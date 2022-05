Recibe Premio Lucía Méndez por 50 años de trayectoria

La actriz y cantante manifestó la alegría y entusiasmo tras celebrar medio siglo del trabajo artístico

Lucía Méndez, la cantante y actriz que comenzó su carrera en la década de los setenta, recibió el Premio a la Excelencia por 50 años de trayectoria, evento que fue celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos.

La cantante de éxitos como “Corazón de Piedra” y “Culpable o inocente” manifestó la alegría y entusiasmo tras celebrar medio siglo del trabajo artístico, esfuerzo que fue reconocido por el Museo del Grammy y la organización Unidos por la Música.

“Antes que nada, le agradezco a Dios por todo lo que me da, a mi familia, al público. Me siento enormemente feliz por poder decir que tengo 50 años de trayectoria y no hemos parado”, declaró la artista.

De igual forma, Lucía Méndez aseguró que la telenovela del año de 1992 en la que actuó junto a Eduardo Yáñez, Marielena, fue uno de los trabajos que la catapultó a la fama a nivel mundial.

“Definitivamente creo que Merielena nos abrió el mundo […] porque dio muchísimas vueltas al mundo y, sobre todo, que dimos una pareja que pegó realmente”, manifestó la actriz.

La cantante recordó que, a principios de su carrera, tuvo un conflicto con Vicente Fernández, quien interrumpió el aplauso del público hacia la intérprete en una presentación musical.

“Yo ahí con mis cancioncitas de ‘siempre estoy pensando en ti’. Llega el muy canijo y me rompe mi aplauso. Entonces yo, enojadísima, chavita, llego y le pateo la puerta. ¡Imagínate el ídolo! ‘¡Tú me vuelves a matar mi aplauso y me largo, Vicente!’ […] Y se me quedaba viendo así como diciendo, ‘Bueno, esta está loca’, relató la cantante.