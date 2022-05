Presentan a Cruz Azul a Diego Aguirre

El club hizo oficial la llegada del estratega uruguayo a su banquillo, el timonel sudamericano afirmó que llega a un desafío muy grande

Cruz Azul finalmente hizo oficial la llegada del uruguayo Diego Aguirre como su nuevo entrenador a partir del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, realizando la presentación del estratega en el hotel Galerías Plaza de la Ciudad de México.

La verdad que para mí es un honor y un privilegio que me hayan abierto las puertas en un gran club como lo es Cruz Azul. Venimos dispuestos a dar lo mejor de nosotros por el bien del club. El compromiso de los jugadores debe ser total. Estoy muy feliz”, comentó el timonel uruguayo en su presentación.

Además, Aguirre aclaró que hasta el momento no ha solicitado la incorporación de un nuevo futbolista de cara al próximo certamen del futbol mexicano.

No he pedido ni un jugador hasta el momento. Me gusta darle valor a lo que tenemos”, agregó

El contrato del director técnico sudamericano tendrá la duración de un año, es decir, hasta el mes de mayo de 2023.

Diego Aguirre conoce perfectamente el balompié sudamericano, con Peñarol conquistó dos ligas de Uruguay y fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2011, además consiguió el título del Campeonato Gaúcho con Internacional de Porto Alegre; mientras que durante su paso por el futbol de Qatar levantó cuatro copas.

Además de la presentación del estratega charrúa, el presidente del club cementero, Víctor Velázquez, también mencionó que la nueva indumentaria de La Máquina se presentará el próximo 16 de junio, habrá cambios en el escudo, aclarando que ya no llevará estrellas y que la razón social del equipo también cambió.