Planea Talancón convertirse en madre

La actriz mexicana dijo que está en proceso para tener uno o más hijos adoptivos, lo que podría concretarse el próximo año

Para convertirse en madre el próximo año, Ana Claudia Talancón se encuentra en procesos de adopción, pues espera poder darle amor a un bebé… o más.

La actriz admite que sus ansias de convertirse en mamá las sació por años a través de personajes, pero considera que le ha llegado el momento idóneo para formar su propia familia.

“No lo pospuse, lo he buscado desde antes, pero no se había dado. Creo que los tiempos de la vida son perfectos, por algo no se ha dado y a lo mejor era justo porque todo esto me espera. ¿Qué me inspira? El amor, veo que en este mundo hay tantos niños sin padres, abandonados o de padres que no lo pueden cuidar en ese momento.

“El proceso lleva tiempo y estoy valorando las opciones que tengo porque, además, lo más bonito de esto es que cuando comencé a hablar de esto, la gente se me ha acercado y las puertas de las opciones que he tenido se me han abierto muchísimo”, expresó la actriz.

“Creo que ya somos muchos en este mundo y está padrísimo podernos ayudar, tomar esa conciencia y ayudarnos como raza humana en ese sentido y enseñarle a un chiquitín a amar, a vivir la vida y ser otro tipo de persona”, compartió la protagonista de películas como Arráncame la Vida y El Crimen del Padre Amaro.

La prioridad de Talancón ha sido su carrera y destaca que se siente realizada profesionalmente, pero que, al convertirse en madre, no dejará de actuar, por lo que su bebé viajará con ella.

“Definitivamente, va a ser un bebé viajero, lo llevaré conmigo a todos lados, no quiero tener un bebé para encargarlo. En cuanto pueda escoger le preguntaré, habrá una comunicación total donde me gustaría preguntarle: ‘¿te gustaría estar más estable, te gustaría seguirme acompañando?’, expuso.

“Creo que siempre la verdad ante todo, nunca esconderle nada y poder hablar con la verdad y valorarlo. Los bebés están llenos de luz”, dijo.

La actriz de 42 años no se desespera por el tiempo que toman los trámites, ya que considera importante que se investigue en manos de quién dejan la seguridad de un niño.

Talancón desea que sea un infante mexicano, pero incluso estaría dispuesta a adoptar más de uno.

“La verdad no estoy cerrada a qué si son gemelos o cuates, no me gustaría separarlos si fueran hermanos”, destacó.

Dijo sentirse cómoda al compartir sus planes sobre la maternidad para ayudar a que la adopción sea un tema más común, pero prefirió no confirmar ni desmentir la supuesta ruptura con su pareja, Alejandro Lopart, con quien estaba comprometida.

“Puedes abrir las puertas de la vida personal y luego ya no las puedes cerrar. Uno empieza a abrir este camino cuando tiene algo que quiere hablar, que quiere normalizar, llámese ansiedad, problemas de depresión, cosas así que la gente tiene ganas de saber que eres igual a todo mundo. O llámese querer adoptar un bebé.

“Por este lado, yo me siento tranquila de hablar al respecto, pero no en cuanto a si mi pareja, el anillo, si ya troné, si ya tengo novia, novio o no tal. No confirmo nada ni desmiento nada”, sentenció.

La actriz ha estado muy activa en los últimos meses, en los que ha participado en tres series y cuatro películas, incluidas el filme de Soy Tu Fan y Confesiones, de Carlos Carrera, cuyo elenco dio ayer el claquetazo del final de rodaje.

En el caso del último filme, la estrella de Matando Cabos fue invitada directamente por Carrera a 20 años de que ambos realizaron El Crimen del Padre Amaro.

Carrera y su elenco no quisieron dar detalles de la trama, del cual sólo mencionaron que es un thriller.