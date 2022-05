¡Frustran robo de un bebé!

Vuelven a exhibir a la SEC

¿Ignoran la ley camioneros?

Cumple promesas el Alcalde

¡Frustran robo de un bebé!…Y ahora sí que lo único que faltaba, al aflorar que ahora hasta están queriéndose robar los niños de los hospitales, como lo acaban de intentar en Hospital Integral de la Mujer del Estado (Himes) de Hermosillo, donde ayer pretendieron sustraer a una recién nacida, luego de que una joven se vistiera de enfermara para lograr su cometido, pero siendo detenida al querer salir con la bebé. ¿Cómo ven?

Al ser un hecho ¡de pelos!, y de esos que sólo se habían visto en los Estados del Sur del País, pero que ya se presentó aquí, luego de que a las 7:00 horas Josefina “N”, de 20 años de edad, fuera retenida por los guardias de seguridad del citado centro hospitalario y entregada a la Policía Municipal, al ser sorprendida cuando ya iba en camino a la salida con el infante en brazos, y para lo cual se había puesto una bata de recién parida.

Y en lo que es un intento de rapto que fuera detectado no por el personal del Himes, sino por la abuela del infante, quien relató que a eso de las 5:25 horas, cuando se le permitió subir a piso donde se encontraban su hija y nieta, luego de “dar a luz”, se encontró con una fémina que se identificó como pediatra, quien le informó que llevaría a la menor a hacerle unos estudios, pero al cuestionarla se puso nervios. ¡De ese pelo!

Es por eso que ante la sospecha que esa situación le generó, tras pasar una hora la mamá de la parturienta optó por solicitar información y es cuando le aclararon que a esas horas del día no hay ningún especialista del área de Pediatría, por lo que de inmediato dieron la voz de alerta, describiendo las características de la secuestradora, comenzando la búsqueda al interior del inmueble, donde afortunadamente todavía se le ubicó.

Con todo y que siguen quedando muchas dudas en torno a ese comentado suceso, como el que hubiera tardado tanto tiempo en salir del nosocomio, aunque al momento de ser arrestada ya se había cambiado de ropa, en tanto que la que le quitó a la bebita la tiró en un depósito de basura del baño, para luego inventar que era suya, pero como ya estaba reportada es que no le creyeron. ¡De ese vuelo!

Por lo que así está ese acontecimiento que sí que debe ser un ¡S.O.S! para las autoridades de salud estatales, cuyo titular es José Luis Alomìa Zegarra, y de que quien ayer todavía se esperaba una declaración oficial, porque en lo que son las primera horas nomás no había dado color, y mucho menos externado una postura, cuando menos en torno a los protocolos con los que cuentan en los nosocomios para evitar ese tipo de robos.

A no ser y que estén a la espera de que la acusada rinda su declaración ante el Agente del Ministerio Público al que la turnaran, para conocer el móvil de ese frustrado secuestro, que sí que estuvo como de película, por no ser normal el que alguien, así como así incurra en ese delito, el cual puedo ser motivado desde por una disputa familiar, hasta estar ligado con traficantes de infantes, u órganos, o porque no está en sus cabales.

Pero para no caer en los extremos sobre las probables causas de esa intención de hurto, es que mejor por un lado hay que esperar a que las instancias investigadoras determinen el motivo; mientras que por otro lo que es a Alomìa Zegarra le corresponde dar cuentas claras, con relación a esa infiltración de la que fueron objeto, y que es obvio que los puso en evidencia, aunque en esta vez sin que tuviera consecuencias. ¡Por ahora!

No obstante, y que el director del Hospital Infantil y Hospital Integral de la Mujer del Estado (HIES-Himes), Héctor Manuel Esparza, convocara para detallar el como se sustrajo al menor por parte de quien tenía antecedentes de haberse presentado como paciente en el área urgencias, pero dejando muchos asegunes.

Vuelven a exhibir a la SEC…Quien está visto que no ha pasado de las meras promesas es Aaròn Grageda, el secretario de Educaciòn y Cultura (SEC), y para prueba està el que ahora fueran los papás de la escuela primaria “Abelardo Valenzuela Ballesteros” de la colonia Los Pinos los que ayer se manifestaran en las afueras del plantel para denunciar que sus hijos tienen meses sin clases por la carencia de “luz”. ¡Zaz!

Pues son protestas que ya se han vuelto reiteradas contra Grageda Bustamante y sus operadores, porque cuando no es Chana, ha sido Juana la causa por la que los han exhibido, como ahora en que los paterfamilias de ese centro escolar localizado en el Norte de esta Capital les están exigiendo el que ya reparen los daños y asignen vigilancia para no ser víctimas del vandalismo y poder regresar a las aulas de manera presencial.

Toda vez que como consecuencia de los robos de cableado eléctrico de los que han sido objeto, es que están sin operar la red hidráulica y los aparatos de refrigeración, así como todo lo que utiliza “corriente”, de ahí que ante la falta de respuesta que han enfrentado, es por lo que se vieran en la necesidad de plantarse ante ese desolado edificio escolar que prácticamente luce en condición de abandono y lo que le sigue. ¡Tómala!

