Sigue vigente obligatoriedad de cubrebocas

Todavía no se ha derogado la Ley 171. El secretario de Salud, José Luis Alomía dijo que es facultad del Congreso del Estado

El proceso derogar la Ley 171 que obliga el uso de cubrebocas en Sonora avanza, el tema se analiza en la Consejería Jurídica del Estado porque debe pasar por el Poder Legislativo, informó el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra.

Se trata de una ley que emitió el Congreso del Estado y este poder es el que debe derogarla, la cual se aprobó en lo más álgido de la pandemia como parte de las medidas preventivas y de contención de los casos de Covid-19.

“El mismo Congreso del Estado tendrá que analizar, debatir y llevar la propuesta que el mismo Ejecutivo hizo, estamos esperando estos pasos”, puntualizó el funcionario estatal.

La ley entró en vigor en noviembre del año 2020 y establece el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, como parte de las restricciones impuestas para hacerle frente a los crecientes casos de contagio del letal virus

El Secretario de Salud del Estado consideró que se lleva buen avance en el tema y pronto se dará a conocer la derogación de la ley.

Piden mantener uso en camiones

Un llamado a los usuarios a seguir usando el cubrebocas en el transporte público para evitar posibles contagios, hizo el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, ante la cercana eliminación de la obligatoriedad de esta medida de protección con la derogación de la Ley 171 por parte del gobierno del Estado.

Ignacio Peinado Luna, dijo la falta de unidades y los largos tiempos de espera genera camiones llenos, sobretodo, en horas pico, y aumenta el riesgo de contagio.

“Van muy llenas las unidades, camiones sobrepoblados, donde no hay absolutamente ninguna sana distancia, y donde somos vulnerables a los contagios, porque además no sabemos de los usuarios que vayan a bordo quiénes se vacunaron y quiénes no; entonces es muy importante seguir usando el cubrebocas, particularmente al interior de las unidades”, puntualizó.

Resaltó la importancia de seguir usando el cubreboca para bien de su salud y seguir haciendo comunidad.