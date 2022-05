Pepe Aguilar se reconecta con sus raíces con su nueva producción A la medida

El cantante señala que durante la pandemia regresó a su rancho en Zacatecas en donde logró regresar a su origen

Pepe Aguilar agradece a Dios que el rancho jamás ha salido de él y que tampoco ha dejado de ser un honesto charro malhablado de Zacatecas, al que le gusta levantarse temprano, montar su caballo y reconectar con sus raíces en lo más simple.

Olor de azahar y de huele de noche, de la tierra mojada y seca, así como el sabor de la leña impregnan su nuevo disco, A la Medida, pues se rodeó de ellos durante un año y ocho meses al refugiarse de la pandemia en su casa, con su familia.

“Nunca había tenido tanto tiempo, y pude conectarme con tanta riqueza que tengo en mis muertos, en mi pueblo, en mi tierra, en el cerro, en los olores y sabores de mi Zacatecas. No lo digo como patriotero, sino como un hombre muy orgulloso de haber crecido en esa zona.

“Esa conexión con mis ancestros y ese recuerdo fue casi obligatorio, porque no me quedaba de otra: no podía salir de ahí, pero me ultraconectó con lo que realmente soy y con ese México glorioso y maravilloso, lleno de tradiciones y respeto que yo viví, nadie me lo contó”, explicó el artista, en entrevista.

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se siente más vinculado que nunca a su infancia y puede describir detalles de cuando iba con su padre, sus seis tíos y todos sus primos a pescar al río.

A la Medida incluye canciones escritas por él, como “Traigo Ganas“, “Tus Desprecios” y “Mi Querido Zacatecas“, rancheras, porque esos son los sonidos que recuerda de aquellos tiempos.

“Vengo de andar a caballo en el monte, de trabajar en el cerro con esa filosofía de rancho. No tienen idea de cómo me sirve para no cambiar ante el dinero, el poder ni nada, porque en el rancho aprendes a respetar todo porque todo es Dios.

“Todo esto no son rollitos filosóficos que suenan bonito; es una manera de vivir que recordé ahora y experimenté en la pandemia”, remarcó.

De sus composiciones, “El Anticuado” fue la que le permitió ser muy frontal para opinar sobre la sociedad, destacar que cree que las personas están desconectadas y dejar claro que la música mexicana aún pesa.

“No me creo anticuado, pero ahora hay cierto tipo de música que suena muy diferente a la música con la cual crecí, que es la que aprendí a hacer. No quiere decir que sea anticuada, pero hay determinados personajes que creen que ya no funciona la música tradicional mexicana y están muy equivocados”, detalló el charro.

El intérprete de “Por Una Mujer Bonita” valora más su disco porque lo realizó completamente a distancia y sin pensar en que compitiera por un lugar en la industria musical, ya que el confinamiento lo sumió en la incertidumbre y no sabía cuándo lo lanzaría.

Además de las nuevas canciones, Aguilar llevará al público más de su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, donde su familia y él actúan a caballo y alternan con espectáculos charros.

Pepe, Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar Jr. han llevado estos meses su show a Monterrey y Ciudad de México, llenaron la Plaza de Aguascalientes y creen que le queda mucha vida.

“Apenas estamos empezando. México es el centro de este espectáculo con sus tradiciones. ¿Saben cuándo me las voy a acabar? ¡Jamás! Hay muchas cosas muy bonitas que en el espectáculo iremos implementando cada año”, concluyó.