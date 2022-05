Protestan viudas de policías en Palacio de Gobierno

Las inconformes se colocaron sobre la calle Doctor Paliza e Ignacio Allende en donde instalaron mantas y colapsaron la circulación vehicular

Viudas de policías municipales y estatales fallecidos en el cumplimiento de su deber se manifestaron ayer con el cierre de las calles Dr. Paliza e Ignacio Allende, alrededor del Palacio de Gobierno, para exigir el pago de la compensación subsidiaria, acordado en la Ley de Atención a Víctimas del Estado.

Este lunes, un grupo de personas encabezadas por Dolores Esther Sol Rodríguez, bloquearon con mantas el cruce de calles al no recibir el recurso acordado para el viernes 20 de mayo a las primeras nueve viudas de un total de 38 que obtendrán la compensación.

Sol Rodríguez explicó que desde el año 2015, en que se aprobó la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se comprometió a cumplir con la reparación.

Después de varios movimientos, se logró que en el mes de marzo se pagara el recurso, pero después les comunicaron que sería por una demanda que firmarían, la cual llegaría a un juez civil para dar el resolutivo, comentó.

“Nos comentaron que el trámite no era tardado, que se va rápidamente, que las 38 personas con derecho a la compensación serían divididas en grupos de nueve, el primer grupo firmó y que el 20 de mayo se iba a depositar vía electrónica lo que corresponde a cada una de las compensación subsidiaria “, detalló.

El resto de las compañeras no han firmado el documento y al primer grupo no se le depositó el recurso, abundó Sol Rodríguez al subrayar que la compensación no suple la vida de sus esposos, pero está plasmada en la ley y es de 500 UMAS en una sola exhibición.

No se retirarán de la manifestación hasta que se solucione la situación, si tienen que quedarse por días así lo harán, reiteró.

En tanto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que hablaría con las manifestantes para resolver la situación en la brevedad posible.