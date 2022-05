Posponen boda Gabriel Soto e Irina debido a guerra en Rusia

Los familiares de su prometida no han podido realizar los trámites para viajar ante la guerra con Ucrania

Una de las parejas más polémicas del medio es la conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes desde el 2020 expresaron sus intenciones de formalizar su compromiso.

Sin embargo, por una u otra razón, la pareja ha pospuesto su compromiso, el cual parece ser que tampoco se realizará dentro de los próximos meses, esto en atención a que la familia de Irina no quiere viajar a México por el conflicto armado que viven Rusia y Ucrania.

De hecho, fue Gabriel Soto quien confesó que su boda con Irina Baeva no se realizaría próximamente, aunque aseguró que sus intenciones siguen siendo las mismas, por lo cual espera que logren concretar su unión matrimonial este año.

“La familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan, obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, declaró Gabriel Soto ante diversos medios de comunicación.

Previamente, la cuenta de Instagram “Chaminoc3” dio a conocer que el enlace matrimonial entre los famosos se llevaría a cabo el 6 de mayo, sin embargo, todo parece indicar que este fue un rumor sin fundamento, ya que el exesposo de Geraldine Bazán no dijo nada de haber tenido reservada alguna fecha en específico.

Anteriormente, la pareja de los dos atractivos actores había aplazado su boda debido a la pandemia de COVID-19, misma que limitó los viajes internacionales, algo importante para una unión entre dos personas de diferentes nacionalidades.