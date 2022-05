Reprocha Carlos Ignacio actitud de Iván Cochegrus

El actor rompe el silencio sobre las declaraciones del productor de la obra y señala que “lo apuñaló por la espalda”

La polémica continúa en torno a los audios filtrados en donde el productor Iván Cochegrus hablaba mal del elenco de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?” El actor Carlos Ignacio rompió el silencio y aseguró que se sintió “apuñalado por la espalda”.

En entrevista radiofónica, comentó que el proyecto terminó a solo 10 días del estreno debido a que ya no era posible seguir trabajando con alguien que habla mal a espaldas de los demás.

En los audios que el programa De Primera Mano dio a conocer la semana pasada, se escucha a Cochegrus decir que no le había dado los créditos correspondientes a Carlos Ignacio por la adaptación y guion de la obra.

“No puedes trabajar con una gente que en la espalda te está apuñalando, hablando mal de ti, que no está de acuerdo con las decisiones que yo como director tomé”

El actor aseguró que decidió dejar la obra en cuanto supo lo que contenían las grabaciones y antes de que se diera el anuncio de la cancelación.

También comentó que las obra tenía errores en su ejecución, razón por la cual iniciaron los primeros roces entre ellos.

“Él me dijo que me llevara mi obra, que exponía la suya y lo que dice el audio fue que fue a registrar mi obra con otro título y por eso en los créditos no había puesto libreto y dirección de Carlos Ignacio”

La obra, revela Carlos Ignacio, la hizo con cariño a la primera actriz Silvia Pinal para que exclusivamente brillara ella en el escenario.

“Esta historia se la hice con todo el amor a Silvia Pinal, era para Silvia exclusivamente”

La obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? se estrenó el 8 de mayo pasado; sin embargo, en esa primera presentación no actuó la actriz Silvia Pinal debido a problemas de salud, lo que generó polémica.

Además, algunos comentarios del público señalaban que no era una obra digna para despedir de la actuación a Silvia Pinal, ya que sus diálogos eran grabados y aparecía en silla de ruedas.