En lo que es una dejadez de Aarón y sus malas compañías que contrasta con el exhorto que han venido haciendo, para que el alumnado vuelva a los salones después de que la pandemia de Covid-19 ha ido a la baja, cuando en la realidad las condiciones no están dadas para eso, y para seña está esa nueva ventaneada que les dieran, por como simple y sencillamente han ignorado a esos inconformes y desesperados padres de familia.

En esos términos está esa incongruencia del mandamás o menos de la SEC, si se parte de que una y otra vez han anunciado millonadas para esas reparaciones, y hasta con supuestas alianzas con la iniciativa privada, pero al parecer sin determinar prioridades, y que es lo que nuevamente les están echando en cara, y con sobrada razón, por los afectados ya haber esperado tiempo de más. ¡De ese tamaño!

¿Ignoran la ley camioneros?…Con todo y que ya no es niguna novedad, pero los que desde ya comenzaron a incumplir con el encendido de los aires acondicionados en los camiones urbanos, son lo concesionarios transporteriles, aun y cuando en base a lo establecido en la Ley de Transporte del Estado, deben traerlos “prendidos” del 1 de mayo al 30 de septiembre, pero por angas o mangas no lo hacen. ¡Ñàcas!

Así que de acuerdo a la denuncia que ya está haciendo el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, derivado de las quejas que han recibido, está de más el señalar con dedo de fuego que se está repitiendo la misma historia, como dijera La Nana Goya, o la de todos los años, como son las justificaciones que hacen para no traer las “refris” funcionando en tiempo y forma. ¡Mínimo!

Casi por nada es que Peinado apuntillara que: “Desafortunadamente a este momento nosotros tenemos reportes de algunas rutas, a través de usuarios, que no están encendiendo el aire acondicionado, entonces es importante que el Gobierno del Estado se ponga las pilas, se aplique, y no tolere a las empresas que no están encendiendo el aire acondicionado, pues tuvieron tiempo para que se les diera el servicio, el mantenimiento”.

O séase que así está “la directa y a la cabeza” para la del Autotransporte estatal, Lirio Anahí del Castillo Salazar, para que se aboque a hacer cumplir con esa fría disposición a las dos compañías que explotan ese servicio, y que son Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, en eras de proteger la salud los pasajeros, a fin de que no vayan a ser víctimas de una “deshingrataciòn”. ¡Por lo menos!

Y es que como dijera “El Nacho” Peinado, en las horas de mayor aglomeración de pasaje la temperatura adentro de un ruletero se incrementa entre tres y cinco grados, con relación a la que hay en el ambiente, lo que los convierte en unos “hornos rodantes”, por todo el santo día estar expuestos al sol y al calorón que por estas fechas ya ha llegado a rebasar los 40 grados centígrados, incluso hasta imponiendo récord. ¡Pàcatelas!

Cumple promesas el Alcalde…El que vaya que ha seguido haciendo realidad sus promesas de campaña, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para seña está el que cumpliera una más, al crear un fondo que no tenía el Ayuntamiento, como es el que denominaran Maxi Apoyo, que es un programa de capacitación para las jefas de familia, en aras de que cuenten con herramientas y recursos para que pongan su propio negocio.

Más menos así está ese plan que será operado por la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, pero que se concretó porque la sociedad y el gobierno se unieron en un objetivo común, debido a que se cuenta con el respaldo del Centro de Formación para la Mujer (Ceforma) y del colectivo Unidas por Sonora, porque la intención no sólo es la de enseñar a producir, vender y generar ingresos, sino a crecer como personas.

Con esa finalidad es que el lunes pusieron en marcha lo que será la primera etapa con 100 inscritos, en lo que son cursos que van dirigidos principalmente a mujeres, pero en los que también aceptarán a hombres que deseen capacitarse en las modalidades de talleres de belleza, barbería y corte, bisutería piñatas, uñas y gelish, panadería o repostería, para que de esa forma puedan contribuir en la economía familiar. ¡Qué tal!

Ya que a quienes finalicen de manera exitosa esas instrucciones, que tendrán una duración de tres meses, podrán acceder a un crédito en grupo solidario entre 5 personas, eso con el fin de que adquieran sus materiales, equipo y accesorios, con una tasa de interés del 0%, por lo que así de fácil se las están poniendo, con la meta puesta en fomentar el que haya más emprendedores que se autoempleen. ¡Órale!

Tan Astiazarán Gutiérrez le está apostando a esa estrategia de empleo entre las doñas, que partiendo de lo que manifestara no está dudando ni tantito que en el corto tiempo se conviertan en un ejemplo no sólo para sus familias, sino para Hermosillo, porque de acuerdo a su visión van a lograr que el programa sea exitoso y duradero, para que trascienda gobiernos, y que no se quede a nivel de un trienio. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]