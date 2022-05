Reconoce Chicharito que sufrió depresión

El futbolista mexicano dijo que se sintió como una cosa cuando fue comprado por el Manchester United

Javier Hernández mostró el lado más humano y auténtico del “Chicharito”. El jugador reveló que un día se cansó de no ser él y eso lo sumió en una fuerte depresión que ha superado.

Más allá de hablar de goles o del momento futbolístico que atraviesa, el futbolista ha optado por darse a conocer tal cuál es y el proceso que ha sido en su vida convivir con ello.

“Yo vivía en Guadalajara, hice 11 goles, me compró el Manchester United y me convertí en una cosa”, recordó Javier Hernández en su visita a Guadalajara en el Albergue Infantil Los Pinos.

El “Chicharito” relató los momentos emocionales y mentales que transita a diario.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos que tenía. Fue tocar el fondo para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a poder llenar. Que ninguno de nosotros va a llenar”, dijo Hernández con sinceridad.

“Con amor propio fue como salí, es aceptarte y apapacharte, era voltearte a ver a los ojos y decir: ‘mira Javier, eso eres tú’. Y mis hijos me ayudaron muchísimo, ellos vinieron a enseñarme que no tenía de otra más que amarme para que pudieran ver a la mejor versión de su padre. Ellos me dijeron: ‘o le chingas o te amas o le das con todo para ver a su padre lo más pleno, trabajo, humano y entregado posible’. Ellos dos vinieron a darme el tiro de gracia de la depresión para hacerme ver que nadie me iba a sacar o nadie tiene la responsabilidad de tu vida más que tú. Fue cerrando heridas, viviendo experiencias, amarme y aceptarme tal cual como soy, con mi luz y mi sombra”.

Al ser una figura pública y un ejemplo de perseverancia, “Chicharito” ha optado por asumir eso siendo honesto primero con él mismo.

“La responsabilidad más grande es ser yo, para que los niños puedan ser ellos mismos. Ellos no tienen que ser como Chicharito, tienen que ser como ellos y mejor que yo, solo habrá cosas que Chicharito hace y les pueden ayudar en su vida”.

“Yo también crecí creyendo que llegas a un nivel donde ya no puedes ser humano, ¿solo por qué?, porque hay mucha responsabilidad, pero yo sé eso, pero no hay manera más natural, profunda y real que ser como soy. Y otros lo habrán hecho como quisieron, yo lo haré como lo sienta. A mí entre más fama me llegó, menos personas me hablaban del lado humano. Así lo poco o mucho que alguien pueda tomar de mí, va a ser real al 100 por ciento”, apuntó “Chicharito”.