Pablo Montero niega veto en palenques por parte de la familia Fernández

El actor quien participa en la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, que no fue autorizada por la familia de Viente Fernández, dijo que próximamente iniciará varias presentaciones

Tras la polémica que ha causado la serie ‘El último rey: el hijo del pueblo’, Pablo Montero, quien le da vida a Vicente Fernández, niega que lo hayan tratado de vetar en los palenques donde se presenta.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Montero señaló que próximamente tiene varias presentaciones.

Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado, en distintos palenques en México, Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso. Y es algo que hay que aclararlo”.

Asimismo, Montero indicó que la gira se llama ‘Homenaje al rey’ y la primera fecha será en el palenque de Tapachula.

También, Pablo contó que tuvo un reconocimiento por parte de Vicente Junior, con quien sí ha tenido contacto.

Con la única persona que yo tengo contacto y he tenido contacto siempre fue Don Vicente y Juanjo, su asistente, y con Vicente Junior, que le mandé algunas escenas, algunas canciones y me dijo: ‘se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá’. Y es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo”

Sobre la segunda temporada de la serie que ha hecho enfurecer a Doña Cuquita y los tres potrillos, Montero indicó que habrá sorpresas y señaló que se verá una época de oro de Vicente.