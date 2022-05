Retorna Pedro Damián a Hollywood al lado de Diego Boneta

El productor interpreta a Hernán Castillo en el filme “El Padre de la Novia” junto a Diego Boneta

Sin proponérselo, Pedro Damián retornó a Hollywood en la nueva versión de El Padre de la Novia, en el papel de Hernán Castillo.

Conocido por sus 35 años de trayectoria como productor de telenovelas, entre ellas Rebelde, Pedro actúa en el filme dirigido por Gary Alazraki que se estrena el próximo mes por HBO Max.

“Es un personaje muy divertido, un hombre extremadamente rico, acostumbrado a hacer lo que quiera hacer y como quiera. Y viene y se encuentra con el personaje de Andy García, que es el papá de la novia”, reveló en entrevista exclusiva.

La cinta cuenta con Adria Arjona y a Diego Boneta como los protagonistas jóvenes, y Pedro es papá del novio y consuegro de García, con quien tuvo muy buena relación el set.

“Su personaje es de un cubano muy tradicional, un arquitecto al que le va muy bien, muy cuadrado y el encuentro es un desencuentro porque inmediatamente todo lo rompe. Saluda de beso, es muy relajado.

“Y termina siendo una gran pelea entre los dos porque yo quiero hacer una fiesta con tacos de (carne de) wagyu, para la boda de tres días, en un barco en Miami, con mariachis. Y él quiere algo más tradicional y ahí empiezan las rivalidades”.

Esta será la tercera versión de la historia basada en la novela homónima de Edward Streeter, el primer filme se dio a conocer en 1950 con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, y que luego, en 1991, con Diane Keaton y Steve Martin.

Realizador de Clase 406 y Lola: Érase una Vez, el director y escritor de 69 años hizo la audición por medio de Zoom, primero con el director de Nosotros Los Nobles, y luego con la directora de casting y los productores.

“(La actuación) siempre fue una tentación, yo empecé haciendo cine americano cuando tenía veinte años. Participé en películas de grandes directores, de grandes producciones… y bueno, me dediqué 35 años a la producción, pero hoy tengo otros proyectos”, platicó Damián, quien participó en Gringo Viejo (1989) y Cabo Blanco (1980).

El productor compartió que hizo buenas migas con Andy García y Gloria Estefan, algo que atesora.

“La llegada fue una fiesta en casa de Gloria Estefan, esposa de Andy García (en el filme), fue muy divertido. Fuimos el crew, la gente de maquillaje, de servicios, fue una bienvenida increíble a Miami. Ella es encantadora, un gran talento, una señora muy querida”, recordó.

Roberto Damián aseguró que el rodaje en Atlanta y Miami fue un agasajo porque hubo buena vibra y se reconectó con Diego Boneta, a quien aprecia.

“Lo conocí cuando tenía 14, 15 años en Rebelde. Me parece un cuate muy persistente, muy disciplinado, con gran carisma y es trabajador. Sabe lo que quiere, desde chiquito lo sabía.

“Y como papá e hijo en la cinta no tenemos buena comunicación, él es muy ligero, y el papá es lo contrario, compra voluntades, es manipulador”, compartió.