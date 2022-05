Dan incendios “una quemada”

¡Son un peligro los indigentes!

Ponen peros a titular de CEDH

Modernizan los fraudes exprés

Dan incendios “una quemada”…Los que ahora sí que “le echaron más leña al fuego”, son los ejidatarios de las distintas poblaciones serranas aledañas a Álamos, a raíz del reciente megaincendio recién registrado en esa zona, el cual arrasó con más de tres mil 870 hectáreas de bosque y demás, al denunciar que las políticas prohibitivas de la Semarnat impiden el combatirlos en tiempo y forma. ¡De ese pelo!

Así “les están poniendo el dedo en llaga”, o más bien en la brasa, a los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la que hasta el año pasado cobraba como delegado un tal Juan Manuel Vargas López, pero que en esta ocasión a pesar de la quemazón que se presentó ni las narices sacó, cuando menos para dar a conocer la dimensión de ese siniestro que alcanzó una resonancia nacional. ¡Zaz!

Pues de acuerdo a lo ventilado por el comisario ejidal de La Aduana, José Luis Valdez, sí que está “señalando con dedo de fuego” que esa dependencia federal no protege los bosques, pero tampoco permite que realicen podas ni brechas, lo que ocasiona la acumulación de cantidades de combustible fósil en áreas amplias de la sierra, como esa ubicada en la región Sur del Estado, con los estragos ya exhibidos. ¡Así la “quemada”!

Y es que a decir de Valdez, los ejidos de La Aduana y Tetagiosa fueron de los más afectados en sus sectores boscosos, por unas llamas que iniciaran el pasado 15 de abril y duraran dos semanas en ser apagadas, debido a la prohibición de ingresar a zonas protegidas y a la falta de cortes y caminos, y es que hay algunos puntos en los que sólo puede llegarse a caballo, y en un día o más, de ahí el porque como esta vez “agarrara vuelo”.

No en balde es que “se abrieran de capa” contra la Semarnat como nunca antes, al apuntillar que ese es el riesgo de la política extrema” que mantienen en esos montes “protegidos”, además de que no les dan un mantenimiento adecuado para resguardarlos, a la par de que no permiten el aprovechamiento de los mismos, como sería permitiendo el uso de la leña, que a la postre es la mecha que fomenta los incendios. ¡Tómala!

Eso aunado a que otras de las causas que manejan es que permiten el acceso sin control de visitantes mediante prácticas de ecoturismo, representadas por incursiones turísticas que no son autorizadas por las representaciones ejidales, ya que entre otras cosas encienden fogatas que no apagan correctamente, y ahí están las consecuencias, razón por la que ya realizaron una asamblea para exigir medidas preventivas de a deveras.

Casi por nada así está “la quemada” para Vargas y los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incluida la delegada de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Leticia Carrasco Valenzuela, para que “se pongan las pilas” y eviten más daños a la biodiversidad de por esas latitudes. ¡Cuando menos!

¡Son un peligro los indigentes!…Y ante lo que deberìan de “poner sus barbas a remojar”, porque es algo que donde quiera puede pasar, es con relaciòn a lo que recièn ocurriera en un restaurante de la Ciudad de México, donde de la nada una persona en situación de calle se apareció y agredió con un ladrillo en la cabeza a un comensal, quien terminó parando en el hospital y con el riesgo de perder el gusto y el olfato. ¡Palos!

Porque como era de esperarse, al ser detenido el agresor resultó ser un indigente que padece de sus facultades mentales, quien les dijo a los policías que lo había hecho porque estaba drogado, porque ya llevaba varios días consumiendo estupefacientes, y es por lo que en su loquera se tornara agresivo, por lo que muy seguramente que alucinó y es por lo que golpeó al cliente del “Taquearte”, ubicado en la colonia Roma. ¡Vòitelas!

Si se analiza que es un ataque que puede suscitarse en cualquier parte, como es en esta Ciudad del Sol, por como también en algunos comederos al aire libre se les ve rondar y llegar a esas personas en indigencia, quienes primero piden una monedas, o un cigarro y ya a lo último un taco, y que en algunos casos cuando no les dan se tornan violentos y hasta insultan a la gente, son que nadie les vaya a la mano. ¡Así el dato!

De ahí que, ante lo sucedido en el ex D.F., quien debería “curarse en salud” es el director de Salud Mental estatal, José Luis Garibaldi Zamora, como sería implementando alguna campaña para ubicar a esos individuos que son un latente peligro para los demás, o ya de perdis para advertirle a la ciudadanía del riesgo que significan para quienes llegan a topárselos, cuando menos para que guarden una sana y segura distancia.

