Regrabará Bob Dylan “Blowin in the Wind”

Una nueva grabación de “Blowin in the Wind” de Bob Dylan, producida por T Bone Burnett y fabricada como un disco de formato único se venderá en Christie’s en Londres el 7 de julio, con un valor estimado de 600 mil dólares, anunció la casa de subastas el miércoles.

Esta versión de “Blowin’ in the Wind” marca la primera vez que Dylan graba la canción desde hace 60 años que publicó la versión original.

La nueva versión de la canción se grabó el año pasado con Burnett, quien produjo el sencillo. Solo se ofrecerá una copia de esta como disco Ionic Original.

Burnett anunció Ionic Original el mes pasado. La nueva tecnología de audio de alta calidad que vendrá en forma de discos de aluminio, únicos en su tipo, pintados con laca con una espiral grabada en él por la música.

Pretende ser el primer formato nuevo importante en la reproducción de música analógica en más de siete décadas, tras la llegada del disco de polivinilo (anteriormente, los discos se cortaban de goma laca).

“Sesenta años después de que Bob escribiera y grabara por primera vez ‘Blowin’ in the Wind’, nos está dando una nueva grabación de su canción”, dijo Burnett a Rolling Stones.

“Uno que es a la vez profundamente relevante para nuestro tiempo y resonante con décadas de la vida y la experiencia del artista. Estamos agradecidos con Christie’s por creer en el Ionic Original y por presentar la magistral grabación de Bob al mundo de una manera única y significativa”.