar a sus seres queridos desaparecidos, ciertamente que ha sido a “estirones y jalones”, y es lo que de alguna manera una vez màs volveràn a poner de manifiesto en esta ocasiòn en que se les hace fiesta a las mamàs, por ellas no estar de ànimo para ese tipo de festejos. ¡Zaz!

La verdad que tienen razón para una vez más salir a las calles, por como los casos de las personas esfumadas han ido a la alza, sobre todo en las principales ciudades del Estado, de ahí que sean más las que se siguen perdiendo, que las que continúan apareciendo, y la mayoría sin vida, y es por lo que Sonora está entre los primeros diez Estados del País con la mayor incidencia de ese terreno y no es para menos. ¡Vòitelas!

Es por eso que resulta explicable que Delgado Grijalva y compañìa estèn llamando para este día hacer presencia y volver a elevar la voz por sus gentes de las que no han vuelto a saber nada, y que mayormente se trata de sus vàstagos, y que es por lo que de nueva cuenta de esa forma reflejaràn lo grave que està esa problemàtica, y sin que hasta ahora se haya hecho lo suficiente para cuando menos contrarrestarla. ¡Palos!

Y para quien dude el como esas marchas ya se estàn convirtiendo en una de las vìas de expresiòn ciudadana, ahì tienen que el pasado sàbado en Obregòn organizaron otra por el estilo, pero para pedir por la paz y exigir justicia por las víctimas colaterales de la violencia, lo que más bien sonó como a “tirarle pedradas a sol”, por como hasta ahora han fallado todas las estrategias preventivas de las instancias de “inseguridad”.

Eso a raíz de la última tragedia registrada en Cajeme la noche del pasado viernes 29 de abril, cuando Mayra Araceli, de 38 años de edad, quien era enfermera del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), murió tras resultar herida con una bala perdida, luego de que el agresor le disparó a otro sujeto al que perseguía, en un hecho ocurrido en un domicilio de la comisaría de Providencia, cuando estaba con su esposo e hijos. ¡Ups!

¡“Sueltan” balazos en antro!…La que sì que debe ser una señal de alerta, es la balacera que tuviera lugar la madrugada del pasado domingo en un antro del balenario de San Carlos, llamado bar “Maukaa”, ubicado en el bulevar Tetakawi, y que provocò el pànico entre los parroquianos, ademàs de una persona lesionada, pero al caer durante la estampida que causaran las detonaciones de arma de fuego. ¡Pàcatelas!

En lo que es un suceso en torno al cual en un primer momento ninguna “autoridad” municipal o estatal había dicho “ni pío”, a pesar de la gravedad del acontecimiento, si se toman en cuenta las masacres que ya se han presentado en otros bares similares en varias ciudades del Sur de la República Mexicana, motivo por el cual del sentir general que hay, que de no hacerse nada al respecto, pudiera llegar a suceder lo mismo. ¿Qué no?

Si se parte de que el que hubiera habido hasta balazos en “El Maukaa”, y no poque todavìa estuvieran celebrando el 5 de mayo, denota el que aparentemente no hay filtros de seguridad, como para evitar el que los clientes ingresen armados, lo que hace que se “enciendan los focos rojos”, por aquello de que el acohol y otras sustancias no combinan con el volante, pero tampoco con las armas, por lo fatìdico que puede ser. ¡Glùp!

Y màs cuando es una tracatera que se manejò con mucho hermetismo, muy probablemente que para no “quemar” a ese congal que se promueve como restaurante-bar, al aflorar que no hubo detenidos, a la par de que se desconoce si dejò màs heridos, por ùncamente tenerse conocimiento de la persona que al correr se cayò al suelo, golpeàndose la cabeza, y que es por lo que tuvo que se trasladada a un hospital. ¡De ese tamaño!

Hay fecha pa´sistema laboral…Quienes està claro que ya se mentalizaron para lo que será el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Sonora, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), de acuerdo a lo ayer adelantado por su presidente y magistarado, Rafael Acuña Griego, por incluso ya haber dado la fecha de cuando lo pondràn en marcha, y que serà el venidero 3 de octubre con 13 juzgados. ¡Òrale!

