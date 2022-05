Prometen sorpresas Los Tigres del Norte

Los integrantes de la agrupación musical presentarán nuevas canciones

Si habrá sorpresas para sus conciertos de este fin de semana en el Auditorio Nacional, Los Tigres del Norte se las reservan, y si presentarán nuevas canciones, homenajes o algunas modificaciones, así lo descubrirá la audiencia confirmada para los recitales.

Así lo dijeron Jorge, Hernán, Luis, Óscar y Eduardo, integrantes de la banda sinaloense icónica por sus corridos, y quienes actuarán ese viernes, sábado y domingo en el Coloso de Paseo de la Reforma.

“Antes veníamos a las partes de alrededor de la Ciudad de México, íbamos al Estado de México, a bailes, y cuando empezamos a cantar en el Auditorio descubrimos que era un lugar muy agradable. Es un lugar, un público magníficos. Habrá muchas cosas, y ya lo verán y escucharán”, dijo Hernán.

“Venimos a cantarles con mucho cariño, estamos muy emocionados de que no es solo una, o dos, si no tres fechas. Y como lo saben, habrá mucho corazón, mucha música. Si hay invitados, ya lo sabrán. Si hay homenajes, también lo escucharán”, dijo Jorge.

La agrupación multiplatino y ganadora del Grammy, acaba de estrenar su EP La Reunión, el cual contiene piezas inéditas luego de siete años de no presentar algo así. Y lo hicieron en temporada de pandemia.

“Nunca habíamos tenido la experiencia de hacer un disco así, con calma, y en pedacitos. Íbamos al estudio, había una reunión y grabábamos en dos días. Con el tema de la pandemia fue distinto, un sueño completamente diferente.

“Les voy a confesar que antes todo lo hacíamos con una fecha y ya. Agarrábamos las canciones, y ya estamos impuestos a un ritmo. Ahora que hicimos esto, dijimos: ‘es diferente’. Nos dimos ese tiempo, creo que se siente todo con más frescura, hay tiempo, y nos sentimos con algo más diferente a lo que hacíamos“, afirmó Jorge.

Esta producción discográfica contiene piezas como “La Carta”, “Testigo Silencioso”, “La Reunión” y “El Coyote”, integradas al material ya disponible y que promoverán paulatinamente en lo que resta del año.

Durante la charla con medios, Hernán recordó la anécdota de cuando le dijeron que su esposa tenía cáncer de seno y de que la enfermedad ha ido disminuyendo con la quimioterapia.

“Afortunadamente, la medicina ha avanzado, y ese progreso nos da esperanzas, las quimioterapias van bien. Han sido muy momentos muy difíciles, pero ahí vamos”, señaló.

Los Tigres del Norte comentaron que en los conciertos que darán este fin de semana harán un breve homenaje al fallecido Vicente Fernández y que en unos días más, revelarán nuevos proyectos laborales.

Acerca de que su canción “América” es usada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ejemplificar cómo fue el territorio Mexicano décadas atrás, con California y Texas como parte de este, dijeron que les parece aceptable que lo use de forma ilustrativa