Rechaza Yuri el aborto por su religión Cristiana

Consideró que está a favor de la lucha de las mujeres por sus derechos, sin embargo, anotó, eso es un asesinato

El aborto es un tema que siempre genera debate en todo el mundo, recientemente Yuri creó polémica en redes luego de pronunciarse en contra y aseguró es ‘asesinato’.

Como buena jarocha aseguró que no le importan las críticas, esa es su postura y la justificó diciendo que ‘soy cristiana’.

Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha me va a tirar en las redes, me vale”, dijo la intérprete de ‘El apagón’ en entrevista para Jorge Ramos.

Yuri destacó que sin duda alguna, está a favor de que las mujeres luchen por sus derechos, en donde, según su ideología, no entra el aborto.

Claro que tenemos el derecho (de decidir sobre su cuerpo), pero de matar una vida no estoy de acuerdo, estás matando, es un asesinato”, comentó Yuri sobre el aborto, que ya se aprobó en varios estados del país.

La cantante reiteró su postura en contra del aborto, ya que por nada del mundo podría ‘matar a un hijo’ y señaló que ella no lo califica como derecho.

Yuri y su comentario homofóbico

En 2021, Yuri fue duramente criticada luego de que hiciera un comentario que muchos consideraron como ‘homofóbico’.

Durante una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’, la cantante dio a entender que todas las personas homosexuales son portadoras de alguna enfermedad de transmisión sexual, lo cual no ocurre así.

El periodista enmascarado le preguntó que si alguno de sus novios le resultó ‘gay’ a lo que ella respondió: “Sí, horrible, horrible”.

Inmediatamente, el youtuber hizo una nueva pregunta al respecto: “Pero ¿te ardió o te ofendió?”, y Yuri contestó: “No, no me ardió, me preocupé ja,ja,ja. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis ja, ja, ja”, dijo.