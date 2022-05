Reciben menores Seri sus actas de nacimiento

Se benefició a 16 niños y niñas. Los y las menores, integrante de la comunidad de Punta Chueca, cuentan ya con identidad legal y acceso a sus derechos de salud y educación

Un total de 16 niños y niñas de la comunidad Seri de Punta Chueca tendrán una identidad legal plena y acceso a sus derechos de salud y educación tras haber recibido su acta de nacimiento.

La entrega fue enacabezada por el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra; la titular de Sedesson, Wendy Briseño Zuloaga y la directora del Registro Civil de Sonora, Marian Martínez Rodríguez, en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

En el acto, Bracamonte Sierra afirmó que existe un rezago histórico en materia de registro civil, síntoma de vulnerabilidad institucional que se encuentra en proceso de corregirse.

“Con la garantía de este derecho facilitamos, en primer lugar, el acceso a otros derechos fundamentales, como lo son los servicios públicos de salud y de educación, al tiempo que nos permite, en lo sucesivo, aplicar todas esas protecciones que hacen posible a las infancias y adolescencias de Sonora el libre desarrollo y ejercicio de su identidad”, aseveró.

Manifestó que se trató de un acto de justicia mediante el cual el Estado cumple con su obligación de garantizar a las niñas y niños un nombre y una identidad legal plena, lo cual se dice fácil, sin embargo, es un avance sustancial.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño Zuloaga, informó que se realizaron 22 mesas de trabajo con el pueblo Seri en las que han participado 23 dependencias federales, 25 estatales y los gobiernos municipales de Hermosillo y Pitiquito.

“En estas se han atendido temas de una gran relevancia, que eran deudas históricas, como el acceso al agua, la salud, la infraestructura, como la participación en diversas actividades que la comunidad ha subrayado, como la seguridad”, enfatizó.

En su oportunidad, la directora del Registro Civil, Marian Martínez Rodríguez, manifestó que una niña o niño que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento, no tiene una identidad legal, lo que limita sus posibilidades de acceder a otros derechos a lo largo de su vida.