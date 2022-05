Se siente en plenitud Sabo Romo

El bajista dice además que está mejor fuera de Caifanes, pues se ha enfocado en experimentar con varios proyectos

Sabo Romo, ex integrante de Caifanes, asegura que está en su mejor momento, musicalmente hablando, pues se ha enfocado en experimentar con varios proyectos.

Si bien el bajista no tiene claras las razones por las que lo dejaron fuera de la agrupación, sólo tiene halagos para sus compañeros con los que lanzó los discos “Caifanes”, “El Diablito”, “El Silencio” y “El Nervio del Volcán”.

“Nunca me habían corrido de ningún lado. Me corrieron y no sé porqué, es raro, cero hard feelings, no hay bronca con ellos, sus motivos tendrán, evidentemente, y ahí se queda.

“A los Caifanes los honro, los quiero, los amo, pero es algo que ya no está en mi sistema. Estoy muy feliz. Qué hueva andar peleando”, dijo el músico, en entrevista.

Sin Romo en el bajo, la agrupación lanzó en febrero su sencillo “Sólo Eres Tú”, canción que el bajista aplaudió porque demuestra la búsqueda de un nuevo sonido por parte de Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera.

“Artísticamente me parece que está muy bien que sigan intentando, está increíble. Pero también es importante que mucha gente, incluidos ellos, se acuerden que todo este éxito y esta cosa maravillosa que está pasando también me pertenece.

“No lo digo en mal plan, lo digo con mucho cariño y mucho respeto porque afortunadamente cada vez que salgo a tocar donde sea los honro y los respeto”, dijo el músico.

Romo está enfocado en la nueva etapa de Rock en tu Idioma Sinfónico, que tendrá un concierto en la Arena Ciudad de México el 23 de julio, pero también tiene otros proyectos personales en los que incluye a amigos y hasta a su oftalmólogo, AUA.

Este grupo inició la semana pasada las grabaciones de su segundo disco con los tonos de banda progresiva. En SA’nTA, dueto que tiene con Tania Libertad, donde él toca el piano y ambos cantan, se enfocó en explorar boleros contemporáneos que describe como un universo paralelo “pachecón”.

“Diría mi abuela que parece que traigo un cuete en el culo y tenía razón. Mi carrera se ha construido de ser inquieto y promiscuo, estar aquí y allá, tocar con diferentes músicos”, compartió.

Cada tanto vuelve a escuchar a sus referentes, Elvis Costello y The Rolling Stones, pero el músico destaca que en sus 42 años de carrera ha aprendido a no cerrarse, por lo que ahora disfruta de artistas como Katy Perry y Selena Gomez.