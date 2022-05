Van contra el alza de precios

Van contra el alza de precios…Y partiendo de que el estómago es intocable, por para nada ser como Los Juegos del Hambre, de la famosa película, es por lo que ya era hora de que hicieran algo en forma y bien pactado para frenar el alza de precios de la canasta básica que se ha ido “por las nube$”, y es por eso que ayer la Federación anunciara lo que han llamado el “Paquete Contra la Inflación y la Carestía”. ¡De ese pelo!

En lo que es un plan antiinflacionario y para ponerle un alto a los encarecedores, el cual dio a conocer de viva voz el propio “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, en su conferencia mañanera, y para lo que se hizo acompañar por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y de Gobernación, Adán Augusto López, como para mandar el mensaje de que va en serio y en serie. ¡A ese grado!

Y para el caso es que López Obrador aclarara que no se trata de un esquema con el que pretendan controlar los costos de los productos, sino de un convenio para asegurar que sean accesibles para las familias mexicanas, derivado de que cada vez les alcanza menos el dinero para comprarlos, porque por ejemplo lo que es en Sonora ya casi cuesta ¡mil pesos! el surtir los 24 artículos más básicos para la despensa. ¡Vòitelas!

Casi por nada es que AMLO agradeciera a los comerciantes, productores y empresarios que ya se han sumado a esa estrategia para parar esas aumentaderas en los alimentos, la cual tendrá una duración de seis meses, y con la meta puesta en que sean más los que se integren, porque operará en base a subsidios oficiales que les otorgarán, como por ejemplo a los combustibles para mantenerlos por debajo del nivel inflacionario. ¿Será?

Con lo que a querer y no, pero lo que es el gobierno de la Cuarta Transformación está volviendo al pasado de lo que han sido esos pactos económicos que se han hecho en otros sexenios, en esta ocasión para que no se siga encareciendo el aceite de maíz, arroz, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol de grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate, leche y el limón. ¿Cómo ven?

Pero también incluirán a la manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria, por ser los de mayor consumo, aunado a que Carlos Slim ya igual “$e puso guapo”, al adelantar que Telmex y Telcel mantendrán sus costos de telefonía e internet por lo que resta del 2022; y por el estilo Bimbo prometió no subirle al pan blanco de aquí al 2023. ¡Eso dicen!

Ciertamente que era lo menos que ameritaba que ya hicieran, por como la espiral inflacionaria en marzo ya llegó al 7.5%, y de eso lo alimenticio significó un 3.8% de ese porcentaje, de ahí los pronósticos de que para final de año podría superarse el 10%, y es lo que pretenden evitar, y ante lo cual los Estados que han resultado más afectados son los del Norte del País, entre ellos Sonora, Baja California ya la zona Noroeste. ¡Glùp!

Con ese fin estabilizarán el precio de gasolina y diésel; reforzarán la seguridad en carreteras para reducir el robo de mercancías; así como no aumentarán las cuotas de peaje en las rúas federales; y tampoco las tarifas ferroviarias; además de que bajarán los tiempos y costos aduanales; y eliminarán los aranceles a la importación de básicos e insumos; sumado a que habrá precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche.

Critican medidas de Ceresos…Ahora sí que quién sabe que tan factible es, pero ya están exigiendo que en los Ceresos se reduzcan, o hasta se quiten algunas de las restricciones que les han impuesto a los visitantes por lo del mal del Covid-19, a fin de reducir contagios, bajo el argumento de que ya no se està en le mismo nivel de riesgo, ante la baja en la incidencia de esa enfermedad. ¡Què tal!

En esos términos está el señalamiento que le estàn haciendo al coordinador estatal del Sistema Estatal Penitenciario, Nicolino Giuseppe Cangiamilla Enríquez, quien a últimas fechas sì que no las ha traìdo todas consigo, después de que hasta muertos por riñas ha habido en los penales, y el cual es una àrea dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, donde contra viento y marea está María Dolores del Río Sánchez.

Al ser una exigiencia y planteamiento que están haciendo las integrantes de un dizque Movimiento de Familiares del Cereso, que es encabezado por una tal Mary Beltrán, y que estilan que es un colectivo de nueva creación, o de esos que abundan hoy en día, mismo que dicen que aglutina a unas 200 personas que tienen como misión garantizar que se respeten los derechos de los presos y sus familiares. ¡Ni más ni menos!

Y con esa bandera de buscar mejorar las condiciones en las que se encuentran los reclusos, es que le están poniendo peros al que todavía a estas alturas se les restrinja el acceso a quienes los visitan por las estrictas medidas sanitarias que hay, las cuales aseguran que ya no están acordes a la nueva realidad epidémica que se padece por el coronavirus, de ahí que la propuesta sea la de que le “bajen de rayitas” a esas prohibiciones.

