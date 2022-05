Paulina Goto salta de Uber en movimiento

La actriz denunció que el conductor del Uber puso el seguro para impedirle bajar la ventanilla y tampoco se detuvo para que pudiera bajar, por lo que decidió saltar de él.

Paulina Goto saltó de un vehículo en movimiento al sentirse en peligro luego de que el conductor bloqueara el seguro para bajar el vidrio de la ventana. La actriz publicó su denuncia en redes sociales, a fin de que el chofer de Uber sea sancionado.

La protagonista de la telenovela ‘Mis XV’, que la catapultó a la fama, explicó en su cuenta de Twitter que solicitó un taxi de aplicación y una vez que subió a la unidad, bajó la ventanilla, ya que es uno de los métodos que practica para sentirse segura.

Sin embargo, el conductor de la unidad subió el cristal y puso el seguro, por lo que solicitó que se lo quitara y le permitiera bajar la ventanilla, pero el sujeto se negó y justificó que no le pasaría nada.

“Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, publicó la actriz.

Afortunadamente, Paulina Goto logró escapar ilesa de la aterradora situación. Sin embargo, aconsejó a sus seguidoras y seguidores que hagan caso a los presentimientos cuando algo es anormal en el servicio o mientras transitan en las calles.

Agregó que su intención no es dañar a la empresa, sino que se tomen cartas en el asunto y sea ejemplo para todas las plataformas al mejorar la seguridad de sus usuarios.

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, aseguró.