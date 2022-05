Rumoran romance entre Eiza González y Jason Momoa tras el divorcio del histrión

La actriz de raíces sonorenses, empezaron a salir tras cuatro meses del divorcio del protagonista de Aquaman con Lisa Bonet, con quien permaneció unido cinco años

Al parecer Eiza González tiene un nuevo romance, ahora con el protagonista de Aquaman, Jason Momoa.

De acuerdo a fuentes cercanas de People, Momoa, de 42 años, ha estado saliendo con la actriz mexicana, aunque por el momento no es nada formal.

“Están saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un gran lugar, trabajando en Rápidos y Furiosos 10.

“Ambos están ocupados con el trabajo pero se divierten juntos. No es nada serio todavía”, dijo la fuente.

El histrión fue visto en la alfombra roja de la nueva película de González, Ambulancia; sin embargo, no caminaron juntos durante el evento.

En enero, Jason Momoa y Lisa Bonet decidieron ponerle fin a su matrimonio a cinco años de haberlo iniciado.

“Compartimos nuestras noticias familiares de que nos estamos separando de nuestro matrimonio”, anunciaron a través de un comunicado.

Tras su separación, se rumoraba que la estrella de DC tenía un amorío con la actriz Kate Beckinsale luego de que le compartió su abrigo en la fiesta de Vanity Fair posterior a los Premios Óscar, pero negó la supuesta relación.

“Yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero”, señaló Momoa. “Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.