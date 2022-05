Sigue Will Smith “desaparecido

El actor continúa con perfil bajo, tras incidente violento en la ceremonia de los Óscar

aWill Smith brilló por su ausencia en uno de los eventos promocionales de la serie Bel-Air, una nueva versión del original El Príncipe del Rap en Bel-Air, de la cadena NBC

Jabari Banks, quien interpreta a un joven Will en el programa, Coco Jones, Adrian Holmes y más elenco asistieron, pero Smith, productor ejecutivo del programa, no se veía por ningún lado.

Hasta antes del incidente que tuvo Will Smith en la entrega del Óscar, donde golpeó a Chris Rock, había participado en presentaciones del programa, como ocurrió en febrero pasado, cuando fue parte del estreno y se dejó ver junto a su esposa Jada y su hijo, Jaden.

Smith desarrolló la nueva serie Bel-Air con Morgan Cooper, cuya fan film Bel-Air se volvió viral en marzo de 2019 y condujo a la nueva serie, que se estrenó el 13 de febrero en Peacock.

Bel-Air se basa en la serie original El Príncipe del Rap en Bel-Air, ofrece una nueva y dramática visión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia, hasta las mansiones cerradas de Bel-Air.