Aun y cuando debe ser una responsabilidad compartida con los restauranteros, como con el resto de los comercios, para que garanticen un mínimo de seguridad en sus establecimientos, con miras a reducir la posibilidad de que pudiera registrarse una agresión de esas, porque llegado el momento ellos tendrían que responder por los gastos hospitalarios, porque se suscitaría en sus changarros. ¿Qué no?

Ponen peros a titular de CEDH…Con todo y que podá ser criticado por estar “pisando callos”, pero el que està màs que obligado a dar resultados, despuès del fiasco que fuera su antecesor, Pedro Gabriel Gonzàlez Avilès, es el nuevo “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, al ya estar haciendo una “limpia” del personal que tampoco “había dado el ancho”.

Toda vez que a Rentería Barragán le están poniendo el pero, de que según esto a los corridos no le está respetando sus derechos laborales a la hora de despedirlos, por ser con lo que le “están haciendo ruido”, cuando más bien tiene tintes de ser una vil “cortina de humo”, como una forma de resistirse a dejar de “chupar de esa ubre” presupuestal a la que estuvieron “pegado$” en los años que estuvo Gonzàlez Avilès. ¡Òrale!

Pero por encima de las grillas que se traen, dan cuenta que el nuevo ombudsman nomás está cumpliendo con un proceso que es por demás natural cada vez que se da un cambio de esos, como es el de hacer los ajustes de personal que sean necesarios para cumplir con las metas propuestas, y más si son cercanos al que se fue, como es Pedro Gabriel, que no precisamente se distinguiò por ser muy eficiente èl y su gente. ¡De ese tamaño!

Lo anterior explica porque hasta le están “echando tierra” con los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo a los que apoyara, después de la recomendación que la CEDH emitiera para que se les restablecieran sus vales de despensa, así como gastos funerarios y médicos, al manejar que es de los que da el consejo y se queda sin él, y puras de esas son de las que le han estado echando en cara. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces habrá que ver si Luis Fernando “pasa la prueba del ácido” con eso recortes que está haciendo, y que dicen que son a nivel masivo, por incluir a empleados de las diferentes áreas, entre ellos algunos directores, porque por principio de cuentas se han estado quejando de liquidaciones injustas, por lo que habría que ver qué tanto hay de cierto al respecto, o más bien se trata de puros inventos, que es lo más probable.

Modernizan los fraudes exprés…Los que està claro que ya se han modernizado, son los delincuentes que cometen fraudes al promover los por algo ya mal afamados créditos exprés, a partir de la advertencia que està haciendo la delegada de la Condusef, Blanca Alicia Rosas, por ahora estar recurriendo a las redes sociales para llevarlos a cabo, con lo que ya no estàn rentando oficinas por mientritas como antes lo hacìan. ¡Què tal!

Razòn por la cual del nuevo ¡S.O.S! que està lanzando la representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de por estos lares, por la forma en que dichos estafadores ahora se estàn camuflajeando como empresas virtuales, al hacerse pasar por instituciones que son debidamente reconocidas, con el fin de hacer caer a los incautos. ¡A ese extremo!

Derivado de que la mayorìa de esas compañìas no son organizaciones financieras autorizadas, con todo y que envían contratos que parecen ser reales, pero son falsos, aun y cuando Rosas Lòpez precisara que hay maneras de distinguir un crédito autèntico de una estafa, y es el que ofrecen con cero “viriguaciones”, es decir, sin ningún requisito, pero eso sì luego luego le piden un anticipo al cliente que les cree y “muerde el anzuelo”.

Lo que pone de manifiesto el porque Blanca les està “echando aguas” a los cibernautas y a la ciudadanìa en general, respecto a que una de las formas que estàn usando para operar es a travès del WhatsApp, y para lo cual le sugieren al usuario bajar una aplicación de la empresa que “promocionan” y “representan”, y por ese medio acceden a sus contactos para posteriormente amenazarlos, o extorsionarlos vìa mensajes de texto. Aunque lo que es Rosas ya “tiene la boca chueca” de estar previniendo a los ciudadanos para que “no se vayan con la finta”, despuès de que de Hermosillo ya han salido huyendo varias bandas de esos timadores, sin que volviera a saberse nada en torno a las demandas que interpusieran contra ellos, cuando tan fàcil que es que antes de aceptar chequen si estàn registrados y en regla en la página www.condusef.gob.mx. ¡Mìnimo!