Lo que explica la demanda que están haciendo para que les permita ingresar sin tantos filtros de sanidad, bajo la justificación que ya se está en semáforo verde, y de que no se ha detectado ningún contagiado al interior de esas cárceles, ante lo que consideran que debería haber una mayor apertura, por lo que así está el cuestionamiento para Nicolino, quien lo que es hasta ahora, nomàs ha hecho “como que la virgen le habla”.

Rebasa la violencia a Alcalde…Quien terminò por reconocer lo que es obvio, o màs bien dejò de querer “tapar el sol con un dedo”, es el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, al aceptar y “apechugar” que ha habido un repunte en la ola de violencia que nunca ha parado en esa violenta municipalidad, y para prueba està el que en los primeros cuatro dìa del mes de mayo ya vayan 12 asesinados, a razòn de tres diarios.

Sin embargo y en contraste lo que es Lamarque continùa dando señas de andar muy perdido en materia preventiva, al salir con que todavìa estàn investigando dónde están los puntos de mayor incidencia delictiva, y que pueden ser el origen de tantos fatìdicos hechos violentos, al suponerse que es algo que debiò haber hecho desde antes, e incluso previo a tomar las riendas de esa localidad, por ya saber a lo que se iba a enfrentar.

No en balde es que digan que las excusas del “Presimun” morenista tienen visos de ser puras salidas fàciles, para no asimilar que a las primeras de cambio ya està fracasando en ese àmbito, despuès de que en campaña les prometiera a los cajemenses el mejorar la seguridad, ¡pero que va!, si se toma en cuenta que lo que es el pasado abril terminò con 36 ejecuciones, lo que es un reflejo que la cosa ha ido de mal en “pìor”. ¡Palos!

Lo anterior aunado a que reiteradamente han recurrido a la misma cantaleta, de que ya estàn a la espera de la llegada de màs elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, cuando la cruda realidad es que no han servido pa` nada, por como hasta ahora no han logrado ponerle un alto a los grupos del crimen organizado del “Narco”, que desde hace rato se estàn disputando esa plaza. ¿Què no?

Tan es asì que de acuerdo al más reciente reporte mensual del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, esa zona cajemense se ubica como el sexto municipio de México con el mayor número de homicidios dolosos; en tanto que la región sonorense está en la quinta posición en el periodo de febrero a marzo del actual 2022, el registrar un incremento del 51%, por lo que a ese punto ya están las matazones. ¡De ese tamaño!

Enfrenta la sequía el “Gober”…Vaya que sì por la vìspera se saca el dìa, el que desde ya se està adelantado la creciente sequìa, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al ventilar que ya trabajan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitarle al gobierno federal la declaratoria de emergencia en al menos 13 municipios, por ser una escasez de agua prevalece desde el año pasado. ¡Zaz!

Pues según lo destapado por el Mandatario Estatal, y en base a los registros oficiales que hay, actualmente se encuentran en situación crítica por ese motivo los municipios de Nácori Chico, Divisaderos, Tepache, Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Bavispe, Villa Hidalgo, Huásabas, Huachinera, Bacadéhuachi, Granados y Álamos; mientras que màs moderadamente estàn Arizpe, Bacoachi, Cananea, Naco, Agua Prieta y Fronteras.

Es por lo que señalara que: “Estamos trabajando en este momento con Conagua en el análisis de la estadística que es imprescindible para sustentar la petición de declaratoria de emergencia, sin ese sustento de Conagua es imposible conseguir una respuesta favorable del gobierno federal, porque no es una decisión política, es una decisión técnica a partir de que se reúnen una serie de requisitos de ausencia de lluvias, etcétera”. ¡Òrale!

De tal suerte que Durazo està haciendo valedero aquello de que, vale màs prevenir que lamentar, por como le estàn apostando a ese apoyo, al manejar que de aprobarse que les declaren que estàn secos, los recursos económicos y en especie que les destinen seràn canalizados para reforzar los programas de mitigación de los estragos que ya està resintiendo el sector ganadero, que en estos casos es de los que resulta màs perjudicado.

Es por eso que en el ìnter el “Gober” ya anunciara una inversión de $142 millones de pesos para respaldar a 26 mil pequeños productores ganaderos de 36 mil unidades, en lo que consideró que es un presupuesto histórico que incluye $56 millones para alimentación, que serán aportados en un 85% por el gobierno, y el resto por el productor, eso en coordinación con las instancias federales para “echarles la mano”, o “un lazo”.

Por cierto, que en otra buena nueva que ventilara en su rueda de prensa de los martes, Durazo Montaño confirmó lo que será la venida al Estado del “Presi”, Manuel López Obrador, quien hará una nueva gira del 20 al 22 del presente mayo, por lo que se postergó su arribo, pero ya se está corroborando, porque se había comprometido para los primeros días del mes en curso. ¡De ese vuelo!