Pues en base a lo expuesto por Acuña Griego, para cunplir con ese novedoso esquma justiciero que entró en vigor el pasdo 1 de mayo, se crearon siete distritos judiciales en esa materia, con seis sedes juzgadoras en Hermosillo, dos en Obregón, una en Navojoa, otra en Guaymas, una en Nogales, una màs en San Luis Río Colorado, y una en Puerto Peñasco, para la atención de los asuntos en los tribunales laborales. ¡Què tal!

Es por lo que el titular de ese Poder Judicial señalara que: “Aquí en Hermosillo habría seis jueces, está muy grande Hermosillo, dos en Ciudad Obregón, y se encargarían de los conflictos individuales y también de los conflictos colectivos, nada más Hermosillo y Obregón van a encargarse de conflictos colectivos, ya tenemos los lugares donde se van a ubicar”, por lo que asì està la planeación que ya están detallando. ¡De ese vuelo!

De tal suerte que para cumplir con ese cometido es que ya emitieran la respectiva convocatoria, para lo que serà el nombramiento de los jueces en esa especialidad que tiene que ver con los juicios laboraloides, que està dirigida hacia todos los interesados que quieran presentar un examen de admisión, para lo cual a finales de julio se hará la selección y recibirán capacitación entre agosto y septiembre. ¡Así el dato!

Màs menos asì està esa chamba extra que les espera a don Rafael y sus operadores, con la implementaciòn de ese programa que fuera aprobado por el Congreso de la Unión en el 2019, lo que propiciarà que desaparezcan las Juntas de Conciliaciòn y Arbitraje, que es donde se litigan los pleitos entre patrones y trabajadores, y es que la Entidad es de las pocas en las que todavìa està pendiente el ponerse en pràctica. ¡Ese es el plan!

“Le llueve” al titular de SEC…Con todo y que ya no es niguna novedad, pero al que le volvieron amargar el inicio de semana, y lo que ayer fuera la presentaciòn del “Prepason 2022” para el ingreso en las preparatorias, es al secretario de Educación y Cultural (SEC), Aarón Grageda Bustamante, con el enèsimo plantòn de protesta que le hicieran por lo de las escuelas en malas condiciones. ¡Ni màs ni menos!

Toda vez qe ahora les tocò el turno de manifestarse a los padres de familia y alumnos de las escuelas primarias Eusebio Francisco Kino, Leyes de Reforma y Rafael Ramírez, que comparten las instalaciones de un mismo plantel localizado en la colonia Sahuaro, y que ha sido vandalizado 12 veces en los últimos meses, y es por lo que exigen que se haga algo para estar en posibilidades de volver a las clases presenciales. ¡Ñàcas!

Al señalar los afectados que de nada sirve que la reparen si no previenen el que la sigan dañando, como lo reconoceira la misma directora del centro escolar Leyes de Reforma, Gabriela Rendón Amparano, al señalar que ya han arreglado las instalaciones eléctricas y la red de agua potable, pero vuelven a ser robadas, y es por eso de la exigencia para que contraten un “veladuerme”, por ser un cuento de nunca acabar. ¿Còmo ven?

Tan es asì que para rematar es que Rendón Amparano apuntillara que: “Sabemos que nuestra escuela está ubicada en una comunidad en donde impera el vandalismo, entonces los padres de familia están solicitando un velador porque nos van a poner de nuevo el cableado y se lo van a volver a robar”. ¡A ese grado!

No en balde es que los paterfamilias ya en el punto de la desesperaciòn le estèn exigiendo a Grageda Bustamante una soluciòn, derivado de que desde que empezó la pandemia de Covid-19 no han vuelto a las aulas, primero por la restricciòn por esa letal enfermedad, y ahora porque estàn deterioradas y sin lo màs bàsico, lo que pone en evidencia que no estàn atendiendo las demandas por grado de prioridad. ¿Serà?

Correo electrónico: [email protected]